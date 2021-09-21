Как знаменитости прячутся от папарацци

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Обратная сторона бешеной популярности и успеха - это вечное преследование журналистов, желающих снять эксклюзивные кадры звезд.
Когда они едят, когда они отдыхают, когда они на свидании со своей второй половинкой. В любой момент. И это частенько выводит знаменитостей из себя.
Леонардо Ди Каприо
Мастер маскировки. Чего он только не делает, чтобы скрыться от фотокамер: то надевает на себя зонтик, то оборачивает лицо полотенцем.
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Бенедикт Камбербэтч
Когда папарацци пытались заснять актера во время съемок "Шерлока" в 2013 году, он натянул на лоб капюшон и спрятал глаза за солнцезащитными очками, да еще и прикрылся бумажкой с посланием для репортеров: "Отправляйтесь снимать в Египет и покажите миру что-нибудь важное".
В то время в Египте были протесты и Камбербэтч пытался привлечь внимание папарацци к более важным вещам, чем жизнь знаменитостей.
В то время в Египте были протесты и Камбербэтч пытался привлечь внимание папарацци к более важным вещам, чем жизнь знаменитостей.
Дастин Хоффман
Он очень любит играть с папарацци в прятки. В интернете множество снимков, где Хоффман прячется от камер в кустах, за почтовым ящиком, за фонарным столбом и другими не очень-то подходящими для маскировки вещами. Конечно он делает это не на полном серьезе, что еще раз доказывает его отличный комедийный талант.
Софи Тернер
Софи и ее муж Джо Джонас придумали, что если они останутся неподвижными, то папарацци потеряют к ним интерес. Иногда парочка наносит ответный "удар". Но в любом случае - они всегда готовы к встрече с любопытными фотографами.
Шайа Лабаф
Эксцентричный актер нашел творческий способ избежать вездесущих журналистов, используя вещи со своей кухни. Он, например, разгуливал по Лос-Анджелесу с пакетом на голове.
Как-то раз в таком же костюме появился на красной ковровой дорожке в Берлине, надев на голову бумажный пакет с надписью "Я больше не знаменит".
Как-то раз в таком же костюме появился на красной ковровой дорожке в Берлине, надев на голову бумажный пакет с надписью "Я больше не знаменит".
Алек Болдуин
Его настолько достали папарацци, что он с одеялом на голове и так пошел по Манхэттену. Есть слух, что он стащил это одеяло из отеля Loews Regency.
В тот день Алек и его невеста Хилария Томас подали заявление на вступление в брак и актер, конечно же, был не рад встрече с фотографами. Именно тогда Болдуин спрятался в отеле, а выходил из него забрать от помощницы костюм облаченный в одеяло.
В тот день Алек и его невеста Хилария Томас подали заявление на вступление в брак и актер, конечно же, был не рад встрече с фотографами. Именно тогда Болдуин спрятался в отеле, а выходил из него забрать от помощницы костюм облаченный в одеяло.
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