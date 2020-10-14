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Ворона, которая думает что она летучая мышь

Ворона, которая думает что она летучая мышь (2 фото)

Автор:
14 октября 2020 09:53
Сообщество : Животные
Метки: вверх ногами   ворона   животные   короткопост   летучая мышь   фото   
133
2
Ворона, висящая вверх ногами, озадачила пользователей Сети.

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Метки: вверх ногами   ворона   животные   короткопост   летучая мышь   фото   
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4  комментария
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5k
Курык Марий™ 2 часа назад
Не знаю, как там с мышцами, но развлекаться вороны умеют, это точно!
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15k
SolomonA 10 минут назад
Ворона троллит другую ворону.
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14k
sanchesS80 50 минут назад
ИМХО если бы ворона не могла разжать лапу, но захотела бы улететь, то она бы клювом отвернула пальцы, мозгов то хватит.
Может вкусняшка какая ровно под проводом лежала, а она ждала случая по быстрому её слямзить. А тут баба с фотиком пришла мешаться.
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1k
SSD 2 часа назад
Она могла еще просто баловаться... Вороны чудить умеют. )))
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