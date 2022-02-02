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Звезды в объективе папарацци: в начале пути и на вершине славы

Звезды в объективе папарацци: в начале пути и на вершине славы (21 фото)

Автор:
02 февраля 2022 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   звезды   знаменитости   папарацци   первые снимки   сегодняшние снимки   фотографии   шоу бизнес   
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Папарацци и звезды - вечные друзья-враги. Знаменитости укрываются от вездесущих фотографов за спинами телохранителей и за высокими заборами вилл. Но если папарацци перестали увиваться за звездой - значит, ее время вышло. Фотографы - настоящие биографы звезд, чью карьеру легко проследить по их снимкам. Вот, например, в этой подборке вы можете сравнить самые первые снимки знаменитостей, сделанные папарацци, с последними на сегодня фото. Ну как, изменились?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   звезды   знаменитости   папарацци   первые снимки   сегодняшние снимки   фотографии   шоу бизнес   
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DyadyaSasha Полчаса назад
Гага маникюр изменила?
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