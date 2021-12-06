Делать из грязи деньги? Почему бы и нет. Афера длиною в 30 лет

Все началось с того, что Сэйнт-Орж осуществлял нелицензионную медицинскую деятельность. Своим клиентам вместе с массажем он давал "лечебную грязь". В 1989 году канадцу даже пришлось выплатить штраф в размере 20 тысяч канадских долларов.

Но гуру нетрадиционной медицины продолжал подпольно оказывать "лечебные" услуги. В 1996 году местные власти повторно запретили Сэйнт-Оржу заниматься медицинскими услугами из-за спорных заявлений о пользе нетрадиционных методов.

Вместо того чтобы смириться с неудачами и закрыть свою шарашкину контору, канадец делает несколько перезапусков бизнеса. И вот в 2015 году появляется Black Oxygen Organics в виде лечебного порошка, который можно даже употреблять внутрь.