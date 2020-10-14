Ворона, которая думает что она летучая мышь

Ворона, висящая вверх ногами, озадачила пользователей Сети.
Пользовательница Twitter из Санкт-Петербурга опубликовала необычное фото вороны, которая висела вверх лапами на проводе. Девушка отметила, что наблюдала за птицей несколько минут, в течение которых та успела повисеть на одной лапе и сделать сальто.
ВОРОНА ВИСИТ ВВЕРХ НОГАМИ ЯЯЯЯ pic.twitter.com/odvB1VYVvd— риза-сан 🎃🍂 (@kaminoryuu) October 12, 2020
Снимок быстро стал виральным, а в комментариях пользователи принялись обсуждать необычное поведение вороны. Одни удивлялись акробатическим талантам птицы, а другие шутили о том, что это замаскированная летучая мышь. Позже в комментариях появился и серьезный ответ:
У птиц мышцы работают не так как у млекопитающих. Им нужно сделать усилие чтобы разжать лапу а не для того чтобы сжать. Ворона делала сальто не из-за клоунизма а из-за того что у нее что-то случилось с лапкой и она не могла разжать ее и улететь.— Mika (@Mika_Beta04) October 12, 2020
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Может вкусняшка какая ровно под проводом лежала, а она ждала случая по быстрому её слямзить. А тут баба с фотиком пришла мешаться.