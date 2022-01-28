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Угара пост: всё об идеальных мужчинах

Угара пост: всё об идеальных мужчинах (15 фото)

Автор:
28 января 2022 08:16
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   идеальный мужчина   мужчины и женщины   отношения   подборка   прикол   
3002
15
В идеальном мужчине прекрасно всё: он не опаздывает, не врёт, не бездельничает и... не существует.
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Метки: Юмор   идеальный мужчина   мужчины и женщины   отношения   подборка   прикол   
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2k
YaNa 45 минут назад
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2k
сеньор Леонсио 6 минут назад
Комментарий к фото
Ничего подобного. Женщины сейчас и после 30 все сплошь Богини и Королевы,им подавай успешных и с телом стриптизера. Друган сидит на сайтах знакомств,все одни и те же запросы как под копирку! Путешествия и красивая жизнь,просто машина и квартира в ипотеку никого не интересует. Секс у него часто,но одноразовый и только в качестве демки,прямо навяливают себя!
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2k
vts 10 минут назад
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