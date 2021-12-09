FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8104 поста • 1258 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Проповеди-онлайн: почему покупать водительские права и заниматься криптовалютой не харам

Проповеди-онлайн: почему покупать водительские права и заниматься криптовалютой не харам (15 фото)

Автор:
09 декабря 2021 12:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Instagram   Шейх Абдуллах Костекский   блогер   законы   интересно   ислам   онлайн проповеди   религия   
816
15

Инстраграм-проповедник Шейх Абдуллах Костекский заявил, что мусульманам не запрещено покупать водительские права, если они умеют водить и знают правила дорожного движения.

«Является ли дозволенным покупать водительские права, чтобы не тратить время на беготню по кабинетам и нервы стоя в очередях?», — задал вопрос одни из подписчиков Костекского.

×
×

«Если ты знаешь нормально машина водить и права дорожного движения все знаешь – нету запретов купить», — заявил в ответ исламский проповедник.

У блогера более 380 тысяч подписчиков в инстаграм. Он отвечает на вопросы пользователей, разъясняя как трактовать то или иное действие согласно букве священной книги мусульман.

Он отвечает на такие вопросы как:


Будет ли махрамами мужчина и женщина, если мужчина пожертвует орган или кровь этой женщине (Махрам - в исламском праве это близкий родственник, за которого женщина не имеет права выходить замуж)

Можно ли показывать фото прически в инстаграме

Что будет, если женился против воли родителей

Считается ли грехом сдавать анализы на спермограмму

Нарушен ли пост, если случайно вдохнул дыма

Можно ли продавать свои волосы

Может ли жена просить развод, если муж решил взять вторую жену

Запрещено ли заниматься майнингом. Шейх считает, несмотря на спорный момент в исламском праве, что можно.

Однако его подписчики поправляют его.

Можно ли брать в рассрочку. И тут в комментариях также много несогласных.

В данном вопросе мнение его подписчиков также отличается от точки зрения проповедника

В своих ответах зачастую проповедник не делает отсылок к конкретным строкам и стихам Корана.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Instagram   Шейх Абдуллах Костекский   блогер   законы   интересно   ислам   онлайн проповеди   религия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Максим Полчаса назад
Все проблемы от толкования неких норм. Не важно в какой религии.
Лично мне кажется, что жить лучше по закону в светском государстве. Верить можно в душе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
393
Максим Максимов 3 минуты назад
НЕПРЕМЕННО надо послушать "проповеди" этого проповедника, когда его по частям будут вытаскивать из под колёс размазавшего его по асфальту ословода с купленными , согласно его "проповедям" правами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Юрьевич 19 минут назад
"«Если ты знаешь нормально машина водить и права дорожного движения все знаешь – нету запретов купить», заявил в ответ исламский проповедник."

УК РФ Статья 33 часть 4 по нему очень сильно плачет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Viktor Полчаса назад
Этот засланец пусть сначала по русски научится говорить , а потом учит чему либо в России .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как выбрать холодильник Как выбрать холодильник Религии мира: список и обзор самых популярных верований Религии мира: список и обзор самых популярных верований Заратустра и его учение: что рассказывал древний пророк и как он повлиял на современный мир Заратустра и его учение: что рассказывал древний пророк и как он повлиял на современный мир Моя мстя будет страшна: маленький дагестанец "Хасбик" обиделся на женщину Моя мстя будет страшна: маленький дагестанец "Хасбик" обиделся на женщину Тайная жизнь амишей Тайная жизнь амишей В Китае за правонарушения пьяниц будут наказывать и их собутыльников В Китае за правонарушения пьяниц будут наказывать и их собутыльников
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9485



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Убойные стереотипы и мемы о современных немцах
2
123
Убойные стереотипы и мемы о современных немцах
30 фактов, которые сделают мир интереснее
3
106
30 фактов, которые сделают мир интереснее
Набирающие популярность в сообществах
За что мы не любим Новый Год: аналитики ответили
0
46
За что мы не любим Новый Год: аналитики ответили
Суровые методы лечения венерических заболеваний из прошлого
0
9
Суровые методы лечения венерических заболеваний из прошлого
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1
Пылесосит, моет и сам себя чистит: новый суперпылесос 3 в 1
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пощади!
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#автомобили#СССР#картинки#приколы#коты#нападение#комментарии
#фото#интересно#подборка#кино#Россия#автомир#новости#Ynews#фотографии#позитив
#прикол#ватермарк#история#люди#интересное#Москва#дтп#Разное#еда#смешно

На что жалуетесь?

Вернуться