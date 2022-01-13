Как не стать жертвой на сайтах объявлений при покупке б/у техники и товаров

Массовые беспорядки в Казахстане стали самой трагической вехой в истории независимой страны.
Президенту пришлось заручиться помощью своих коллег по ОДКБ. В страну прибыли миротворцы, чтобы помочь стабилизировать обстановку. Правительство ушло в отставку, намечены первые реформы.
Сотни жертв, бизнес терпит убытки, которые подсчитываются сотнями миллионами долларов. На фоне такого хаоса и раздрая в стране на сайтах объявлений стали появляться сообщения с предположительно ворованными товарами во время мародерств.
Продавцы рассказывают легенды о том, как они купили две пары брендовых перчаток за десятки тысяч тенге (местная валюта), другие пишут, что им сделали подарок.
Все эти объявления объединяет лишь то, что отсутствует чек о покупке и сниженная цена в несколько раз от рыночной.
В связи с этим самой насущной проблемой на подобных сайтах стал вопрос происхождения товаров. Конечно, по некоторым объявлениям можно сразу понять, что это развод. Но есть и особо ушлые продавцы, которых не всегда можно раскусить.
Первым делом, если вы покупаете технику с рук, то нужно запросить фискальный чек, паспорт устройства или иные сопроводительные документы, которые пользователь получает после покупки товара.
Естественно, не все хранят бумажки, поэтому, если продавец не может предоставить их, то стоит заключить договор купли-продажи.
Понятно, что это муторно и с бумажками никому не хочется возиться, но если вы не хотите потом иметь проблем с законом, то стоит уделить этому время. На самый худой конец подойдет хотя бы письменная расписка от продавца.
Также стоит на всякий случай стоит сохранить переписку с продавцом и его контактные данные.
Все это не только поможет доказать вашу невиновность, но вернуть вам средства за товар, который вернут истинному владельцу.
Согласно статье 196 Уголовного кодекса РК, «приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, наказываются штрафом в размере до 490 080 тенге (до 160 месячных расчетных показателей, МРП) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток».
В случае, если эти же деяния совершены неоднократно, предусмотрен штраф в размере до 612 600 тенге (до 200 МРП), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.
Источник:
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