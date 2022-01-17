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Рецепт счастливого брака от Сальмы Хайек: богатый муж и взаимное уважение

Рецепт счастливого брака от Сальмы Хайек: богатый муж и взаимное уважение (5 фото)

Автор:
17 января 2022 18:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Франсуа-Анри Пино   голливуд   звезды   знаменитости   муж и жена   сальма хайек   секреты семейного счастья   шоу бизнес   
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Сальма Хайек и ее муж Франсуа-Анри Пино счастливо живут вместе уже 12 лет. Они редко попадают на страницы прессы - отчасти потому, что их жизнь не отмечена ни изменами, ни скандалами. Они любят друг друга - это сразу бросается в глаза. Как голливудской звезде удалось построить счастливую семью?
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Сальма Хайек не скрывает, в том числе от прессы, что до сих пор влюблена в мужа, с которым прожила в браке уже 12 лет. Однако с самого начала и до сих пор она не спешит делиться подробностями об их романе. Мир был удивлен, когда Хайек объявила в марте 2007 года, что она уже помолвлена. В сентябре 2007 года актриса родила дочь Валентину Палому, а затем пара тайно поженилась в День святого Валентина 2009 года. Свадьба состоялась в мэрии 6-го округа Парижа и не сопровождалась грандиозными празднествами. Устроить звездную свадебную вечеринку молодожены решили позднее. Пара провела еще одну свадебную церемонию в Палаццо Грасси в Венеции в апреле того же года. Сальма и Фпансуа выбрали именно это место, потому что именно там они встретились в 2006 году на гала-концерте, организованном Пино.
Хотя Франсуа-Анри Пино всегда был частью одной из самых влиятельных семей в своей стране, лишь после того, как Хайек объявила о своей помолвке в 2007 году, он привлек внимание публики, не связанной с модной индустрией. С самого дня свадьбы Франсуа-Анри Пино балует свою жену и их 14-летнюю дочь. Он любит устраивать ей сюрпризы и радовать Хайек роскошными каникулами в живописных местах. Одним из самых ярких сюрпризов Пино для Хайек стала их поездка на Бора-Бора в 2018 году, когда он удивил ее еще одной свадебной церемонией: ведь хорошее дело не грех и повторить!
Даже пандемия не помешала паре отправиться в путешествие: они скрылись от всеобщего карантина в греческом уединении. Греция является одним из самых популярных романических направлений для пар, и Пино и Хайек регулярно возвращаются в страну за романтикой.
По словам актрисы, главный секрет их долгой и счастливой семейной жизни - то, что они никогда не говорят друг другу грубых и неприятных слов, а значит, у них нет обиды друг на друга. Кроме того, говорит Сальма Хайек, каждый ихз них живет насыщенной жизнью вне семьи, но при этом они оба всегда находят время друг для друга. Когда у них родилась дочь, Хайек решила, что больше не хочет работать, но муж уговорил вернуться к работе. Пино сказал ей, что женился не на домашней бездельнице, а на активной женщине, а кроме того, по его словам, он не хочет лишать ее съемок в кино, а напротив, хочет чаще смотреть ее работы.
Добавляет браку стабильности и то, что Хайек и Пино по-прежнему независимы друг от друга финансово. У супругов отдельные финансы - это было их общим решением еще до свадьбы. При такой системе они оба уважают друг друга, и никаких обид не возникает.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Франсуа-Анри Пино   голливуд   звезды   знаменитости   муж и жена   сальма хайек   секреты семейного счастья   шоу бизнес   
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6  комментариев
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24
Егор Терентьев 2 часа назад
Странно...почему же она не влюбилась в какого-нибудь грузчика, официанта...?
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2k
Frank Borman 6 минут назад
Сальма влюбилась в Франсуа-Анри из за его богатого внутреннего мира, а он ее полюбил из за ее божественного актерского мастерства. А кто скажет что нибудь про финансы, тот низменный циник и завистник.
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1k
Ян Баян 24 минуты назад
Она подписала такой брачный договор, что при любых выносах мозга с её стороны, она остаётся с фигой. Вот и весь секрет гармоничных отношений.
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2k
Sergius SPb 46 минут назад
С такими данными грем миллионера в койку не опрокинуть.
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43k
Элек Мек 2 часа назад
Она его за муки полюбила,а он её за состраданье к ним...
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4k
Белый 2 часа назад
Сальма хороша!

Ссылка youtu.be
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