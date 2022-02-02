Такой Калининград мы никогда больше не увидим! Как до войны выглядел Кёнигсберг

Калининград самый западный город нашей страны, островок Европы ставшим нашим после Великой Отечественной войны в 1946 году.

Во время войны он сильно пострадал от английских бомбардировок, и в последствии практически не был восстановлен.

Красота былого города сохранилась только на архивных фотографиях.

Снимки были раскрашены с помощью нейросети и показывают на сколько красивым был город.

Приятного просмотра!

1. Рыбный рынок. 0

2. Кафедральный собор. 0

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3. Вид на Кузнечный мост и Королевский Замок. 0

4. Провинциальная жизнь. 0

5. Прегель отдыхает. 0

6. Кафедральный собор. 0

7. Пересечение Kaiser c Vor strasse. 0

8. Кёнигсберг. 0

9. Гросе Кранштрассе. 0

10. Экспозиция Королевского Замка. 0

11. Этническая деревня. 0

12. Кёнигсберг. 0

13. Гроссе Сандгассе. 0

14. Памятник королю Пруссии Фридриху I. 0

15. Памятник Королеве Луизе в парке Королевы Луизы. 0

16. Прегель. Рыбный рынок. 0

17. Вассергассе. 0

18. Вид на Королевский замок. 0

19. Флейшбянкен. 0

20. Кёнигсберг. 0

21. В Кёнигсберге идет чудесный снег. 0

22. Вид на Росгартенскую кирху с улицы Вокзальной. 0

23. Памятник Шиллеру. 1912 год. 0

24. Вагнер штрассе. 0

25. Альштадская кирха. 0

26. Кёттель штрассе. 0

27. Зеленый мост и перспектива улицы Фордере Форштадт. 1907 год. 0

28. Кёнигсберг - Schmiede strasse. 0

29. Экскурсия по Кафедральному собору Кёнигсберга начала XX века. 0

30. Кнайпхоф Торговый Банк. 0

31. Дом на Бахнштассе 3. 0

32. Гостиница Вокзалъ. 0

33. Флейшбанкен штрассе. 0

34. Кафедральный собор. 0

35. Ворота Альбрехта - Главные ворота Кёнигсберга. 0