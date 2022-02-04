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Victoria’s Secret - всё: лицом компании стал негр-трансгендер

Victoria’s Secret - всё: лицом компании стал негр-трансгендер (8 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2022 08:07
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Victoria's Secret   Ynews   transgender   Виктория Сикрет   модель   толерантность   шоу бизнес   
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Victoria’s Secret долгие годы была оплотом красоты и грации. Ее модели были стройны, красивы и неизменно радовали глаз. Но пришла новая эпоха, и, чтобы выжить, компании пришлось прогнуться под изменчивый мир.

Многие представители fashion-индустрии, несмотря на личное мнение, стараются идти в ногу со временем и поддерживают идеи толерантности. Victoria’s Secret держалась до последнего, тщательно отбирая для своих кампаний самых красивых и грационзных девушек. В 2018 году директор по маркетингу фирмы Эд Разек заявил, что трансгендерные модели никогда не будут участвовать в их показах, после чего представители ЛГБТ-сообщества подняли вой и обвинили фирму в дискриминации транссексуалов и секс-меньшинств. На Западе с такими настроениями не выжить, и чтобы сохранить компанию,  Victoria’s Secret пришлось спешно извиняться и даже заявить о ребрендинге. Разек был вынужден заявить, что возьмет в свое шоу трансгендерную модель уже в августе 2019 года. А потом настали сложные времена, и шоу в привычном формате было решено отменить. Но демонстрировать модели одежды в рекламе стали девушки пышных форм и нестандартной внешности.


Сейчас Victoria’s Secret пошла еще дальше и предложила стать лицом компании чернокожему трансгендеру-блогеру.


Эмира Диспейн (Emira D'Spain), более известная в сети как XOXOEMIRA, уже похвалилась значимой для себя новостью в своем Инстаграм, заметив, что стала первой темнокожей моделью-трансгендером, принявшей участие в съемке рекламной кампании Victoria’s Secret.


Чтобы напомнить, какими были показы, когда добро еще побеждало зло, показываем несколько фото.



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Метки: Victoria's Secret   Ynews   transgender   Виктория Сикрет   модель   толерантность   шоу бизнес   
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4k
Наталья 2 часа назад
По виду - обжабанная бл**ища. Ну, фиг знает...
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18k
nobody® 13 минут назад
Отрезать ногу для пущего к-к-комбо!
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58
Игорь Ш 20 минут назад
Так им и надо!
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Господь всемогущий, пошли нам силы пережить всё это..
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17k
SpoiltNail Полчаса назад
Толерантность и объективность - разные вещи! Победа в конкурсе должна быть честной, а не притянутой за уши. Если транс становится победителем, то пусть он будет объективно привлекательнее реальной женщины!
Это же страшилище, блеа!!
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3k
Ivan 36 минут назад
Основной покупатель- девушки до 35 лет из Европы. Как там они думают и чем живут-в душе не представляю. Вполне возможно, и прокатит:"Бренд смелый и независимый, как и я! Куплю скорее их труселя!"На мнение 40 летнего дядьки из России, в которой у них 1,5 кривых магазинчика, им мягко говоря посрать, но так-то да, осуждаю.
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26k
Батончик с маком 41 минуту назад
И у нас появятся такие трансформеры скоро. Сопляки уже с женскими причесочками, маникюром и в пи.дорских штанишках в обтяжку
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262
Karinavirus Миха Полчаса назад
"парень 21го года"? Хм, ну, если 21-го года, то какой же это парень?

Да и зачем 101-летнему маникюр?
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2k
Лёха 46 минут назад
Хохоебмира ... Позабавило.
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756
Алексей 52 минуты назад
А куда они члены девают? Отрезают или себе в опу прячут?
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113
Denis 54 минуты назад
Скоро в Европу и Америку будем ездить как на шоу фриков посмотреть....
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3k
Indeets 54 минуты назад
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15k
Alex ASK Час назад
Коллекции будут теми же, но из труселей теперь ещё будет торчать йух
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45
Takerey Alex ASK Полчаса назад
Ну зачем же так сразу! Торчать! Весь йух! Просто кокетливо выпадать яичко
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612
Huge Ackman Час назад
Негр? На вид скорее обычная "девушка", которая слегка переборщила с автозагаром.
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3k
Андрей Час назад
Как так-то? Этого сброда процентов 10 от общей массы. Как они подмяли под себя большинство? За какие-то 10-15 лет просто перевернули мировоззрение с ног на голову.
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−138
Сигизмунд Лазаревич Час назад
ну если задача похоронить компанию...
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9k
Кенвуд Час назад
Вот интересно, тот, кто это придумал, хотел бы себе такую маму? Это ж кретины.
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35k
Антон Час назад
Тот случай когда гавно руководит жопой.
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770
Tabas_co Час назад
Осталось снять в рекламе женского белья "Виктории Сикрет" бабищу в 250 кг с небритыми подмышками или просто негра-мужика - и тогда уж наверняка всё.
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3k
foggen2 Час назад
Испанский стыд........
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2k
Ratibor Час назад
Испанский стыд....
Байкот объявить теперь всем адекватным мировом...в игнор...
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4k
fin4all 2 часа назад
*блюющий смайлик*
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