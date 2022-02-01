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100-летняя женщина всю жизнь мечтала встретить сервала, и ее мечта сбылась

100-летняя женщина всю жизнь мечтала встретить сервала, и ее мечта сбылась (4 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2022 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Бетти Моррис   видео   животные   история   люди   милота   сервал   
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Трогательный и эмоциональный момент стал возможным для 100-летней любительницы кошек Бетти Моррис.

100-летняя жительница Великобритании Бетти Моррис всегда очень любила сервалов — пятнистых диких кошек, обычно проживающих на территории Африки. Она заботилась о них, делая щедрые пожертвования зоопарку Drusillas, и мечтала о близком знакомстве с любимым животным. Несколько месяцев назад ее мечта наконец-то сбылась.

Сотрудники Drusillas Zoo организовали встречу пожилой британки и сервала Нвелы, которая была новичком в зоопарке. Используя тренировочную палку, еду и кликер, старший смотритель зоопарка Джемма Романис подвела дикую кошку к креслу Бетти, и та впервые в жизни смогла увидеть сервала так близко.

«Бетти много лет поддерживала нас, и вся команда Drusillas невероятно любит ее. Когда у нас появилась Нвела, мы решили, что непременно должны поскорее обучить ее, чтобы познакомить с Бетти. Это была отличная возможность реализовать ее мечту»,

Бетти была вне себя от счастья, когда пообщалась с Нвелой.

«Встреча с сервалом всегда была в списке моих желаний! Нвела подошла совсем близко к моему инвалидному креслу, и это было просто чудесно»,

После встречи с сервалом внучка Бетти вручила бабушке еще один подарок — сертификат, позволяющий ей бесплатно посещать Drusillas Zoo в течение года. Теперь женщина при любой возможности отправляется в свой любимый зоопарк, чтобы снова увидеть Нвелу, ее братьев и сестер, а также других животных.

Источник:

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Метки: Бетти Моррис   видео   животные   история   люди   милота   сервал   
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Anarasius

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