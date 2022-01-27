Темные тайны звезд золотой эпохи Голливуда

В 1918 году, когда Чарли Чаплину было 29 лет, он женился на своей 16-летней коллеге по фильму Милдред Харрис, заявившей, что она беременна от него. В 1920-м Чаплин и Харрис развелись, и четыре года спустя Чаплин женился на Лите Грей: ей было 16 лет, когда она вышла замуж за 35-летнего Чаплина в 1924 году. , Это был несчастный брак, окончившийся громким скандальным разводом, во время которого Лита с удовольствием рассказывала общественности, чего ей пришлось натерпеться от Чаплина. В 1932-м 42-летний Чаплин начал встречаться с 22-летней актрисой Полетт Годдар. В конце концов они поженились, но развелись через семь лет. Четвертая и последняя жена Чаплина, женщина по имени Уна О’Нил, была моложе его на 35 лет. Пара поженилась в июне 1943 года, всего через месяц после того, как О’Нилу исполнилось 18 лет.