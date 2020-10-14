Ворона, которая думает что она летучая мышь

У птиц мышцы работают не так как у млекопитающих. Им нужно сделать усилие чтобы разжать лапу а не для того чтобы сжать. Ворона делала сальто не из-за клоунизма а из-за того что у нее что-то случилось с лапкой и она не могла разжать ее и улететь.