12 случаев, когда замена актёра в продолжениях фильмов не пошла на пользу

Замена актёров в случаях, когда кинофраншизы тянутся десятилетиями — дело обыденное и неизбежное. Эксплуатация персонажей и историй должна продолжаться, пока они приносят деньги (закон Голливуда), а актёры имеют свойство стареть, тем самым переставая подходить на роль своих героев.

Замены могут быть и вполне удачными, но поставить другого актёра на позицию персонажа, плотно вошедшего в попкультуру, как, например, Арнольда Шварценеггера в «Терминаторе», тяжело вне зависимости от крутости и таланта сменщика.

Вообще у продолжений и тем более перезапусков фильмов обычно много других проблем, помимо выбора людей на роли, начиная сюжетом и заканчивая атмосферой, но всё же именно актёры являются лицом всей картины.

Хеллбой