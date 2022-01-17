От котиков до улиток: 17 гигантов нашего мира

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Когда мы видим кого-то или что-то очень большое, будь то человек, животное или растение, это всегда нас оставляет в небольшом недоумении. Еще бы, ведь в нашей голове есть какие-то стандарты размеров всего, от обычных овощей до домашних питомцев.
Посторонись, мы тоже хотим покататься под парусом
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Хафтор Бьернсон, признанный самым сильным человеком планеты, с кружкой какао в руке
Кабачок, который легко принять за арбуз
Огромная улитка, которая не помещается в ладони
Лошадь-тяжеловоз арденской породы: их разводили еще римляне
А это самый крупный одноклеточный организм в мире — водоросль-пузырь
Когда нашла на болоте себе лягушку-принца, не иначе
Иногда твой четвероногий любимчик больше тебя
А эти ребята пусть и не самые крупные на нашей планете, но имеют самые выдающиеся рога
Грозный папа и его малыши
У котика такого размера просто должен быть свой рюкзак
Кажется, всем понятно, кто в стаде за главного
Когда речь не только о гигантских обитателях нашей планеты, но и растениях, капуста может взять первое место
На приеме у ветеринара
Возле такого охранника точно не может быть страшно
Вы когда-нибудь видели шеф-повара американского президента? Андре Раш собственной персоной
Это Луи Кулон в 1904 году, у которого была четырехметровая борода: в ней даже жила кошка
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Это одноклеточные, обитающие на дне мирового океана на глубине от 500 до 10 600 метров.
Впервые они были описаны Генри Боуменом Брэди в 1883 году. Они многочисленны на абиссальных равнинах, а в некоторых регионах являются доминирующим видом. Описано пятнадцать родов и 75 видов, сильно различающихся по размеру. Самый большой, Syringammina fragilissima, является одним из самых крупных известных ценоцитов, достигая до 20 сантиметров в диаметре.
https://www.newscientist.com/article/dn18468-zoologger-living-beach-ball-is-giant-single-cell/https://www.newscientist.com/article/dn18468-zoologger-living-beach-ball-is-giant-single-cell/