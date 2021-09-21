Как знаменитости прячутся от папарацци

Его настолько достали папарацци, что он с одеялом на голове и так пошел по Манхэттену. Есть слух, что он стащил это одеяло из отеля Loews Regency.

В тот день Алек и его невеста Хилария Томас подали заявление на вступление в брак и актер, конечно же, был не рад встрече с фотографами. Именно тогда Болдуин спрятался в отеле, а выходил из него забрать от помощницы костюм облаченный в одеяло.