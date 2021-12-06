Делать из грязи деньги? Почему бы и нет. Афера длиною в 30 лет

В Канаде один предприимчивый бизнесмен упорно продавал на протяжении 30 лет грязь с болот возле свалки, как лечебную субстанцию, которую можно даже принимать внутрь.
Аферу удалось раскрыть не благодаря оперативным действиям местных властей, фирма Black Oxygen Organics погорела из-за возросшей популярности.
Марк Сэйнт-Орж, который является основателем фирмы, делавшей миллионы из грязи, позиционирует себя натуропатом, кинезитерапевтом, травником, в общем, ярым последователем нетрадиционной медицины.
Все началось с того, что Сэйнт-Орж осуществлял нелицензионную медицинскую деятельность. Своим клиентам вместе с массажем он давал "лечебную грязь". В 1989 году канадцу даже пришлось выплатить штраф в размере 20 тысяч канадских долларов.
Но гуру нетрадиционной медицины продолжал подпольно оказывать "лечебные" услуги. В 1996 году местные власти повторно запретили Сэйнт-Оржу заниматься медицинскими услугами из-за спорных заявлений о пользе нетрадиционных методов.
Вместо того чтобы смириться с неудачами и закрыть свою шарашкину контору, канадец делает несколько перезапусков бизнеса. И вот в 2015 году появляется Black Oxygen Organics в виде лечебного порошка, который можно даже употреблять внутрь.
Продукт пользуется спросом, а власти даже не подозревают о том, что за BOO скрывается все та же старая грязь с болота возле мусорной свалки.
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Спустя год Сэйнт-Орж как бы в насмешку над местным здравоохранением и другими контролирующими органами запускает курсы бизнес-тренера со слоганом: "Я продаю грязь - так что смогу научить вас продавать что угодно".
Всех, кто записался на данный курс, канадский бизнес-коуч обращал в свою секту сетевого маркетинга. Таким образом и распространялась продукция "лечебной грязи". Участники сетевого маркетинга продавали товар в социальных сетях, а покупатели со временем вступали в ряды сетевой "пирамиды".
Настоящим пиком для компании Сэйнт-Оржа стал 2020 год, когда в его "грязевой пирамиде" участвовало более 7,5 миллионов американцев.
Естественно, львиной долей целевой аудитории BOO стали противники традиционного лечения против коронавируса.
"Лечебная грязь" распространялась в профильных группах и сообществах в социальных сетях. А продажники, в качестве аргумента заявляли, что лечение BOO способно помочь при таких заболеваниях как аутизм, болезнь Альцгеймера и ряде онкологических заболеваний.
И люди велись на эти убеждения, потому как ежемесячная прибыль компании выросла с 200 тысяч до 3-4 миллионов американских долларов.
Вместе с выручкой присоединялись и новые продавцы. Естественно, это не могло больше оставаться без внимания властей. Группы стали блокировать, а на рекламу стали жаловаться пользователи - противники сетевых пирамид.
В итоге в компании решили сменить тактику. На этот раз от смены названия бренда отказались, продажникам рекомендовали завести новые профили в социальных сетях, а в процессе презентации товара отказываться от агрессивного маркетинга. Также из описания убрали информацию о том, что порошок можно применять в пищу. Несмотря на это, в беседах с покупателями представители Black Oxygen Organics должны были намекать, мол, пользоваться порошком можно так же, как и раньше.
И все же США ввели санкции на продукцию, а канадское министерство здравоохранения потребовало убрать из продажи всю продукцию BOO.
Итогом стало то, что миллионы представителей остались без заработка, а покупатели требуют вернуть деньги за предзаказы и истерически ищут аналоги "волшебной грязи" доступные в продаже.
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Из собственный практики, дурачки "лечащие" рак содой и заговорами бабки параши прихояд зачастую уже в терминальных стадиях. И прозревают буквально на смертном одре. Таких не так много, но они есть. Стабильно есть. И выживают они крайне редко.