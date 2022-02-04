Фотографии, на которые попали редкие события, что они вряд ли повторятся ещё раз

Бывают такие моменты, когда всё совпадает так, что лучше не придумаешь.
Посреди будней и привычных вещей в жизни каждого человека нет-нет да и промелькнёт событие, шансы которого были один на миллион. И пока кто-то провожает это событие с открытым ртом, другие берут себя в руки и вовремя достают из кармана телефон, чтобы поймать знаменательный момент в кадр. Благодаря таким ловцам мы и получаем снимки, на которых происходит нечто настолько редкое и интересное, что просто диву даёшься.
Друг выглядел в точности как знак
Такая же кружка, как у Доктора Стрэнджа
Кот на своём месте
Муж и жена в школьные годы
Дедушка и бабушка жены отправили ей это фото несколько месяцев назад. Я понял, что в школе мы одинаково одевались, и у нас были одинаковые причёски. Мы вместе уже 10 лет!
Машина врезалась в другую и скрылась с места ДТП. Но в качестве улики оставила свои номера
Рисунок на футболке идеально дополняет пейзаж
Коты следят за тобой, человек!
Коллеги совершенно случайно оделись одинаково
Две колибри одновременно уселись на удочки
Группа оделась во все цвета радуги
Женщина встретилась с другой дамой с такой же татуировкой на том же месте
А кто с кого списал?
Кот знал, куда нужно сесть
Перепутать этих щенков просто невозможно
Помёт из трёх щенков, и запутаться в них невозможно — каждый из них отмечен как 1, 2 и 3 в домино.
Пластырь и шорты подходят друг другу
В десяточку!
Кажется, этот котик живёт двойной жизнью
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- Смотри на меня! Делай как я!
- 18 фотографий, доказывающих, что месть может быть разной
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- Примеры идеальной маскировки
- 22 фото, на которых предметы, люди и животные куда-то исчезают
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Фазан.
ФАЗАН, Б.Л.Я.Д.Ь!
Как мне теперь с этим жить?
Запомнил только эти семь цветов. Для еще двоих надо добавить слова в фразу.
А кто с кого списал? - Глянь на ценник, а я в три раза дешевле купил, вот и радуюсь.
Женщина встретилась с другой дамой с такой же татуировкой на том же месте. - Хочешь с подругой не забывать о приключении на отдыхе - сделайте одинаковые татухи и при встрече пяльтесь на них.
Коллеги совершенно случайно оделись одинаково. - Я ей намёки всё делаю, а она только ржёт.
И т.д. и т.п.
https://anglomania.ru/brain/stati/etomu-ne-uchat-v-shkole-what-the-f*ck-is-thishttps://anglomania.ru/brain/stati/etomu-ne-uchat-v-shkole-what-the-f*ck-is-this!