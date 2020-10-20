Эволюция, злая ты!

Длинноухие лисицы будут вынуждены существенно увеличиться в размерах. Травянистые равнины, на которых они обитают, превратятся в пустыни, и, чтобы выжить, им придется охотиться на всех мелких пустынных обитателей, поскольку обойтись, как сейчас, термитами они не смогут. У них разовьются сильные челюсти, способные разгрызать кости, и длинные ноги, чтобы догонять добычу. А вот само тело для экономии ресурсов станет меньше. Уши удлинятся, но еще сильнее удлинится нос - ради того, чтобы проще вынюхивать воду, а также ради увеличения площади слизистых оболочек для более эффективного охлаждения организма. Изюминкой нового образа станут длинные, как у верблюда, ресницы, необходимые, чтобы защитить глаза от песка.