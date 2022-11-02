Победители британского конкурса пейзажной фотографии

Миссия конкурса UK Landscape Photographer Of The Year — познакомить зрителя с британским пейзажем и показать его красоту с помощью фотографии. В этом году конкурс прошел уже в 15-й раз. Победил великолепный снимок Уилла Дэвиса «Зимний Брекон». Но и многие другие работы достойны внимания!

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1. Абсолютный победитель конкурса «Пейзажный фотограф года 2022»: Уильям Дэвис, «Брекон зимой» 0 Источник:

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2. Высокая оценка в категории «Классический пейзаж»: Эндрю Робертсон, «Туман» 0 Источник:

3. Второе место в категории «Ночной пейзаж»: Дженнифер Роджерс, «Млечный путь и свечение воздуха» 0 Источник:

4. Второе место в категории «Черное и белое»: Ллойд Лейн, «Страсть и напор» 0 Источник:

5. Высокая оценка в категории «Классический пейзаж»: Винсент Кэмпбелл, «Лох-Ломонд» 0 Источник:

6. Высокая оценка в категории «Классический пейзаж»: Алед Льюис, «Гора Трифан» 0 Источник:

7. Победитель в категории «Побережье»: Грей Итон, «Священный сад» 0 Источник:

8. Высокая оценка в категории «Городская жизнь»: Костас Кариолис, «Высотка» 0 Источник:

9. Победитель в категории «Черное и белое»: Пол Киллин, «Связанные души» 0 Источник:

10. Высокая оценка в категории «Историческая Британия»: Крис Горман, «Рассвет неолита» 0 Источник:

11. Высокая оценка в категории «Ваш взгляд на мир»: Эндрю Смит, «Грибы и кислица» 0 Источник:

12. Высокая оценка в категории «Ваш взгляд на мир»: Нил Барклай, «Поле в Англии» 0 Источник:

13. Высокая оценка в категории «Историческая Британия»: Дженнифер Роджерс, «Комета Неовайз над старой компрессорной станцией» 0 Источник:

14. Высокая оценка в категории «Классический пейзаж»: Стью Мич, «Радуга над озером Васт-Уотер» 0 Источник:

15. Абсолютный победитель среди юниоров: Наташа Бернс, «Рассветное отражение» 0 Источник:

16. Высокая оценка в категории «Классический пейзаж»: Брюс Литтл, «Луэллэнд просыпается» 0 Источник:

17. Высокая оценка в категории «Ваш взгляд на мир»: Питер Норт, «Волнистые поля» 0 Источник:

18. Высокая оценка в категории «Ваш взгляд на мир»: Дэниел Уорд, «Сельский трафик» 0 Источник:

19. Высокая оценка в категории «Ваш взгляд на мир»: Пол Киллин, «Утренняя слава» 0 Источник:

20. Высокая оценка в категории «Классический пейзаж»: Джон Поттер, «Наутон Вуд» 0 Источник:

21. Высокая оценка в категории «Ваш взгляд на мир»: Кристофер Смолл, «Окаменевшие» 0 Источник:

22. Высокая оценка в категории «Классический пейзаж»: Эдвард Аллистон, «Буря и пламя» 0 Источник:

23. Победитель в категории «Ваш взгляд на мир»: Саймон Тернбулл, «Игры морских улиток» 0 Источник:

24. Высокая оценка в категории «Черное и белое»: Алан Рейнджер, «Торнхэм» 0 Источник: