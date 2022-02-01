О чем писал журнал "Вермахт" перед агонией Третьего Рейха

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Главный печатный орган вооруженных сил гитлеровской Германии меньше чем за полгода до своего исчезновения публикует красочные фото и сообщает, что границы Фатерлянда надежно защищены. Но помпезных парадов на страницах больше нет, только война, грязь, копоть и уставшие солдаты.
Журнал Die Wehrmacht выпускался с 1936 по 1944 годы и являлся главным печатным органом вооруженных сил нацисткой Германии. Перед нами один из последних выпусков этого издания от 17 мая 1944 года.
Его вполне можно назвать документом эпохи. Именно этот выпуск журнала ценен не только тем, что под конец войны его тиражи сильно ужали, и это крайне редкий выпуск, но и тем, что его страницы уже не пестрят парадами и громкими заявления о скорой победе, как раньше.
Изучая страницы можно увидеть, что моральный дух войск подорван и фотографии парадных шествий сменили виды неприступных укреплений. Ведь люди должны знать, что их дома надежно защищены. Больше никакого наступления и побед...
Его вполне можно назвать документом эпохи. Именно этот выпуск журнала ценен не только тем, что под конец войны его тиражи сильно ужали, и это крайне редкий выпуск, но и тем, что его страницы уже не пестрят парадами и громкими заявления о скорой победе, как раньше.
Изучая страницы можно увидеть, что моральный дух войск подорван и фотографии парадных шествий сменили виды неприступных укреплений. Ведь люди должны знать, что их дома надежно защищены. Больше никакого наступления и побед...
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Раньше на первой странице изображались победоносные солдаты и помпезные парады. Ну, а теперь нужно внушить людям, что они в безопасности и враг не пройдет... На обложке неприступные укрепления Линии Зигфрида (Западный вал)
Листаем дальше и видим фотографии немецких пулеметчиков, которых называют "Призраки 1944".
Пишут что это новый и очень эффективный камуфляж. Красная армия начала использовать значительно раньше подобного плана костюмы. Тут отметим в скобках, что в Красной армии похожие костюмы были только у снайперов.
Далее репортаж об обороне, под названием "Водная крепость Голландия". В материале рассказывается, как строят укрепления. Автор сообщает, что в случае прорыва вражеских войск, солдаты готовы открыть дамбы.
Солдат вооружен винтовкой СВТ-40
Далее новости с итальянского фронта. Здесь запечатлены немецкие войска во время паузы между боями в городе Априлья.
Связисты за работой в оставленном итальянцами-хозяевами доме
Дальше нас ждет духоподъемный рассказ о героической атаке самолетами-торпедоносцами английского конвоя в Средиземном море.
Схема нападения на английские корабли
На следующих страницах нас ждет рассказ о воздушном терроре проклятых русских. Немецкие солдаты жалуются, что советская авиация сильно бомбит прибалтийский Ревель (ныне Таллин).
Хорошо известная Агфа. Составная часть корпорации ИГ Фарбен - объединение концернов Германии, часть из которых прекрасно известны всем сегодня, Basf, Agfa, Bayer и другие. Корпорация известна, тем, что производила газ Циклон Б
Самолеты "Арадо"
Далее в журнале сводки из Румынии. Материал озаглавлен "Впереди битва в Румынии"
Немецкий и румынские генералы, обсуждают взаимодействие (взаимодействовать осталось недолго).
Румыны ведут огонь из противотанкового орудия Pak-97/38, переделанного из французской пушки Canon de 75 mle 1897. .
Противовоздушная оборона. Тяжелые зенитные орудия 88 мм на позициях и аэростат
Теперь переносимся в Италию. Материал озаглавлен как "Рим, который стал прифронтовым городом"
Печальные горожане
Ну и напоследок, цветные фотографии тех же неприступных укреплений в Голландии, Норвегии и Франции.
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