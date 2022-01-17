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От котиков до улиток: 17 гигантов нашего мира

От котиков до улиток: 17 гигантов нашего мира (18 фото)

Автор:
17 января 2022 09:29
Сообщество : ФотоМир
Метки: гигант   животные   забавно   люди   размер   сравнение   фото   
459
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Когда мы видим кого-то или что-то очень большое, будь то человек, животное или растение, это всегда нас оставляет в небольшом недоумении. Еще бы, ведь в нашей голове есть какие-то стандарты размеров всего, от обычных овощей до домашних питомцев.

Посторонись, мы тоже хотим покататься под парусом

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Хафтор Бьернсон, признанный самым сильным человеком планеты, с кружкой какао в руке

Кабачок, который легко принять за арбуз

Огромная улитка, которая не помещается в ладони

Лошадь-тяжеловоз арденской породы: их разводили еще римляне

А это самый крупный одноклеточный организм в мире — водоросль-пузырь

Когда нашла на болоте себе лягушку-принца, не иначе

Иногда твой четвероногий любимчик больше тебя

А эти ребята пусть и не самые крупные на нашей планете, но имеют самые выдающиеся рога

Грозный папа и его малыши

У котика такого размера просто должен быть свой рюкзак

Кажется, всем понятно, кто в стаде за главного

Когда речь не только о гигантских обитателях нашей планеты, но и растениях, капуста может взять первое место

На приеме у ветеринара

Возле такого охранника точно не может быть страшно

Вы когда-нибудь видели шеф-повара американского президента? Андре Раш собственной персоной

Это Луи Кулон в 1904 году, у которого была четырехметровая борода: в ней даже жила кошка

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Метки: гигант   животные   забавно   люди   размер   сравнение   фото   
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Юрий 18 минут назад
Про самых больших одноклеточных -
Это одноклеточные, обитающие на дне мирового океана на глубине от 500 до 10 600 метров.
Впервые они были описаны Генри Боуменом Брэди в 1883 году. Они многочисленны на абиссальных равнинах, а в некоторых регионах являются доминирующим видом. Описано пятнадцать родов и 75 видов, сильно различающихся по размеру. Самый большой, Syringammina fragilissima, является одним из самых крупных известных ценоцитов, достигая до 20 сантиметров в диаметре.
https://www.newscientist.com/article/dn18468-zoologger-living-beach-ball-is-giant-single-cell/https://www.newscientist.com/article/dn18468-zoologger-living-beach-ball-is-giant-single-cell/
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