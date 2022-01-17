Рецепт счастливого брака от Сальмы Хайек: богатый муж и взаимное уважение

По словам актрисы, главный секрет их долгой и счастливой семейной жизни - то, что они никогда не говорят друг другу грубых и неприятных слов, а значит, у них нет обиды друг на друга. Кроме того, говорит Сальма Хайек, каждый ихз них живет насыщенной жизнью вне семьи, но при этом они оба всегда находят время друг для друга. Когда у них родилась дочь, Хайек решила, что больше не хочет работать, но муж уговорил вернуться к работе. Пино сказал ей, что женился не на домашней бездельнице, а на активной женщине, а кроме того, по его словам, он не хочет лишать ее съемок в кино, а напротив, хочет чаще смотреть ее работы.

Добавляет браку стабильности и то, что Хайек и Пино по-прежнему независимы друг от друга финансово. У супругов отдельные финансы - это было их общим решением еще до свадьбы. При такой системе они оба уважают друг друга, и никаких обид не возникает.