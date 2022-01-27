Юмор на грани: Гарольд, скрывающий боль, оценил бы этот пост

2142
17
Если вам 50 (± 30 лет), то не проходите мимо. Каждый в этом посте найдёт что-то своё. Подборка собрана с особой любовью по самым мемным уголкам интернета.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Когда улетела с Якиным на Флостон Парадайз, но вернулась
- Примерно такой эффект можно получить, когда смотришь фильмы, но перескакиваешь с канала на канал
- Пост, который может вызвать приступ ярости у настоящих поваров
- На дворе уже 2022 год, а фанатов HoMM 3 становится лишь больше. Да что не так с этой игрой?
- Тонкий айтишный: пост о тех, кто учится верстать сайты
33
Понравилось33
Новости партнёров
- Мужчина, мужчина! Проснитесь, Вы пердите!
- А я и не сплю.