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Темные тайны звезд золотой эпохи Голливуда

Темные тайны звезд золотой эпохи Голливуда (10 фото)

Автор:
27 января 2022 13:46
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: голливуд   звездные слабости   звездные тайны   звезды   знаменитости   золотая эпоха   секреты   шоу бизнес   
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До- и послевоенный Голливуд часто называют золотой эрой кинематографа. Однако за фасадом знаменитой золотой эпохи Голливуда часто скрывались довольно зловещие секреты, а звезды, которых боготворил весь мир, оказывались вовсе не столь безупречными, какими их хотели представить продюсеры.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: голливуд   звездные слабости   звездные тайны   звезды   знаменитости   золотая эпоха   секреты   шоу бизнес   
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2  комментария
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16k
Corvus Corax 57 минут назад
"переведено специально для fishki.net"
Херово переведено... вычитывать надо переводы...
А на фото про педиков - Рэндольф Скотт и Кэри Грант.
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17k
Наталья 50 минут назад
))
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