100-летняя женщина всю жизнь мечтала встретить сервала, и ее мечта сбылась

Трогательный и эмоциональный момент стал возможным для 100-летней любительницы кошек Бетти Моррис.
100-летняя жительница Великобритании Бетти Моррис всегда очень любила сервалов — пятнистых диких кошек, обычно проживающих на территории Африки. Она заботилась о них, делая щедрые пожертвования зоопарку Drusillas, и мечтала о близком знакомстве с любимым животным. Несколько месяцев назад ее мечта наконец-то сбылась.
Сотрудники Drusillas Zoo организовали встречу пожилой британки и сервала Нвелы, которая была новичком в зоопарке. Используя тренировочную палку, еду и кликер, старший смотритель зоопарка Джемма Романис подвела дикую кошку к креслу Бетти, и та впервые в жизни смогла увидеть сервала так близко.
«Бетти много лет поддерживала нас, и вся команда Drusillas невероятно любит ее. Когда у нас появилась Нвела, мы решили, что непременно должны поскорее обучить ее, чтобы познакомить с Бетти. Это была отличная возможность реализовать ее мечту»,
Бетти была вне себя от счастья, когда пообщалась с Нвелой.
«Встреча с сервалом всегда была в списке моих желаний! Нвела подошла совсем близко к моему инвалидному креслу, и это было просто чудесно»,
После встречи с сервалом внучка Бетти вручила бабушке еще один подарок — сертификат, позволяющий ей бесплатно посещать Drusillas Zoo в течение года. Теперь женщина при любой возможности отправляется в свой любимый зоопарк, чтобы снова увидеть Нвелу, ее братьев и сестер, а также других животных.
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