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Победители британского конкурса пейзажной фотографии

Победители британского конкурса пейзажной фотографии

Автор:
02 ноября 2022 16:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: Landscape Photographer of the Year   Красота природы   красивые виды   пейзажи Великобритании   пейзажный фотограф   победители конкурса   победители фотоконкурса   фотография   фотомир   
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Миссия конкурса UK Landscape Photographer Of The Year — познакомить зрителя с британским пейзажем и показать его красоту с помощью фотографии. В этом году конкурс прошел уже в 15-й раз. Победил великолепный снимок Уилла Дэвиса «Зимний Брекон». Но и многие другие работы достойны внимания!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Landscape Photographer of the Year   Красота природы   красивые виды   пейзажи Великобритании   пейзажный фотограф   победители конкурса   победители фотоконкурса   фотография   фотомир   
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1  комментарий
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pitersport 4 часа назад
почему бы не выложить фото в FullHD ? можно было бы на экран поставить
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