100-летняя женщина всю жизнь мечтала встретить сервала, и ее мечта сбылась

Сотрудники Drusillas Zoo организовали встречу пожилой британки и сервала Нвелы, которая была новичком в зоопарке. Используя тренировочную палку, еду и кликер, старший смотритель зоопарка Джемма Романис подвела дикую кошку к креслу Бетти, и та впервые в жизни смогла увидеть сервала так близко.

«Бетти много лет поддерживала нас, и вся команда Drusillas невероятно любит ее. Когда у нас появилась Нвела, мы решили, что непременно должны поскорее обучить ее, чтобы познакомить с Бетти. Это была отличная возможность реализовать ее мечту»,