12 случаев, когда замена актёра в продолжениях фильмов не пошла на пользу

Давайте посмотрим на случаи, когда рекаст актёров на роли известных персонажей не устроил зрителей, и в том числе из-за этого картины получили низкие оценки.
Замена актёров в случаях, когда кинофраншизы тянутся десятилетиями — дело обыденное и неизбежное. Эксплуатация персонажей и историй должна продолжаться, пока они приносят деньги (закон Голливуда), а актёры имеют свойство стареть, тем самым переставая подходить на роль своих героев.
Замены могут быть и вполне удачными, но поставить другого актёра на позицию персонажа, плотно вошедшего в попкультуру, как, например, Арнольда Шварценеггера в «Терминаторе», тяжело вне зависимости от крутости и таланта сменщика.
Вообще у продолжений и тем более перезапусков фильмов обычно много других проблем, помимо выбора людей на роли, начиная сюжетом и заканчивая атмосферой, но всё же именно актёры являются лицом всей картины.
Хеллбой
Замена Рона Перлмана на Дэвида Харбора в фильме «Хеллбой» (2019).
Агент Смит
Замена Хьюго Уивинга на Джонатана Гроффа в фильме «Матрица: Воскрешение» (2021).
Чудовище Франкенштейна
Замена Бориса Карлоффа на Лона Чейни-младшего в фильме «Призрак Франкенштейна» (1942). До этого Карлофф играл монстра в трёх фильмах.
Эркюль Пуаро
Замена Дэвида Суше на Кеннета Брану в фильме «Убийство в Восточном экспрессе» (2017). Суше известен исполнением детектива в сериале «Пуаро» (1989-2013).
Пинхед
Замена Дага Брэдли на Стефана Смита Коллинза в фильме «Восставший из ада 9» (2011).
Райдэн
Замена Кристофера Ламберта на Джеймса Ремара в фильме «Смертельная битва: Истребление» (1997).
Норман Бейтс
Замена Энтони Перкинса на Винса Вонса в одноимённом ремейке 1998 года триллера «Психо».
Пауль и Петер
Замена Арно Фриша и Франка Гиринга на Майкла Питта и Брэди Корбета в авторемейке 2007 года триллера Михаэля Ханеке «Забавные игры». Режиссёр переснял свой же фильм на немецком языке, вышедший в 1997 году.
Беатрис Гуляр де Монмирай / Френегонда де Пуй
Замена Валери Лемерсье на Мюриэль Робин в фильме «Пришельцы 2: Коридоры времени» (1998).
Джин Грей
Замена Фамке Янссен на Софи Тёрнер в фильмах «Люди Икс: Апокалипсис» (2016) и «Люди Икс: Тёмный Феникс» (2019).
Бэтмен / Брюс Уэйн
Замена Майкла Китона на Вэла Килмера в фильме «Бэтмен навсегда» (1995).
Позже самого Килмера сменит другой не менее известный актёр, и вышедший с ним фильм окажется ещё более провальным.
Бонус: Даниэль и Эмильен
Замена Сами Насери и Фредерика Дифенталя на Малика Бенталха и Франка Гастамбида в фильме «Такси 5» (2018). Вместе с актёрами обновили и персонажей.
Источник:
- Любимые фильмы с новой стороны: 17 фотографий со съёмок
- "Трудная мишень": интересные факты и кадры со съёмок фильма
- "Золотое путешествие Синдбада": невероятные спецэффекты и красивые девушки в откровенных нарядах
- 10 сцен из кино, которые были сняты после большого количества дублей
- Закадровые фото со съёмок, которые ломают всю магию кино и телевидения
Понравилось35
Я думал в Восточном экспрессе Макгрегор играет...
Хьюго конечно мощен, но актер на его замену, это по сути единственное, что вызвало положительные эмоции в Матрице новой. Отыграл он очень неплохо и лицо очень подвижное и эмоциональное