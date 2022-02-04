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Фотографии, на которые попали редкие события, что они вряд ли повторятся ещё раз

Фотографии, на которые попали редкие события, что они вряд ли повторятся ещё раз (18 фото)

Автор:
04 февраля 2022 07:59
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   забавно   люди   случай   события   фото   
29532
18

Бывают такие моменты, когда всё совпадает так, что лучше не придумаешь.

Посреди будней и привычных вещей в жизни каждого человека нет-нет да и промелькнёт событие, шансы которого были один на миллион. И пока кто-то провожает это событие с открытым ртом, другие берут себя в руки и вовремя достают из кармана телефон, чтобы поймать знаменательный момент в кадр. Благодаря таким ловцам мы и получаем снимки, на которых происходит нечто настолько редкое и интересное, что просто диву даёшься.


Друг выглядел в точности как знак

×
×

Такая же кружка, как у Доктора Стрэнджа

Кот на своём месте

Муж и жена в школьные годы

Дедушка и бабушка жены отправили ей это фото несколько месяцев назад. Я понял, что в школе мы одинаково одевались, и у нас были одинаковые причёски. Мы вместе уже 10 лет!

Машина врезалась в другую и скрылась с места ДТП. Но в качестве улики оставила свои номера

Рисунок на футболке идеально дополняет пейзаж

Коты следят за тобой, человек!

Коллеги совершенно случайно оделись одинаково

Две колибри одновременно уселись на удочки

Группа оделась во все цвета радуги

Женщина встретилась с другой дамой с такой же татуировкой на том же месте

А кто с кого списал?

Кот знал, куда нужно сесть

Перепутать этих щенков просто невозможно

Помёт из трёх щенков, и запутаться в них невозможно — каждый из них отмечен как 1, 2 и 3 в домино.

Пластырь и шорты подходят друг другу

В десяточку!

Кажется, этот котик живёт двойной жизнью

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Метки: животные   забавно   люди   случай   события   фото   
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73  комментария
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13k
Сергей 14 часов назад
Дети случайно встретились в школе!:))
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20k
kamanch 3 часа назад
Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
Фазан.
ФАЗАН, Б.Л.Я.Д.Ь!
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23k
Slawa49 3 часа назад
я недавно еду и смотрю сзади меня остановился пассат В5 и чувак из него выскакивает и ко мне))) просит чуть притормозить не ехать, и фоткает номера я не понял вышел и смотрю, у нас у обоих пассат В5 (цвета отличаются) и в номерах разница в одну цифру))) буквы одинаковые
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424
Alexander Woyz 4 часа назад
С каких пор в радуге 9 цветов?
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17k
Vital Idol 7 часов назад
вот правильно! двоих в аннигилятор...
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8k
Алексей 9 часов назад
интернет взорван
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7k
Артём 9 часов назад
Не знал, что внешняя и внутренняя сторона голени, это одно место. К тому же, учитывая, что большинство татух делается по шаблону, да и с воображением у большинства клиентов плохо, я бы не стал утверждать, что такое событие больше не повторится.
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604
Киса Кацман 10 часов назад
В радуге ДЯВЯТЬ цветов?
Как мне теперь с этим жить?
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598
Bendix 10 часов назад
Добвую половинц подписей можно переозаглавить и никаких "редких событий" не будет.

А кто с кого списал? - Глянь на ценник, а я в три раза дешевле купил, вот и радуюсь.
Женщина встретилась с другой дамой с такой же татуировкой на том же месте. - Хочешь с подругой не забывать о приключении на отдыхе - сделайте одинаковые татухи и при встрече пяльтесь на них.
Коллеги совершенно случайно оделись одинаково. - Я ей намёки всё делаю, а она только ржёт.
И т.д. и т.п.
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19k
BiZ 11 часов назад
не убьем, так покалечим!
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794
Hallo FreeSpace 12 часов назад
Кот этот постоянно там сидит .
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15k
alexis 12 часов назад
ЭКО квивертип.
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377
Youtube's Best Channel 12 часов назад
И вот совсем не постанова с Доктором Стренжем. Всё случилось так неожиданно, не было даже времени купить нужную кружку и включить ролик на нужном месте.
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4k
Квизо 13 часов назад
Разве кот на улице Котовского фотография? Мне показалось, что это картина.
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9k
Алексей 13 часов назад
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19k
Сталкер 13 часов назад
Две старые дурынды.

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19k
Сталкер 13 часов назад
0 + Х

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19k
Luc72 13 часов назад
Я правильно понял, для чего именно кружка?

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267
Elveen Luc72 10 часов назад
Просто игра слов. Oh for (fox) sake - звучит как - Oh for f*cks sake
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986
foma 84 13 часов назад
who is who, собственно??

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28k
Кот Баюн 13 часов назад
интернет взорван....
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49k
zloykoyot 14 часов назад
Тот самый момент, когда муж красивее жены.
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