Победители британского конкурса пейзажной фотографии

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Миссия конкурса UK Landscape Photographer Of The Year — познакомить зрителя с британским пейзажем и показать его красоту с помощью фотографии. В этом году конкурс прошел уже в 15-й раз. Победил великолепный снимок Уилла Дэвиса «Зимний Брекон». Но и многие другие работы достойны внимания!
1. Абсолютный победитель конкурса «Пейзажный фотограф года 2022»: Уильям Дэвис, «Брекон зимой»
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3. Второе место в категории «Ночной пейзаж»: Дженнифер Роджерс, «Млечный путь и свечение воздуха»
13. Высокая оценка в категории «Историческая Британия»: Дженнифер Роджерс, «Комета Неовайз над старой компрессорной станцией»
14. Высокая оценка в категории «Классический пейзаж»: Стью Мич, «Радуга над озером Васт-Уотер»
Источник: — переведено специально для fishki.net
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