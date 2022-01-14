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Примеры идеальной маскировки

Примеры идеальной маскировки (19 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 11:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: животные   забавно   люди   маскировка   найди если сможешь   прикол   фото   
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Спрятаться на виду у всех — это талант нужен!

Пока одни животные тысячелетиями развивают свой камуфляж, чтобы ни одна живая душа их не обнаружила, у других получается спрятаться совершенно случайно. При этом такое происходит не только с животными, но и с людями и даже самыми обычными вещами. Их маскировка оказывается настолько хороша, что даже самые глазастые не сразу обнаружат, что на фото есть подвох. А вы сможете раскусить все камуфляжные загадки, которые мы собрали здесь для вас?


Режим невидимости активирован

Идеальное совпадение

Мимо проезжали люди, которые думали, что я просто фотографирую дерево. Когда девушка отошла от дерева, они очень удивились.


Так и телефон можно потерять

Не наступите на человека!

Команда невидимок на поле

Распушился

Успеете найти здесь шуруповёрт за 10 секунд?

Магазин и машина идеально дополняют друг друга

Ёлка и девушка — одно целое

Где-то здесь есть маска в цветочек

Тут 4 щенка. Найдёте всех?

Два чёрных, один белый, и один чёрно-белый.


Коробка идеально замаскировалась под стенку в магазине

Нашёл идеальное для себя место

Пришлось повесить на кресло триггер ворнинг, потому что происходит ВОТ ЭТО (найди кота).


Ронять таблетки на такой ковёр — опасное занятие

На фотографии 6 таблеток.


Идеальная парочка

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Метки: животные   забавно   люди   маскировка   найди если сможешь   прикол   фото   
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Patmaz 2 часа назад
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Victor Chromov 39 минут назад
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Bar 46 минут назад
Пришлось повесить на кресло триггер ворнинг - так теперь называется кусок малярного скотча с надписью? Приклеить записку уже не модно говорить.
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Anton Chigurh Час назад
да легко всё находится))
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