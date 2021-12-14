Загадочное исчезновение: как в Европе не могут найти ребенка, пропавшего 14 лет назад

Макканны приехали на курорт на одни: с ними были еще две британские семьи с детьми. В семье Мэдлин было еще двое детей – оба младше Мэдлин. Да и кто не захочет провести время с семьей в жаркой стране, когда до лета остается так мало времени? Плюс ко всему, если захочется отдохнуть или уединиться, другие семьи могут прикрыть и посидеть с детьми.

Вечером 3 мая 2017 года родители уложили детей спать и отправились в ресторан. Все вместе. В конце концов, говорить о преступной халатности в отношении детей тут не столь актуально: иногда всех в детстве оставляли на пару часов одних. Но в этом случае на родителей посыпались обвинения почти сразу.