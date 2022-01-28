Пневмопочта: полезная вещь из прошлого

Пневматическая почта. Звучит круто, правда? В целом, так и есть: она была явно быстрее любой почтовой системы современности (кроме, конечно, электронных писем). Такая почта существовала в Нью-Йорке и даже активно действовала. Раскрываем особенности работы почты.
Суть почты состоит в том, что по трубопроводам под землей под действием сжатого или разреженного воздуха перемещаются небольшие капсулы с посылкой – письмом или каким-то грузом.
Впервые в 1792 году сжатый воздух применили для транспортировки писем по трубе в колокольне Венского собора Святого Стефана. Там в сторожку посылались письма о замеченном с колокольни, например, пожаре.
Затем появилась лондонская пневмопочта, в 1854 году. Ее запатентовал Иосий Латимер Кларк, и система его представляла из себя трубы диаметром 1,5 дюйма между Лондонской фондовой биржей и Центральным телеграфом. Скорость перемещения – 6 метров в секунду. Там уже могли перемещаться цилиндры с письмами, бандеролями и даже небольшими посылками.
Чуть позже в столице Великобритании компания Pneumatic Despatch Company провела демонстрацию пневматической транспортной дороги. По их трубам диаметром в 30 дюймов тогда перевезли груз весом до трех тонн и даже нескольких пассажиров. В трубе они находились лежа в четырехколесной вагонетке.
Такая линия начала действовать постоянно, и в одной лишь вагонетке умещалось до 35 мешков с почтой. Между терминалами на железнодорожной станции Эустон и почтовым офисом северо-западного района на улице Эверсхолт грузы перемещались всего за минуту.
И хотя позже такой способ перемещения все же пришлось свернуть, пневмопочта очень помогла в свое время телеграфному миру. В том же самом Нью-Йорке она появилась в 1892 году. А вот первым американским городом стала Филадельфия.
Интересно, что в Лондоне трубы располагались в форме звезды, а вот в других городах (Париже, Берлине, Вене) она представляла из себя скорее кольцо или круг. То есть отдельно взятые станции могли передавать друг другу сообщения, тогда как в Лондоне было сообщение лишь с «центром».
В дореволюционной России тоже была пневмопочта – в Москве и Петербурге, а затем она перекочевала в СССР. Она даже устанавливалась на самолетах – пример тому АНТ-20 «Максим Горький».
Поговорим о том, как работала пневмопочта Нью-Йорка.
В каждой трубке пневмопочты могло перемещаться от 400 до 600 писем, а скорость передачи была порядка 35 миль в час. Соединяли трубки 23 почтовых отделения, и преодолевали маршрут в 27 миль.
Таким образом в огромном мегаполисе удалось соединить Манхэттен, Уолл-стрит и даже Восточный Гарлем, Бруклин и Бронкс.
В городе было тяжело построить систему: ранее в городе уже были проложены сточные трубы и газовые трубы, поэтому почтовые коммуникации приходилось прокладывать ниже или выше. Выше – и трубы вот-вот окажутся на поверхности. Ниже – натолкнешься на грунтовые воды.
В целом, работа пневматической почты была похожа на систему метро: на каждой капсуле было написано, куда она следует, но выходили они все же на каждой станции. Поэтому после станции письма следовали дальше.
В 1947 году через почту проходило порядка 95 тысяч писем, трубки тогда уже были двухсторонними. Работу пневматическая почта начинала с 5 утра и заканчивала в 10 вечера, в субботу с 5 утра до 10 утра, а вот по воскресеньям она не работала. Праздник, как-никак.
Свою работу в мегаполисе пневматическая почтовая система прекратила в 1951 году из-за слишком уж больших расходов на обслуживание – только за одну милю приходилось выкладывать 17 тысяч долларов. Поэтому был выбран другой способ передачи почтовых сообщений – автомобиль.
Кстати, первое почтовое отправление таким способом содержало в себе Библию, флаг Америки и конституцию.
Со временем по всему миру централизованная пневмопочта ушла в небытие: все потому, что появились телефоны, а затем и интернет.
В настоящее время пневматическая почта все еще работает, правда теперь сообщения передают в основном на предприятиях. Так, например, в кое-каких магазинах через пневмопочту делают размен крупных купюр (в Петербурге, например, пару лет назад такое работало в гипермаркетах «Лента»), а кое-где могут и вовсе отправлять небольшие предметы.
Яркий пример того, что пневмопочта полезна – берлинский комплекс «Шарите». Там ежедневно по трубкам длиной в 25 км передают анализы, снимки и многое другое. Так что если вы работаете в условиях предприятия, пневмопочта – полезная штука.
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