Примеры идеальной маскировки

Пока одни животные тысячелетиями развивают свой камуфляж, чтобы ни одна живая душа их не обнаружила, у других получается спрятаться совершенно случайно. При этом такое происходит не только с животными, но и с людями и даже самыми обычными вещами. Их маскировка оказывается настолько хороша, что даже самые глазастые не сразу обнаружат, что на фото есть подвох. А вы сможете раскусить все камуфляжные загадки, которые мы собрали здесь для вас?

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