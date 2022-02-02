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12 случаев, когда замена актёра в продолжениях фильмов не пошла на пользу

12 случаев, когда замена актёра в продолжениях фильмов не пошла на пользу (13 фото)

Автор:
02 февраля 2022 09:34
Сообщество : Кино
Метки: актеры   замена актеры   кино   роль   съемка   фильм   фото   
2683
13

Давайте посмотрим на случаи, когда рекаст актёров на роли известных персонажей не устроил зрителей, и в том числе из-за этого картины получили низкие оценки.

Замена актёров в случаях, когда кинофраншизы тянутся десятилетиями — дело обыденное и неизбежное. Эксплуатация персонажей и историй должна продолжаться, пока они приносят деньги (закон Голливуда), а актёры имеют свойство стареть, тем самым переставая подходить на роль своих героев.


Замены могут быть и вполне удачными, но поставить другого актёра на позицию персонажа, плотно вошедшего в попкультуру, как, например, Арнольда Шварценеггера в «Терминаторе», тяжело вне зависимости от крутости и таланта сменщика.


Вообще у продолжений и тем более перезапусков фильмов обычно много других проблем, помимо выбора людей на роли, начиная сюжетом и заканчивая атмосферой, но всё же именно актёры являются лицом всей картины.


Хеллбой

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Замена Рона Перлмана на Дэвида Харбора в фильме «Хеллбой» (2019).


Агент Смит

Замена Хьюго Уивинга на Джонатана Гроффа в фильме «Матрица: Воскрешение» (2021).


Чудовище Франкенштейна

Замена Бориса Карлоффа на Лона Чейни-младшего в фильме «Призрак Франкенштейна» (1942). До этого Карлофф играл монстра в трёх фильмах.


Эркюль Пуаро

Замена Дэвида Суше на Кеннета Брану в фильме «Убийство в Восточном экспрессе» (2017). Суше известен исполнением детектива в сериале «Пуаро» (1989-2013).


Пинхед

Замена Дага Брэдли на Стефана Смита Коллинза в фильме «Восставший из ада 9» (2011).


Райдэн

Замена Кристофера Ламберта на Джеймса Ремара в фильме «Смертельная битва: Истребление» (1997).


Норман Бейтс

Замена Энтони Перкинса на Винса Вонса в одноимённом ремейке 1998 года триллера «Психо».


Пауль и Петер

Замена Арно Фриша и Франка Гиринга на Майкла Питта и Брэди Корбета в авторемейке 2007 года триллера Михаэля Ханеке «Забавные игры». Режиссёр переснял свой же фильм на немецком языке, вышедший в 1997 году.


Беатрис Гуляр де Монмирай / Френегонда де Пуй

Замена Валери Лемерсье на Мюриэль Робин в фильме «Пришельцы 2: Коридоры времени» (1998).


Джин Грей

Замена Фамке Янссен на Софи Тёрнер в фильмах «Люди Икс: Апокалипсис» (2016) и «Люди Икс: Тёмный Феникс» (2019).


Бэтмен / Брюс Уэйн

Замена Майкла Китона на Вэла Килмера в фильме «Бэтмен навсегда» (1995).

Позже самого Килмера сменит другой не менее известный актёр, и вышедший с ним фильм окажется ещё более провальным.


Бонус: Даниэль и Эмильен

Замена Сами Насери и Фредерика Дифенталя на Малика Бенталха и Франка Гастамбида в фильме «Такси 5» (2018). Вместе с актёрами обновили и персонажей.

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Метки: актеры   замена актеры   кино   роль   съемка   фильм   фото   
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48k
zloykoyot 2 часа назад
В случае с Матрицей ошибкой стало само продолжение. Такси надо было закрывать после второго фильма. Впрочем, полно примеров когда даже вторую часть фильма снимать было ошибкой.
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7k
Сергей Полчаса назад
Кеннет Брана?!
Я думал в Восточном экспрессе Макгрегор играет...
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21k
Ego sum qui sum Полчаса назад
мое мнение по поводу первой картинки из Матрицы:
Хьюго конечно мощен, но актер на его замену, это по сути единственное, что вызвало положительные эмоции в Матрице новой. Отыграл он очень неплохо и лицо очень подвижное и эмоциональное
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18k
nobody® 51 минуту назад
Не всё тут продолжения фильмов, с формулировкой заголовка беда, как обычно
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3k
* You All 57 минут назад
мумия 3. там эвелин играла другая,притом хреново. хотя и фильм в целом дно
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6k
Bartello 2 часа назад
Замена актёров напоминает анекдот, когда два повара смотрят в зал и один другому говорит: - смотри, он это съел! Так и с фильмами. только в нашем случае продюсеры, режиссёры и иже с ними удивляются, что мы за просмотр этого платим.
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9k
Андрей Ма-С 2 часа назад
"Даниэль и Эмильен" у меня в голове сложились почему то в имя Эммануэль)))
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