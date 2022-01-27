Темные тайны звезд золотой эпохи Голливуда

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До- и послевоенный Голливуд часто называют золотой эрой кинематографа. Однако за фасадом знаменитой золотой эпохи Голливуда часто скрывались довольно зловещие секреты, а звезды, которых боготворил весь мир, оказывались вовсе не столь безупречными, какими их хотели представить продюсеры.
Джоан Кроуфорд закапывала в глаза борную кислоту
Джоан Кроуфорд была известна своей красотой. Одной из ее самых примечательных черт были блестящие глаза, которые, казалось, не теряли блеска в любую погоду. Чтобы добиться такого вида, Кроуфорд раз в неделю пропитывала глаза борной кислотой. В своей автобиографии 1971 года «Мой образ жизни» Кроуфорд писала, что раз в неделю она распаривала лицо, наносила маску и заливала глаза кислотой. Она посоветовала: «Пока действует маска, положите на веки пропитанные борной кислотой подушечки и включите любимую музыку».
Борная кислота — относительно слабая кислота, которая обычно используется в качестве пятновыводителя или инсектицида. Само собой разумеется, она не предназначена для глаз.
Борная кислота — относительно слабая кислота, которая обычно используется в качестве пятновыводителя или инсектицида. Само собой разумеется, она не предназначена для глаз.
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Голливудские студии организовывали актерам фальшивые браки, чтобы скрыть их ориентацию
В середине ХХ века мир был гораздо более консервативным, чем сейчас. Поэтому голливудские студии ввели в свои контракты с актерами «пункты о морали». Эти пункты позволяли киностудиям прекращать выплату зарплаты актерам, если «они теряют уважение публики». Гомосексуальность считалась неприемлемым поведением, и поэтому сексуальная ориентация многих актеров и актрис золотой эры скрывалась фиктивными браками.
Конечно, в этой сфере многие предположения основаны лишь на слухах. Самым известным примером фиктивного брака был случай, когда актер Рок Хадсон женился на секретарше своего агента Филлис Гейтс. Согласно биографии Хадсона, журналисты хотели публично разоблачить его ориентацию, поэтому ему нужно было срочно жениться. Хотя Хадсон никогда не говорил о своей ориентации публично, о ней стало известно в более поздние голды его жизни. Он умер от СПИДа в 1985 году, когда ему было 59 лет.
Конечно, в этой сфере многие предположения основаны лишь на слухах. Самым известным примером фиктивного брака был случай, когда актер Рок Хадсон женился на секретарше своего агента Филлис Гейтс. Согласно биографии Хадсона, журналисты хотели публично разоблачить его ориентацию, поэтому ему нужно было срочно жениться. Хотя Хадсон никогда не говорил о своей ориентации публично, о ней стало известно в более поздние голды его жизни. Он умер от СПИДа в 1985 году, когда ему было 59 лет.
Рик Морено встречалась с Элвисом Пресли, только чтобы отомстить Марлону Брандо
Актриса Рита Морено встречалась с Марлоном Брандо восемь лет, но в течение этих отношений Брандо постоянно изменял Морено. Однажды она нашла женское нижнее белье в доме Брандо и была в ярости, поняв, что он ей изменяет. Поэтому, когда агент Элвиса Пресли позвонил Морено и спросил, не хочет ли она встречаться с Элвисом, она решила заставить Брандо ревновать.
В 2018 году Рита Морено рассказала, что «Элвис был милым, но скучным». Однако ее тактика сработала, потому что «Брандо узнал сразу же. Он начал бросаться стульями. Он был так зол. Это было замечательно. А я просто сидел там, пока он швырял стулья». Да уж, непонятно, что хуже — быть обманутым или использовать кого-то, чтобы заставить другого ревновать. Все, что можно сказать наверняка, - ориентироваться в личной жизни голливудских звезд непросто!
В 2018 году Рита Морено рассказала, что «Элвис был милым, но скучным». Однако ее тактика сработала, потому что «Брандо узнал сразу же. Он начал бросаться стульями. Он был так зол. Это было замечательно. А я просто сидел там, пока он швырял стулья». Да уж, непонятно, что хуже — быть обманутым или использовать кого-то, чтобы заставить другого ревновать. Все, что можно сказать наверняка, - ориентироваться в личной жизни голливудских звезд непросто!
Дочь Ланы Тернер убила бойфренда матери
Лана Тернер была одной из самых больших звезд Голливуда, когда ее 14-летняя дочь в 1958 году зарезала ее бойфренда. В середине 1950-х Лана Тернер начала встречаться с мафиози Джонни Стомпанато, который издевался над актрисой и регулярно избивал ее. 11 апреля 1958 года дочь Тернер, Шерил Крейн, услышала, как Стомпанато избивает ее мать. Крейн ударила Стомпанато ножом в живот, и в результате он скончался. Лана Тернер была свидетельницей на суде над своей дочерью, рассказав, насколько жесток был Стомпанато. Присяжные из 12 человек единогласно вынесли вердикт об оправданном убийстве, и Шерил Крейн была освобождена в зале суда.
Джин Келли издевался над Дебби Рейнольдс на съемках "Поющих под дождем"
Дебби Рейнольдс было всего 19 лет, когда она вместе с актером и танцором Джином Келли снялась в фильме «Поющие под дождем». Келли был на 20 лет старше Рейнольдс и имел классическое балетное образование, в то время как Рейнольдс никогда не занималась танцами. В своих мемуарах 2013 года «Непотопляемая» Рейнольдс написала: «Келли критиковал все, что я делала, и никогда не говорил мне ни слова поддержки». Рейнольдс была так расстроена, что однажды прямо на площадке спряталась под пианино и расплакалась. Там ее обнаружил Фред Астер, который сумел найти для девушки слова утешения.
Чарли Чаплин предпочитал несовершеннолетних девушек
В 1918 году, когда Чарли Чаплину было 29 лет, он женился на своей 16-летней коллеге по фильму Милдред Харрис, заявившей, что она беременна от него. В 1920-м Чаплин и Харрис развелись, и четыре года спустя Чаплин женился на Лите Грей: ей было 16 лет, когда она вышла замуж за 35-летнего Чаплина в 1924 году. , Это был несчастный брак, окончившийся громким скандальным разводом, во время которого Лита с удовольствием рассказывала общественности, чего ей пришлось натерпеться от Чаплина. В 1932-м 42-летний Чаплин начал встречаться с 22-летней актрисой Полетт Годдар. В конце концов они поженились, но развелись через семь лет. Четвертая и последняя жена Чаплина, женщина по имени Уна О’Нил, была моложе его на 35 лет. Пара поженилась в июне 1943 года, всего через месяц после того, как О’Нилу исполнилось 18 лет.
У Натали Вуд была ужасная мать
В пятилетнем возрасте Натали стала звездой благодаря своей матери, Марии Захаренко. Захаренко не останавливалась ни перед чем, чтобы ее дочь добилась успеха в Голливуде. Например, когда Вуд снималась в картине «Завтра — это навсегда» (1946), она не могла заплакать по требованию режиссера. Тогда Захаренко отвел дочь в сторону и на глазах у маленького ребенка порвала живую бабочку. Затем Натали отправили обратно на съемочную площадку. Девочка была в натуральной истерике, и режиссер наконец-то сумел снять нужную сцену.
У Фрэнка Синатры был ужасный характер
У Фрэнка Синатры был воистину ужасный характер. Его жена Барбара однажды заявила, что у Фрэнка был «синдром доктора Джекила и мистера Хайда», а сам он заявил о себе, что он «чистейший маниакально-депрессивный тип». Истории об ужасном характере Синатры можно услышать повсюду. В 1948 году он избил журналиста New York Mirror Ли Мортимера, которого, по слухам, ненавидел. Он также якобы перестал дружить с Бингом Кросби после того, как президент Кеннеди решил остановиться в доме Кросби, а не в доме Синатры.
Альфред Хичкок преследовал Типпи Хедрен
Во время съемок «Птиц» в 1963 году Альфред Хичкок пообещал своей музе Типпи Хедрен, что они будут использовать механических птиц для съемок знаменитой сцены в спальне. Однако в день, когда они должны были снимать сцену, Хедрен сообщили, что будут использоваться настоящие птицы. В течение пяти дней ей пришлось терпеть то, что птицы бесконечно клевали ее. Но это было не самое ужасное, что пришлось пережить Хедрен во время съемок «Птиц». В своих мемуарах 2016 года Типпи Хедрен рассказала, что Хичкок постоянно преследовал ее,Ю пытаясь добиться взаимности: он приходил к ней домой и пытался поцеловать ее на заднем сиденье своего лимузина против ее воли. Она также рассказала, что на съемках их следующего фильма «Марни» Хичкок установил дверь, соединявшую его кабинет с ее гримеркой.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Метки: голливуд звездные слабости звездные тайны звезды знаменитости золотая эпоха секреты шоу бизнес
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Херово переведено... вычитывать надо переводы...
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