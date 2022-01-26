Самый мемный пост о свекровях

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Если противостояние тёщи и зятя – это смешно, то противостояние свекрови и невестки – это просто страшно. Постарался собрать самый угарный пост о свекровях.
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15.
Однако после свадьбы!#свекровь и #внуки 😂 pic.twitter.com/e6UUxX7PH3— Olga Lyublinskaya (@olya_kc) August 16, 2021
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