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Такой Калининград мы никогда больше не увидим! Как до войны выглядел Кёнигсберг

Такой Калининград мы никогда больше не увидим! Как до войны выглядел Кёнигсберг (36 фото)

Автор:
02 февраля 2022 21:50
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
596
36
Калининград самый западный город нашей страны, островок Европы ставшим нашим после Великой Отечественной войны в 1946 году.
Во время войны он сильно пострадал от английских бомбардировок, и в последствии практически не был восстановлен.
Красота былого города сохранилась только на архивных фотографиях.
Снимки были раскрашены с помощью нейросети и показывают на сколько красивым был город.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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14  комментариев
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2k
Павел Новиченко 6 часов назад
Ну тпк памятник Шиллеру сейчас то и получше выглядит )
Да и Кайзер-штрассе как то пошире стала ))
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7k
amrita 3 часа назад
И не нужен этот старый Кёнигсберг...никому.
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1k
Лебедев Юрий 3 часа назад
Понятное дело, такой Кёнигсберг больше не увидим. Ведь пришел замечательный совок с мороженым по 20 копеек.
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815
idhr 4 часа назад
да, к сожалению, старых домов там по пальцам не опытного токаря пересчитать. Идёшь такой идёшь по улице, с одной стороны вообще панельки современные, с другой пятиэтахи, что то сталинского образа, всё в красных линиях (меж зданием и тротуаром газон) и вдруг бац, в линию улицы домишко, и там на окнах в цоколе такие люки чугунные, явно старинные, одинокое такое, и опять современное, современное, на перекрёстке пятёрочка ... Там уцелели и дошли ддо наших дней, очень редкие дома, те что реально уцелели, и их возможно было просто отремонтировать, что бы испольбзовать по назначачению. Весь город был в руинах, как Волгоград. Когда от здания оставались подвалы и груда кирпичей то восстанавливать просто нечего. Кирпич вывозили для восстановления Петербурга, Волгограда и других советских городов. Но! надо заметить, германская армия на этом этапе войны уже была истощена до предела и доморализована, не могла оказать сколько-нибудь ощутимого сопротивления, и что бы их выбить из кенигсберга нашим не требовалось много усилий и времени, что бы в процессе преодаления обороны, при штурме, при ожесточённом сражении за каждый дом и каждую улицу город бы разнесли. Вполне могли штурмовать без особого урона, ну что то конечно пострадало бы, но точно не до состояния пустыни усыпанной кирпичём с торчащими из этого всего одними только кафедральными соборами, которые и ядерным взрывом видимо не снести. За то что от города остались выжженная земля и пригородные окраины с котеджами, несут ответственность великобритания или эсшэа, которые усиленно бомбили его ещё за долго до подхода красной армии, с целью отомтить за бомбордировки лондона, а атнють не для того, что бы при штурме погибло меньше русских солдат. Кениг стал такой же жертвой бессмысленных ковровых бомбордировок как и дрэздэн с его галереей ...
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50
Аванес Мефодиевич 4 часа назад
Это зря вы так котегорино, что мы больше никогда такой Калининград не увим. Я вот примерно раз в месяц бываю в старом Кёнигсберге!
Точнее он во мне...

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13k
Владислав Грецов 5 часов назад
кое что там осталось
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10k
3.6o6pa 5 часов назад
Очень красивый город! Архитектура, фонтаны, янтарный музей, зоопарк... Правда лет 30 там не был. Надеюсь стал только лучше.
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68k
parallax 5 часов назад
Человек, существо на редкость глупое. Строит, чтобы потом разрушить.
Даже трудно предствить, сколько жемчужин архитектуры и произведений искуств сохранилось бы до наших дней, если бы не две мировые войны.
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52k
SAndre 6 часов назад
ну, не лезли бы к нам, глядишь, и остались бы такими же красивыми
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527
moishab 6 часов назад
Очень красивый город.
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2k
Павел Новиченко 6 часов назад
Ну а это Kaiser-strasse, ныне Полоцкая )
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