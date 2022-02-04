Victoria’s Secret - всё: лицом компании стал негр-трансгендер

Victoria’s Secret долгие годы была оплотом красоты и грации. Ее модели были стройны, красивы и неизменно радовали глаз. Но пришла новая эпоха, и, чтобы выжить, компании пришлось прогнуться под изменчивый мир.
Многие представители fashion-индустрии, несмотря на личное мнение, стараются идти в ногу со временем и поддерживают идеи толерантности. Victoria’s Secret держалась до последнего, тщательно отбирая для своих кампаний самых красивых и грационзных девушек. В 2018 году директор по маркетингу фирмы Эд Разек заявил, что трансгендерные модели никогда не будут участвовать в их показах, после чего представители ЛГБТ-сообщества подняли вой и обвинили фирму в дискриминации транссексуалов и секс-меньшинств. На Западе с такими настроениями не выжить, и чтобы сохранить компанию, Victoria’s Secret пришлось спешно извиняться и даже заявить о ребрендинге. Разек был вынужден заявить, что возьмет в свое шоу трансгендерную модель уже в августе 2019 года. А потом настали сложные времена, и шоу в привычном формате было решено отменить. Но демонстрировать модели одежды в рекламе стали девушки пышных форм и нестандартной внешности.
Сейчас Victoria’s Secret пошла еще дальше и предложила стать лицом компании чернокожему трансгендеру-блогеру.
Эмира Диспейн (Emira D'Spain), более известная в сети как XOXOEMIRA, уже похвалилась значимой для себя новостью в своем Инстаграм, заметив, что стала первой темнокожей моделью-трансгендером, принявшей участие в съемке рекламной кампании Victoria’s Secret.
Чтобы напомнить, какими были показы, когда добро еще побеждало зло, показываем несколько фото.
Источник:
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Это же страшилище, блеа!!
У меня супруга раньше занималась маникюром на дому, - сейчас в последние годы с чисто внешними клиентами почти перестала, делает только для своих, - но тем не менее - к ней приходил парень 21го года делать маникюр и покрытие ногтей гель-лаком со стемпингом. В итоге ушел от неё с желтыми глянцевыми ногтями и рисуночками на них. И да - он не наряжался на тематическую вечеринку, - это было просто желание так ходить в принципе
Да и зачем 101-летнему маникюр?
Байкот объявить теперь всем адекватным мировом...в игнор...