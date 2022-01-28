Угара пост: всё об идеальных мужчинах

FISHKINET
Новое
Новое
Когда понимаешь, что пора продавать охотничьего пса
Автор:
Fidel
Намешалось
Автор:
АРОН
Непродуктивный конец и неэффективное начало года
Автор:
Gatsby
Один из двух Mercedes-Benz 300 SL Gullwings 1955 года в темно-сером цвете «Dunkelgrau»
Автор:
Лан не урчи
Милейшие собачки
Автор:
Материалов
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сообщества
Сообщества
Милейшие котики
Сообщество:
Животные
Утешительный приз: юных спортсменов наградили майонезом
Сообщество:
Жить в России
В Петербурге из-за халатности коммунальных служб гибнут животные
Сообщество:
Жить в России
В Дагестане женщин запрягли вытаскивать машину из снега
Сообщество:
Жить в России
Непохожий на других: почему у «Запорожца» двигатель размещался сзади?
Сообщество:
Автомир
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
СОЗДАТЬ СООБЩЕСТВО
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВ
ВСЕ СООБЩЕСТВА
Видео
Основное
Приколы
Животные
Факты
Своими руками
Лучшее за неделю
Лучшее за месяц
Большой привет от пожарных с разных уголков России
Автор:
Dobriy drug
Жизнерадостные вандалы в краснодарском подъезде
Автор:
Fidel
Короткий разговор с мошенником, притворяющимся полицейским
Автор:
mindflixx
Хороший анестезиолог
Автор:
Антон Брухляев
Прыжки на скакалке с неожиданным финалом
Автор:
Forestdude
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Дрон отвлёк медведя от пробежки
Автор:
Dobriy drug
Кот, достойный "Оскара"
Автор:
Forestdude
Платон, где заяц?
Автор:
Forestdude
Утиные истории
Автор:
Mr.Adamson
Пушистый помощник
Автор:
Mr.Adamson
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Храбрый курьер прогнал медведя
Автор:
Dobriy drug
В США енот-экстремал прокатился на мусоровозе
Автор:
Dobriy drug
Вот это благодарность
Автор:
Антон Брухляев
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Как работают современные протезы
Автор:
Krasava
Цитрусовая Санта-Барбара
Автор:
Себастьян Перейра
Телекомментатор Василий Уткин: Венгрия – пример для России
Автор:
Dobriy drug
Сотрудники Московского Зоопарка показали, как зимой спят тушканчики
Автор:
Krasava
Почему перед сном стоит закрывать двери в комнатах
Автор:
Forestdude
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Как сделать уличный холодильник из подручных материалов
Автор:
Mr.Adamson
Брат 2. Не вошедший фрагмент
Автор:
Krasava
Идеальный пол
Автор:
Dvache
Несколько интересных способов лепки пельменей
Автор:
Forestdude
Свеча, сделанная с душой
Автор:
Dobriy drug
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Послушай женщину и сделай правильно
Автор:
Mr.Adamson
В Нижнем Новгороде силовики жестко скрутили мигрантов-наркоторговцев
Автор:
August
Парень оплатил девушке отдых в Таиланде, а она умудрилась изменить ему с туристом
Автор:
August
Суровый переговорщик
Автор:
Дмитрий
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Следуй за мной: пёс привел домой нового жильца
Автор:
Forestdude
"Сижу с рогами и жду дома": ответ парня бывшей девушке
Автор:
Forestdude
Умнейший ворон Гоша
Автор:
mindflixx
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ностальгия
Ностальгия
Как в СССР добывали дефицитные товары
Автор:
AccheDin
Учись, Студент! Фотографии советских студентов
Автор:
Юганск
Мыслить нешаблонно: история снайпера Василия Зайцева
Автор:
Краб Моссада
Как сегодня выглядит и чем занимается знаменитый Волька из "Старика Хоттабыча"
Автор:
Randomguy
«Грач» против «Бородавочника»: российские амбиции vs американские реалии
Автор:
ВВС
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авто
Основное
Видео
Аварии
ДТП
Авария дня
Тюнинг
Дворник из Красноярска позаботился об автомобилистах
Автор:
WhiteRat
Блогера-лихача арестовали на 11 суток после публикации видео с нарушениями правил ПДД
Автор:
Schreibikus
«Надежда» не оправдалась: история первого минивэна ВАЗ
Автор:
Кот шашлык
Очередная автохамка заблокировала скорую и поплатилась
Автор:
Burzum
Nismo 400R — ультра-редкий «Ниссан», который стоит почти 2,2 млн долларов
Автор:
RedBull
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
В США женщину-репортера внезапно сбила машина
Автор:
Mr.Adamson
Выглядит безопасно
Автор:
Dvache
У вас пол отклеился
Автор:
Krasava
Ещё и мост сломал
Автор:
Dvache
Как посвящают в механики
Автор:
Mr.Adamson
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Не дал себя обогнать ДТП, зачем так делать?
Автор:
Пирожок с капустой
"А ведь был еще живой": неудачная спасательная операция во Владимирской области попала на видео
Автор:
Schreibikus
На предыдущих выходных произошла трагедия с участием муниципальной полиции
Автор:
iEva
Подъёмник «сошёл с ума» на горнолыжном курорте в Южной Корее
Автор:
Mr.Adamson
В Нидерландах механик разбил редчайший Ferrari Enzo, врезавшись в пень во время тест-драйва
Автор:
RedBull
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. В Томской области в ДТП погибла пассажирка китайского хэтчбека
Автор:
Олег
Тонар перевернулся, достаем из снега, ДТП
Автор:
Пирожок с капустой
Нетрезвая автомобилистка завалилась на бок в Новосибирске
Автор:
Олег
Водитель ГАЗели забыл про зеркала и столкнулся с трамваем
Автор:
Олег
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. Водитель легковушки подставился под грузовик в Петрозаводске
Автор:
Олег
Авария дня. Смертельная попытка перейти дорогу на красный свет в Нижнем Тагиле
Автор:
Олег
Авария дня. ДТП с участием пассажирского автобуса и «Таврии»
Автор:
Олег
Авария дня. В Татарстане «Солярис» разорвало на части после столкновения с бензовозом
Автор:
Олег
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
"Помни, тебя ждут дома" и фото близких на спидометре: военным ЦВО рекомендовали оттюнинговать личные авто
Автор:
Schreibikus
18 фото о том, как в Японии делают тюнинг грузовых автомобилей
Автор:
Terracotka
MegaRexx MegaBronc — семиместный Ford F-250 в костюме Bronco
Автор:
RedBull
Изолента, розочки и ковры: 7 приемов тюнинга автомобиля в СССР
Автор:
AccheDin
Porsche 911 Turbo «Сафари» — идеальный спорткар мечты для зимы
Автор:
RedBull
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Мемолента
Ещё
Новое
Сообщества
Видео
Ностальгия
Авто
Мемолента
Я автор
Новости
Фишкина солянка
Чистилище
Смешные картинки
Антифишки
Политическая солянка
Ад'ок
Демотиваторы
Гифки
Еда
Спорт
Кубики
Военное
Фото
Книги
Анекдоты
Дикая природа
Игры
Путешествия
Кино
Лица проекта
Юмор
Селфи для фишек
Факты
FAQ
Животные
Закрыли доступ?
Истории
Лонгриды
Тех.поддержка
Девушки
Предложения проекту
Тесты
ИнфоFishki
О проекте
Реклама на фишках
Firework
Трансляция из заповедника
Перейти на новый дизайн
ru
en
Найти
поделиться
3
ещё пост
Угара пост: всё об идеальных мужчинах
Сообщество
Юмор
13863 поста • 2809 подписчиков
подписаться
•
Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная
>
Сообщество Юмор
Бернгард Кёне
Угара пост: всё об идеальных мужчинах
(15 фото)
Автор:
Бернгард Кёне
28 января 2022 08:16
Сообщество :
Юмор
Метки:
Юмор
идеальный мужчина
мужчины и женщины
отношения
подборка
прикол
3002
15
В идеальном мужчине прекрасно всё: он не опаздывает, не врёт, не бездельничает и... не существует.
1.
0
Смотреть все фото в галерее
2.
Идеальная парочка
0
×
×
3.
У каждого свой идеал
0
4.
0
5.
Со временем всё становится проще
0
6.
Ахаха
0
7.
0
8.
У Элочки и то больше был словарный запас
0
9.
Вариант идеального мужчины
0
Источник:
10.
0
Источник:
11.
Факт!
0
Источник:
12.
Нет настоящего? Придумай его
0
Источник:
13.
0
Источник:
14.
0
15.
0
Источник:
Источник:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки:
Юмор
идеальный мужчина
мужчины и женщины
отношения
подборка
прикол
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
46
4
42
Понравилось
42
1
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF, WEBP
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Audio
Отправить комментарий в:
Вконтакте
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF, WEBP
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
3
комментария
Сначала новые
Сначала лучшие
Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
YaNa
45 минут назад
6
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
2k
сеньор Леонсио
6 минут назад
Комментарий к
фото
Ничего подобного. Женщины сейчас и после 30 все сплошь Богини и Королевы,им подавай успешных и с телом стриптизера. Друган сидит на сайтах знакомств,все одни и те же запросы как под копирку! Путешествия и красивая жизнь,просто машина и квартира в ипотеку никого не интересует. Секс у него часто,но одноразовый и только в качестве демки,прямо навяливают себя!
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
2k
vts
10 минут назад
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать все
Показать ещё
(из
_
)
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Подсмотрено в ЗаМКАДье, или Житейские хитрости для комфортной жизни
Вьетнамский умелец смастерил для сына Rolls-Royce из дерева
Жесткие кадры падения итальянской лыжницы Софии Годжи на скоростной трассе
Идеальные соседи существуют, или когда повезло жить рядом с кладбищем
Робот-пылесос, сбежав из отеля, повеселил пользователей соцсетей
Черный рынок, кошачий “спецназ” и медицина: необычные факты о блокадном Ленинграде
Женщина быстро и эффектно потушила свой загоревшийся смартфон
Миролюбивые чистюли, а не кровожадные монстры: мифы и заблуждения о викингах
В Балашове подростки заставили школьника на коленях целовать ботинки
Миллион долларов за селфи: индонезиец удачно продал архив университетских фото
Когда купил Bitcoin по 60, или Реакция на обвал рынка криптовалют
Ужасные последствия интимного пирсинга (3 фото)
"Мы без России и месяца не проживем": Кадыров рассказал о сумме ежегодных дотаций для Чечни
Необычности, которые не каждый день увидишь
14-летние пубертаты и бабушки — самые агрессивные пользователи рунета
Новости СМИ2
Как выглядел бы ваш город, если бы он был человеком
Московских окон негасимый свет - теперь на вашем столе!
"Что за тупой сукин сын!". Президен Байден оскорбил репортера Fox News
Детские ресурсы для недетского хобби: удивительные работы из LEGO
30 самоделок, которые вызывают много вопросов
75-летний французский путешественник погиб, переплывая океан
В Саратове пенсионерка невозмутимо шла по рельсам, не пропуская трамвай
Мода и стиль 1970-х: домашняя сушилка для волос
Туры по льду Байкала пользуются ажиотажным спросом
Черно-белые знаменитости Нормана Сиффа
История исчезновения: города-призраки, опустевшие из-за ошибок людей или проделок природы
15 знаменитостей, чья сообразительность спасла их от досадного провала на публике
Старшеклассница в гимназии решила снять пранк, но учитель шутки не оценила
На россиянку приставы повесили многомиллионные долги 400 незнакомых ей людей
20+ курьезных фото с просторов сети
Кто меняет цвет глаз, а кто натирается муравьями: необычные факты о животных
Слабоумие и отвага: 17-летнего парня, укравшего пиво, нашли по потерянным бутылкам
"Щедрый, без детей, зарплата больше сотки": каких мужчин ищут девушки в интернете
"Да они совсем уже обалдели?": девушка сравнила цены на горнолыжных курортах Турции, Грузии и России
Студент Гнесинки собирал коллекцию из краденых баянов
"Человек ошибся, вот и всё": у пенсионера отобрали пенсию, так как официально он мёртв
15 искренних изображений, которые как раз то, что нужно в холодный день
Женская униформа времен Второй мировой войны
Мыслить нешаблонно: история снайпера Василия Зайцева
Причудливые и абсурдные картинки, претендующие на звание "Мем года"
Российский зрительный нейроимплант впервые установлен обезьяне
Теперь в Дубае можно съехать по стеклянной горке с небоскреба
Делаем сами себе игрушки: немного о 3D ручках
В 2021 году журналисты жгли сильнее пожаров
"Водка не во вред, мне сегодня тридцать лет": с юмором о самом неоднозначном возрасте
26 актеров второго плана, которые всех переиграли и стали главным украшением фильма
Похороненные Google: выживет ли новый проект корпорации Project Iris
Пушкина чуть не вывезли на Украину
В Татарстане водитель отказался убирать свою машину ради скорой с ребенком
2000-е в России: редкие кадры того неоднозначного времени
35 фото разных классных штук, которыми поделились пользователи сети
Кушайте, не обляпайтесь: в российской школе повар руками накладывал макароны в тарелки
Самый мемный пост о свекровях
Калимба — волшебный музыкальный инструмент из Зимбабве
Как создавался культовый «Робокоп»: интересные факты о фильме
В рейтинге самых стрессовых для авто-новичков стран Россия — в числе пяти «избранных»
Секунды до полуночи: кто и зачем переставляет стрелки на часах судного дня
Показать ещё
Удиви меня!
✖
Бернгард Кёне
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
46889
Другие посты автора
Популярное в сообществах
92
92
5
39
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
399
399
0
229
Китайцы открыли кафе, пол в котором выложили плиткой с цитатами из Корана
Активность сообщества на фишках
Посты
Комментарии
Посещения
123
168
174
212
291
252
Авг
Сент
Окт
Ноя
Дек
Янв
100
80
60
40
20
0
Набирающие популярность в сообществах
0
0
2
19
40-е и 50-е годы XX века - период, когда Грузия была очень большой
4
4
0
50
Впервые не завидую Петербургу
Ужасные последствия интимного пирсинга (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов
вериф. авторов
сообществ
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Животные
1292
544
Жить в России
833
530
Треники&Вареники
1137
397
Юмор
2809
330
Кино
1150
259
Автомир
760
218
Аварии
491
214
Юмор
2808
2738
Криминал
295
1655
Жить в России
832
1108
ФотоМир
746
1058
Треники&Вареники
1137
828
Кино
1150
795
Автомир
760
690
Юмор
2808
12791
Треники&Вареники
1137
5476
Жить в России
832
5269
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1787
4162
Животные
1292
4155
ФотоМир
746
3347
Криминал
295
3323
Юмор
2808
518
Жить в России
832
582
Треники&Вареники
1137
373
Животные
1292
378
Кино
1150
261
Новости со всего Мира
1269
172
Автомир
760
236
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Димон
4M
Андрей Эйнав
29k
Татьянин день
174k
Татьяна Юсова
45k
Юганск
740k
Митхун Чакрабортенков
23k
worthy
68k
Димон
4M
NAZARETH
755k
Иван Кемеров
1.9M
Кaleidoscope
301k
Татьянин день
173k
Юганск
740k
Николай Николаенко
270k
Димон
4M
Кaleidoscope
301k
NAZARETH
755k
Татьянин день
173k
Николай Николаенко
270k
Юганск
740k
Иван Кемеров
1.9M
Димон
4M
Иван Кемеров
1.9M
Великий Немой
1M
Юганск
740k
Космический пионер
715k
Alexey Berestenko
648k
Алексей
577k
показать ещё
Весь топ
Мария
10k
Мария
10k
360
7k
Илья Варламов
23k
Мария
10k
360
7k
Scinquisitor
3k
Денис Ребриков
1k
Светлана Филатова
600
EZVIZ
20
показать ещё
Мемолента
5
5
0
0
Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
142
142
0
8
Перейти в раздел
Популярные теги
#фото
#ватермарк
#факты
#дтп
#интересное
#подборка
#юмора
#Москва
#Китай
#фотографии
#Юмор
#интересно
#история
#кино
#автомобили
#аварии
#в мире
#фильм
#СССР
#авто аварии
#животные
#прикол
#Ynews
#Приколы
#автомир
#люди
#Россия
#полиция
#США
#Спорт
Нам нужно убедиться, что Вы не бот. Введите символы, изображённые на картинке ниже.
Обновить
На что жалуетесь?
Спам, реклама
Оскорбления пользователей сайта
Флуд
Разжигание межнациональной розни
Порнография
Мат
Трэш
Монетизация канала Youtube
Предложил спам-фильтр при добавлении комментария
Другое
Вернуться
Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с
политикой конфиденциальности
и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ok