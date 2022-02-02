Такой Калининград мы никогда больше не увидим! Как до войны выглядел Кёнигсберг

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Калининград самый западный город нашей страны, островок Европы ставшим нашим после Великой Отечественной войны в 1946 году.
Во время войны он сильно пострадал от английских бомбардировок, и в последствии практически не был восстановлен.
Красота былого города сохранилась только на архивных фотографиях.
Снимки были раскрашены с помощью нейросети и показывают на сколько красивым был город.
Приятного просмотра!
Во время войны он сильно пострадал от английских бомбардировок, и в последствии практически не был восстановлен.
Красота былого города сохранилась только на архивных фотографиях.
Снимки были раскрашены с помощью нейросети и показывают на сколько красивым был город.
Приятного просмотра!
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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Да и Кайзер-штрассе как то пошире стала ))
Точнее он во мне...
Даже трудно предствить, сколько жемчужин архитектуры и произведений искуств сохранилось бы до наших дней, если бы не две мировые войны.