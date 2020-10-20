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Эволюция, злая ты!

Эволюция, злая ты! (6 фото)

Автор:
20 октября 2020 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Стив Бэкшелл   животные   изменение климата   натуралист   природа   факты   эволюция   экология   
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Стив Бэкшелл, британский натуралист и телеведущий, предсказывает, как будут выглядеть знакомые нам виды животных через несколько столетий, если изменение климата планеты не остановится. Похоже, эволюция готовит человечеству неприятные сюрпризы!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Стив Бэкшелл   животные   изменение климата   натуралист   природа   факты   эволюция   экология   
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Alexander Parshuto Полчаса назад
Натуралист и телеведущий... Вообще-то процессы эволюции длятся сотни, а то и миллионы лет, а этот малограмотный британец решил, что за сто лет всё изменится.
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Доктор Джонс 38 минут назад
- Как будет выглядеть человек будущего?
- У него будут маленькие ручки, так как за него будут всё делать машины, у него будут маленькие ножки, так как он не будет ходить, а только летать и ездить, у него будет маленький животик, так как он будет питаться только одними пилюлями, у него будет большая-пребольшая голова, т. к. он будет много думать.......... .... думать, как достать эти проклятые пилюли...
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57k
Доктор Джонс 38 минут назад
Эволюция, злая ты!
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