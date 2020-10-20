Эволюция, злая ты!

Стив Бэкшелл, британский натуралист и телеведущий, предсказывает, как будут выглядеть знакомые нам виды животных через несколько столетий, если изменение климата планеты не остановится. Похоже, эволюция готовит человечеству неприятные сюрпризы!
Белый медведь
По мнению Бэкшелла, к 2040 году арктика будет свободна ото льда большую часть года. Белые медведи либо вымрут от голода, либо утонут, пытаясь вплавь преодолевать все более расширяющееся расстояние между льдинами. Те из них, кто сцумеет добраться до твердой земли, приобретут серую окраску и превратятся в падальщиков, станут питаться на помойках и скрещиваться с бурыми медведями и гризли, образуя метисов. У потомков белых медведей будет более крупный вытянутый нос, что облегчит поиск объедков и трупов мелких животных. Гибриды. благодаря вливанию новых генов, будут крупнее предков, а шкуры самцов будут покрыты шрамами, полученными в драках за лучшие места на свалках.
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Тупик
Тупикам ради выживания придется пожертвовать яркой окраской. Повышение температуры воды приведет к тому, что рыба, которой они питаются, уйдет севернее в арктические воды, и птицы последуют за ней. Однако таким образом птицы лишатся возможности устраивать гнездовья в норах и пещерах, и будут вынуждены гнездиться на земле, где станут легкой добычей хищников. Им придется расстаться с ярким надклювьем, которое наливается краской в брачный сезон, и с контрастным окрасом перьев. Чтобы стать невидимыми для хищников, чаек и северных лис, они станут серо-пестрыми, и их клювы также приобретут серый или темный оттенок.
Морж
Внешность моржей претерпит разительные изменения. Из-за повышения температуры воды и таяния льдов их кожа станет тоньше, и кровеносные сосуды окажутся прямо под ней. В результате из-за своей мощной кровеносной системы моржи обретут ярко-розовый цвет. поскольку количество пищи понизится. моржи будут поступенно уменьшаться в размерах. А вот бивни станут еще больше и заметно заострятся. "Изначально бивни были необходимы моржам, чтобы врезаться ими в лед и передвигать с их помощью свое тело, - говорит натуралист. - Но поскольку льда практически не останется, эту функцию они утратят. Зато приобретут новую: бивни станут отличной защитой от голодных метисов белого медведя и гризли. Со временем они приобретут остроту кинжалов".
Длинноухая лисица
Длинноухие лисицы будут вынуждены существенно увеличиться в размерах. Травянистые равнины, на которых они обитают, превратятся в пустыни, и, чтобы выжить, им придется охотиться на всех мелких пустынных обитателей, поскольку обойтись, как сейчас, термитами они не смогут. У них разовьются сильные челюсти, способные разгрызать кости, и длинные ноги, чтобы догонять добычу. А вот само тело для экономии ресурсов станет меньше. Уши удлинятся, но еще сильнее удлинится нос - ради того, чтобы проще вынюхивать воду, а также ради увеличения площади слизистых оболочек для более эффективного охлаждения организма. Изюминкой нового образа станут длинные, как у верблюда, ресницы, необходимые, чтобы защитить глаза от песка.
Волосистая цианея
Эти ядовитые медузы станут еще крупнее и будут накапливать больше яда, чтобы охотиться на более крупную добычу - например, на повсеместно распространенных дельфинов-бутылконосов.
По мнению Бэкшелла, подобные трансформации привычных видов животных мы сможем увидеть уже лет через 100. "Каждый из нас должен сделать свуою часть работы. чтобы защитить природу и спасти ее от этих перемен", - заявил он.
По мнению Бэкшелла, подобные трансформации привычных видов животных мы сможем увидеть уже лет через 100. "Каждый из нас должен сделать свуою часть работы. чтобы защитить природу и спасти ее от этих перемен", - заявил он.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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