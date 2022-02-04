Фотографии, на которые попали редкие события, что они вряд ли повторятся ещё раз

Посреди будней и привычных вещей в жизни каждого человека нет-нет да и промелькнёт событие, шансы которого были один на миллион. И пока кто-то провожает это событие с открытым ртом, другие берут себя в руки и вовремя достают из кармана телефон, чтобы поймать знаменательный момент в кадр. Благодаря таким ловцам мы и получаем снимки, на которых происходит нечто настолько редкое и интересное, что просто диву даёшься.

Друг выглядел в точности как знак