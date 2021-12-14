Загадочное исчезновение: как в Европе не могут найти ребенка, пропавшего 14 лет назад

2007 год. Еще есть время до финансового кризиса, мир живет относительно спокойной жизнью. В Португалии стоит жаркий май. Там отдыхает семья Макканнов. Они еще не знают, что совсем скоро их жизнь превратится в ад: их трехлетняя дочь Мэдлин Бэт исчезнет из собственной постели практически без следа. Но обо всем по порядку.
Начало истории
Макканны приехали на курорт на одни: с ними были еще две британские семьи с детьми. В семье Мэдлин было еще двое детей – оба младше Мэдлин. Да и кто не захочет провести время с семьей в жаркой стране, когда до лета остается так мало времени? Плюс ко всему, если захочется отдохнуть или уединиться, другие семьи могут прикрыть и посидеть с детьми.
Вечером 3 мая 2017 года родители уложили детей спать и отправились в ресторан. Все вместе. В конце концов, говорить о преступной халатности в отношении детей тут не столь актуально: иногда всех в детстве оставляли на пару часов одних. Но в этом случае на родителей посыпались обвинения почти сразу.
Притом, что все из компании в тот вечер наслаждались ужином, хотя бы один из них постоянно отходил проверять, все ли в порядке с детьми. Так, например, Мэтью Олдфилд, один из отцов, пошел проверять своих детей, и по пути заглянул в номер Макканнов.
С виду в номере было все хорошо, была только открыта дверь в спальню. Через полчаса Кейт Макканн, мать девочки, пошла проведать свой номер, и тоже увидела, что дверь в комнату открыта. Когда она подходила к спальне, дверь неожиданно закрылась из-за сквозняка: в комнате оказалось открытым окно. В постели Мэдлин никого не было: там лежало только одеяло девочки и ее игрушка. Тут же женщина выбежала из комнаты, крича, что ее дочь похитили.
Расследование
Таким образом, в скором времени о произошедшем знали все. Все на курорте стояли буквально на ушах. Сотрудники отеля предположили, что девочка покинула номер сама, и поэтому все отдыхающие звали ее по окрестностям всю ночь. Макканны тем временем обратились в полицию, и наряд приехал «всего» через три часа – к 23:10. Участок их находился всего в восьми километрах от места происшествия. Сами офицеры утверждали, что добрались до места за десять минут.
Принято считать, что максимальная огласка может помочь вернуть ребенка домой, пока не стало слишком поздно. В Британии многочисленные знакомые семьи срочно обратились в СМИ, рассказав, что в Португалии похитили маленькую девочку. К утру в новостях появились многочисленные сюжеты о том, что в Португалии похитили ребенка. Тетя Мэдлин оповестила все инстанции, в том числе консульство Британии, пока ее родители общались с полицией.
И здесь, как и в прочих трагических случаях с детьми, полиция проявила холодность и халатность. Приметы девочки передали лишь спустя много часов после исчезновения, место преступления не опечатали, игрушку не забрали (на ней могли остаться биологические следы похитителя). Кроме того, были и другие моменты, из-за которых полицейские выглядели лишь нелепой карикатурой на самих себя.
В качестве ориентира в СМИ опубликовали последнюю фотографию Мэдлин – днем 3 мая в бассейне она купалась вместе с отцом. Появились и другие приметы девочки: прямые светлые волосы, зеленовато-голубые глаза, родинка на щиколотке и зрачок, напоминающий замочную скважину. У девочки была редкая особенность – колобома из-за нехватки тканей радужки.
Уже спустя несколько дней волонтеры и полиция искали малышку или хотя бы ее следы по всей округе. Ее искали в ямах, канавах, канализационных люках и в любых других местах, куда могли бы сбросить маленькое тело. Родители, тем временем, готовились к худшему: они понимали, что в случае чего придется пойти на опознание тела. Но этого не случилось.
Когда отпуск закончился, Макканны остались в Португалии. Предыдущая жизнь отошла на второй план. Спустя сто дней поисков, в августе, полиция официально заявляет, что найти девочку живой уже невозможно. А среди офицеров о деле говорили как о висяке.
Версии
Родители же были уверены, что дело стало таким из-за того, что полиция не хотела работать сразу после посещения. Но после всех недовольств их сомнения насчет полиции обернулись против них самих. Внезапно один из офицеров выдвигает версию, что убить девочку могла Кейт, мать семейства. А шумиху она, по мнению офицеров, подняла, чтобы замести следы.
Согласно некоторым психологическим теориям, такое иногда действительно имеет место быть. Часто в случае фэмилицида именно убийца заявляет об исчезновении жертвы и изображает бурную деятельность и бесконечное горе. Но в этом случае нужны были серьезные доказательства.
После громкого обвинения полиция дает родителям понять, что они могут ехать в Британию и не задерживаться. Макканны последовали совету. Но сдаваться они не собирались – и тогда начали работать с британской полицией.
Спустя время благодаря усилиям семьи и британским детективам стало понятно, что глава региональной криминальной полиции Португалии Гонсалу Амарал уже вел расследование об исчезновении другого ребенка – восьмилетней девочки Жуаны Сиприану.
Тогда виновными признали мать Жуаны и дядю девочки. Когда женщина вышла из полиции она заявила о пытках: для того, чтобы добиться признания, ее истязали. В октябре 2007 года Амарала отстранили от дела Мэдлин, а затем и вовсе уволили.
После этого он пишет книгу о расследовании дела Макканн, в котором вновь настаивал на убийстве ребенка матерью. В 2009 году он предстал перед судом по поводу фальсификации дела Жуаны, а через несколько лет состоялся еще один суд – дело о клевете против британской семьи. Они выиграли суд. Более того, прессе они говорили, что Амарал просто тратил время, которое должно было уйти на реальное расследование, а вместо этого пытался ложно обвинить родителей, чтобы закрыть дело.
Из-за действий экс-главы полиции против семейства Макканнов развернулась целая травля. Так, в одних СМИ писали, что Кейт слишком красивая и хладнокровная, а в других – что слишком истеричная для матери, потерявшей ребенка. Интернет-тролли тоже активизировались. В версию португальского горе-полицейского поверили очень многие: в сторону Макканнов посыпались тонны оскорблений. А меж тем, у семьи было еще двое детей.
Цыганский след
А следствие продолжалось. Появилась версия о цыганском следе в этом деле. Так, одна из отдыхающих, Джейн Таннер, заявила, что примерно во время похищения Мэдлин она видела, как какой-то мужчина несет по улице маленького ребенка в розовой пижаме.
Она описала его как брюнета средиземноморской или южноевропейской внешности. Тогда и в интернете, и в СМИ стали говорить, что под описание попадают многие цыгане, и мужчина может относиться к ним.
Спустя шесть лет после исчезновения этот человек сам нашелся. Он не знал об этих показаниях, и рассказал полиции, что в тот вечер нес в свой номер уснувшую дочь: на территории отеля был детский сад, который работал в вечернюю смену.
В итоге Скотланд-Ярд признал, что след был ложным. А позже в полиции начали рассматривать версию о похищении педофилом Раймондом Хьюлеттом: в день преступления он находился как раз в Португалии. Указывало на него и то, что он рассказывал двум британцам, что цыгане предлагали ему купить их дочь – маленькую голубоглазую блондинку.
По мнению полиции, такой рассказ мог быть прикрытием на случай, если кто-то видел его с маленькой девочкой, подходящей под описание Мэдлин. Но, впрочем, это могли быть просто фантазии, которые часто рассказывал Хьюлетт. Но и эта ниточка ни к чему не привела.
О цыганах начали говорить и в португальской полиции. Они говорили, что именно о таких вещах толковали среди местных. Но и португальцы не смогли ничего найти. Хотя версия быстро разлетелась по миру. В итоге по всей Европе в последующие годы говорили, что то тут, то там видели Мэдлин Макканн с цыганами.
Спустя некоторое время из одной из греческих цыганских семей изъяли белокурую девочку Марию. Выяснилось, что она была незаконно удочеренной, но люди опять же заговорили о том, что это Мэдлин.
Цыган, правда, обвинили в причастности не зря (правда, связи оказались не теми, о которых все думали). Но связаны они оказались с делом другим образом: в 2008 году в Испании пропала Мари Лу Кортес, девочка из цыганской семьи. Пропала она всего в двухстах километрах от курорта, с которого исчезла Мэдлин, и испанская полиция начала пробивать версию о том, что девочек мог похитить один маньяк-педофил.
Отец Мэдлин, Джеральд, рассчитывал, что версия окажется верной. Он соболезновал семье Кортесов. Были, правда и различия в делах: Мари Лу исчезла не из отеля, а по дороге в магазин, в который ее отпустили за вкусняшками. От дома до магазина было всего двести метров, а на дворе стояло солнце. Но девочка все же пропала.
Чуть позже ее нашли задушенной в местной реке. Полиция выяснила, что причастным оказался сосед семейства Кортесов Сантьяго дель Валле Гарсия. Он уже был судим за сексуальное насилие над детьми. Но к исчезновению Мэдлин он оказался непричастен.
Версия с сотрудником
В конечном счете, следствие продолжалось много лет. Полиция проверила всех сотрудников, работавших на курорте и выяснила, что там был один сотрудник родом из Кабо-Верде. Он погиб в аварии в 2009 году, и появилась версия, что таким образом преступник мог подчищать следы. Но выяснилось, что он никак не связан с делом девочки.
В 2016 году британский таблоид Daily Telegraph, опираясь на собственное расследование, обвинила в преступлении телеведущего Клемента Фрейда. Говорящая фамилия? Да, он внук того самого Зигмунда Фрейда. Выяснилось, что потомок психотерапевта не раз получал обвинения в сексуальных домогательствах к малолетним. Но сам он в момент преступления был в Великобритании.
В прошлом году детективы нашли новую версию. В уголовной полиции Германии заявили, что новым и самым вероятным подозреваемым стал сорокатрехлетний рецидивист из Германии Кристиан Брюкнер. Сейчас он находится в тюрьме за преступление, связанное с наркотиками, а прежде был судим за изнасилование старушки из США на том самом курорте в 2005 году.
В день, когда девочка пропала, он путешествовал на фургоне по Португалии, а на следующий день переоформил фургон на другого человека. А в его доме нашли секретный бункер. На территории участка также нашли могилу собаки, в которой хранились некоторые видеозаписи. Их содержание не раскрывается.
Также есть и другая улика против Брюкнера. За изнасилование американки его задержали после того, как он показал знакомому запись преступления, а тот обратился в полицию. Этому же знакомому он говорил, что знает об исчезновении Мэдлин гораздо больше, чем другие люди. Бывшая девушка немца, тем временем, вспоминала, что он оставил ее 2 мая 2007 года, заявив, что его ждет ужасная работенка и некоторое время они не будут общаться.
В настоящее время полиция Германии собирает против преступника доказательства, а прокуратура говорит, что Мэдлин, вероятнее всего, мертва. Кроме того, Брюкнер подозревается еще и в том, что он изнасиловал и убил еще нескольких детей. Теперь остается ждать суда и разглашения тех самых видеозаписей, которые нашли в доме преступника.
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