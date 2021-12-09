Проповеди-онлайн: почему покупать водительские права и заниматься криптовалютой не харам

Инстраграм-проповедник Шейх Абдуллах Костекский заявил, что мусульманам не запрещено покупать водительские права, если они умеют водить и знают правила дорожного движения.
«Является ли дозволенным покупать водительские права, чтобы не тратить время на беготню по кабинетам и нервы стоя в очередях?», — задал вопрос одни из подписчиков Костекского.
«Если ты знаешь нормально машина водить и права дорожного движения все знаешь – нету запретов купить», — заявил в ответ исламский проповедник.
У блогера более 380 тысяч подписчиков в инстаграм. Он отвечает на вопросы пользователей, разъясняя как трактовать то или иное действие согласно букве священной книги мусульман.
Он отвечает на такие вопросы как:
Будет ли махрамами мужчина и женщина, если мужчина пожертвует орган или кровь этой женщине (Махрам - в исламском праве это близкий родственник, за которого женщина не имеет права выходить замуж)
Можно ли показывать фото прически в инстаграме
Что будет, если женился против воли родителей
Считается ли грехом сдавать анализы на спермограмму
Нарушен ли пост, если случайно вдохнул дыма
Можно ли продавать свои волосы
Может ли жена просить развод, если муж решил взять вторую жену
Запрещено ли заниматься майнингом. Шейх считает, несмотря на спорный момент в исламском праве, что можно.
Однако его подписчики поправляют его.
Можно ли брать в рассрочку. И тут в комментариях также много несогласных.
В данном вопросе мнение его подписчиков также отличается от точки зрения проповедника
В своих ответах зачастую проповедник не делает отсылок к конкретным строкам и стихам Корана.
Источник:
- Тайная жизнь амишей
- 12 странных и нелепых законов со всего мира
- В Китае за правонарушения пьяниц будут наказывать и их собутыльников
- Моя мстя будет страшна: маленький дагестанец "Хасбик" обиделся на женщину
- Заратустра и его учение: что рассказывал древний пророк и как он повлиял на современный мир
Понравилось23
Лично мне кажется, что жить лучше по закону в светском государстве. Верить можно в душе.
УК РФ Статья 33 часть 4 по нему очень сильно плачет.