FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4353 поста • 999 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
Пневмопочта: полезная вещь из прошлого

Пневмопочта: полезная вещь из прошлого (10 фото)

Автор:
28 января 2022 19:26
Сообщество : Факты
Метки: Прошлое   интересно   история   почта   факты   фото   
629
10

Пневматическая почта. Звучит круто, правда? В целом, так и есть: она была явно быстрее любой почтовой системы современности (кроме, конечно, электронных писем). Такая почта существовала в Нью-Йорке и даже активно действовала. Раскрываем особенности работы почты.

Суть почты состоит в том, что по трубопроводам под землей под действием сжатого или разреженного воздуха перемещаются небольшие капсулы с посылкой – письмом или каким-то грузом.

Впервые в 1792 году сжатый воздух применили для транспортировки писем по трубе в колокольне Венского собора Святого Стефана. Там в сторожку посылались письма о замеченном с колокольни, например, пожаре.

×
×

Затем появилась лондонская пневмопочта, в 1854 году. Ее запатентовал Иосий Латимер Кларк, и система его представляла из себя трубы диаметром 1,5 дюйма между Лондонской фондовой биржей и Центральным телеграфом. Скорость перемещения – 6 метров в секунду. Там уже могли перемещаться цилиндры с письмами, бандеролями и даже небольшими посылками.

Чуть позже в столице Великобритании компания Pneumatic Despatch Company провела демонстрацию пневматической транспортной дороги. По их трубам диаметром в 30 дюймов тогда перевезли груз весом до трех тонн и даже нескольких пассажиров. В трубе они находились лежа в четырехколесной вагонетке.

Такая линия начала действовать постоянно, и в одной лишь вагонетке умещалось до 35 мешков с почтой. Между терминалами на железнодорожной станции Эустон и почтовым офисом северо-западного района на улице Эверсхолт грузы перемещались всего за минуту.

И хотя позже такой способ перемещения все же пришлось свернуть, пневмопочта очень помогла в свое время телеграфному миру. В том же самом Нью-Йорке она появилась в 1892 году. А вот первым американским городом стала Филадельфия.

Интересно, что в Лондоне трубы располагались в форме звезды, а вот в других городах (Париже, Берлине, Вене) она представляла из себя скорее кольцо или круг. То есть отдельно взятые станции могли передавать друг другу сообщения, тогда как в Лондоне было сообщение лишь с «центром».

В дореволюционной России тоже была пневмопочта – в Москве и Петербурге, а затем она перекочевала в СССР. Она даже устанавливалась на самолетах – пример тому АНТ-20 «Максим Горький».

Поговорим о том, как работала пневмопочта Нью-Йорка.

В каждой трубке пневмопочты могло перемещаться от 400 до 600 писем, а скорость передачи была порядка 35 миль в час. Соединяли трубки 23 почтовых отделения, и преодолевали маршрут в 27 миль.

Таким образом в огромном мегаполисе удалось соединить Манхэттен, Уолл-стрит и даже Восточный Гарлем, Бруклин и Бронкс.

В городе было тяжело построить систему: ранее в городе уже были проложены сточные трубы и газовые трубы, поэтому почтовые коммуникации приходилось прокладывать ниже или выше. Выше – и трубы вот-вот окажутся на поверхности. Ниже – натолкнешься на грунтовые воды.

В целом, работа пневматической почты была похожа на систему метро: на каждой капсуле было написано, куда она следует, но выходили они все же на каждой станции. Поэтому после станции письма следовали дальше.

В 1947 году через почту проходило порядка 95 тысяч писем, трубки тогда уже были двухсторонними. Работу пневматическая почта начинала с 5 утра и заканчивала в 10 вечера, в субботу с 5 утра до 10 утра, а вот по воскресеньям она не работала. Праздник, как-никак.

Свою работу в мегаполисе пневматическая почтовая система прекратила в 1951 году из-за слишком уж больших расходов на обслуживание – только за одну милю приходилось выкладывать 17 тысяч долларов. Поэтому был выбран другой способ передачи почтовых сообщений – автомобиль.

Кстати, первое почтовое отправление таким способом содержало в себе Библию, флаг Америки и конституцию.

Со временем по всему миру централизованная пневмопочта ушла в небытие: все потому, что появились телефоны, а затем и интернет.

В настоящее время пневматическая почта все еще работает, правда теперь сообщения передают в основном на предприятиях. Так, например, в кое-каких магазинах через пневмопочту делают размен крупных купюр (в Петербурге, например, пару лет назад такое работало в гипермаркетах «Лента»), а кое-где могут и вовсе отправлять небольшие предметы.

Яркий пример того, что пневмопочта полезна – берлинский комплекс «Шарите». Там ежедневно по трубкам длиной в 25 км передают анализы, снимки и многое другое. Так что если вы работаете в условиях предприятия, пневмопочта – полезная штука.

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Прошлое   интересно   история   почта   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
42k
Прораб 54 минуты назад
Для своего времени было вполне актуально. Да и сейчас локально применяется. Например в Сбер. Банке на Б. Черкизовской в Москве
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Shurovik 3 минуты назад
У нас в Эстонии тоже, в магазинах Prisma, работает пневмопочта на кассах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Izrin Maria 15 минут назад
Певмопочта работает в крупных больницах.
Анализы в лаборатории, порции крови и плазмы - в отделения, бумажки всякие, лекарства, мелкие запчасти к оборудованию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Думай о хорошем! Полчаса назад
в Питере до сих пор работает. кассиры кассу отправляют по мере наполнения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Краб Моссада

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

17786



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
39
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
2000-е в России: редкие кадры того неоднозначного времени
1
294
2000-е в России: редкие кадры того неоднозначного времени
Набирающие популярность в сообществах
Хабаровский суд прекратил дело «о неуважении к власти» и снял обвинения с журналистки
0
40
Хабаровский суд прекратил дело «о неуважении к власти» и снял обвинения с журналистки
База образцов голосов мошенников: проще некуда, но до сих пор «миссия – невыполнима»
0
16
База образцов голосов мошенников: проще некуда, но до сих пор «миссия – невыполнима»
Дворник из Красноярска стал звездой после очистки чужих машин (2 фото + видео)
Дворник из Красноярска стал звездой после очистки чужих машин (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Плохо старался
0
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#ватермарк#люди#подборка#кино#в мире#познавательно#картинки#авто аварии
#Юмор#животные#история#Приколы#интересное#автомир#фильм#знаменитости#СССР#Россия
#интересно#факты#дтп#Ynews#автомобили#аварии#дети#истории#США#школа

На что жалуетесь?

Вернуться