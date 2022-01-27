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Юмор на грани: Гарольд, скрывающий боль, оценил бы этот пост

Юмор на грани: Гарольд, скрывающий боль, оценил бы этот пост (17 фото)

Автор:
27 января 2022 09:35
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   грустный юмор   отчаяние   подборка   прикол   сарказм   
2142
17
Если вам 50 (± 30 лет), то не проходите мимо. Каждый в этом посте найдёт что-то своё. Подборка собрана с особой любовью по самым мемным уголкам интернета.
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Метки: Юмор   грустный юмор   отчаяние   подборка   прикол   сарказм   
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3  комментария
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ride Час назад
Комментарий к фото
Да, финансовая грамотность это нужная вещь. А то так и будешь чебупели есть
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19k
Егор 59 минут назад
В поезде:
- Мужчина, мужчина! Проснитесь, Вы пердите!
- А я и не сплю.
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