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Самый мемный пост о свекровях

Самый мемный пост о свекровях (15 фото)

Автор:
26 января 2022 10:10
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   невестка   подборка   прикол   родственники   свекровь   
1978
15
Если противостояние тёщи и зятя – это смешно, то противостояние свекрови и невестки – это просто страшно. Постарался собрать самый угарный пост о свекровях.
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Метки: Юмор   невестка   подборка   прикол   родственники   свекровь   
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YaNa Час назад
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Hunson Abadeer Полчаса назад
жуткие истории
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Шиц 43 минуты назад
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Егор 47 минут назад
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