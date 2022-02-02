Звезды в объективе папарацци: в начале пути и на вершине славы

Папарацци и звезды - вечные друзья-враги. Знаменитости укрываются от вездесущих фотографов за спинами телохранителей и за высокими заборами вилл. Но если папарацци перестали увиваться за звездой - значит, ее время вышло. Фотографы - настоящие биографы звезд, чью карьеру легко проследить по их снимкам. Вот, например, в этой подборке вы можете сравнить самые первые снимки знаменитостей, сделанные папарацци, с последними на сегодня фото. Ну как, изменились?

0

Билли Айлиш 0

×

×

Зендея 0

Рианна 0

Ким Кардашьян 0

Меган Фокс 0

Джастин Бибер 0

Сидни Суини 0

Белла Хадид 0

Бейонсе 0

Мэрайя Керри 0

Ники Минаж 0

Опра Уинфри 0

Тимоти Шаламе 0

Джейсон Момоа 0

Леди Гага 0

Ариана Гранде 0

Шон Мендес 0

Майли Сайрус 0

Дженнифер Энистон 0