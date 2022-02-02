Звезды в объективе папарацци: в начале пути и на вершине славы

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Папарацци и звезды - вечные друзья-враги. Знаменитости укрываются от вездесущих фотографов за спинами телохранителей и за высокими заборами вилл. Но если папарацци перестали увиваться за звездой - значит, ее время вышло. Фотографы - настоящие биографы звезд, чью карьеру легко проследить по их снимкам. Вот, например, в этой подборке вы можете сравнить самые первые снимки знаменитостей, сделанные папарацци, с последними на сегодня фото. Ну как, изменились?
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: голливуд звезды знаменитости папарацци первые снимки сегодняшние снимки фотографии шоу бизнес
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