Примеры идеальной маскировки

Спрятаться на виду у всех — это талант нужен!
Пока одни животные тысячелетиями развивают свой камуфляж, чтобы ни одна живая душа их не обнаружила, у других получается спрятаться совершенно случайно. При этом такое происходит не только с животными, но и с людями и даже самыми обычными вещами. Их маскировка оказывается настолько хороша, что даже самые глазастые не сразу обнаружат, что на фото есть подвох. А вы сможете раскусить все камуфляжные загадки, которые мы собрали здесь для вас?
Режим невидимости активирован
Идеальное совпадение
Мимо проезжали люди, которые думали, что я просто фотографирую дерево. Когда девушка отошла от дерева, они очень удивились.
Так и телефон можно потерять
Не наступите на человека!
Команда невидимок на поле
Распушился
Успеете найти здесь шуруповёрт за 10 секунд?
Магазин и машина идеально дополняют друг друга
Ёлка и девушка — одно целое
Где-то здесь есть маска в цветочек
Тут 4 щенка. Найдёте всех?
Два чёрных, один белый, и один чёрно-белый.
Коробка идеально замаскировалась под стенку в магазине
Нашёл идеальное для себя место
Пришлось повесить на кресло триггер ворнинг, потому что происходит ВОТ ЭТО (найди кота).
Ронять таблетки на такой ковёр — опасное занятие
На фотографии 6 таблеток.
Идеальная парочка
Тем временем на заднем фоне...
Источник:
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