Victoria’s Secret - всё: лицом компании стал негр-трансгендер

Многие представители fashion-индустрии, несмотря на личное мнение, стараются идти в ногу со временем и поддерживают идеи толерантности. Victoria’s Secret держалась до последнего, тщательно отбирая для своих кампаний самых красивых и грационзных девушек. В 2018 году директор по маркетингу фирмы Эд Разек заявил, что трансгендерные модели никогда не будут участвовать в их показах, после чего представители ЛГБТ-сообщества подняли вой и обвинили фирму в дискриминации транссексуалов и секс-меньшинств. На Западе с такими настроениями не выжить, и чтобы сохранить компанию, Victoria’s Secret пришлось спешно извиняться и даже заявить о ребрендинге. Разек был вынужден заявить, что возьмет в свое шоу трансгендерную модель уже в августе 2019 года. А потом настали сложные времена, и шоу в привычном формате было решено отменить. Но демонстрировать модели одежды в рекламе стали девушки пышных форм и нестандартной внешности.



Сейчас Victoria’s Secret пошла еще дальше и предложила стать лицом компании чернокожему трансгендеру-блогеру.



