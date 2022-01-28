Пневмопочта: полезная вещь из прошлого

Интересно, что в Лондоне трубы располагались в форме звезды, а вот в других городах (Париже, Берлине, Вене) она представляла из себя скорее кольцо или круг. То есть отдельно взятые станции могли передавать друг другу сообщения, тогда как в Лондоне было сообщение лишь с «центром».

В дореволюционной России тоже была пневмопочта – в Москве и Петербурге, а затем она перекочевала в СССР. Она даже устанавливалась на самолетах – пример тому АНТ-20 «Максим Горький».

Поговорим о том, как работала пневмопочта Нью-Йорка.

В каждой трубке пневмопочты могло перемещаться от 400 до 600 писем, а скорость передачи была порядка 35 миль в час. Соединяли трубки 23 почтовых отделения, и преодолевали маршрут в 27 миль.

Таким образом в огромном мегаполисе удалось соединить Манхэттен, Уолл-стрит и даже Восточный Гарлем, Бруклин и Бронкс.