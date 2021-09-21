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Как знаменитости прячутся от папарацци

Как знаменитости прячутся от папарацци (7 фото)

Автор:
21 сентября 2021 19:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   звезды   знаменитости   папарацци   смешное   фото   шоу бизнес   
1953
7
Обратная сторона бешеной популярности и успеха - это вечное преследование журналистов, желающих снять эксклюзивные кадры звезд.
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Метки: голливуд   звезды   знаменитости   папарацци   смешное   фото   шоу бизнес   
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6
gollandets 2 часа назад
Эти куда хочешь влезут!
"С некоторых пор президент "Самсунга" боится есть яблоки в людных местах: вдруг папарацци сфотографируют его с надкушенным"
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6k
Мистер Фикс Полчаса назад
У кого нет своей личной жизни, те активно лезут в чужую
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18k
SolomonA Час назад
А Софи Тернер точно прячется?
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8k
Андрей А Час назад
Они не прячутся, а наоборот внимание привлекают)))
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238
Сигизмунд Лазаревич Час назад
Да половина этих скоморохов и даром никому не нужна
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9k
GRuslan Час назад
Мне бы их проблемы
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
18k
28k
Игорь 2 часа назад
Получая бешеные гонорары в следствии своей попу-лярности они еще чем-то недовольны и не хотят нести всё бремя славы!?
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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