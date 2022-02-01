О чем писал журнал "Вермахт" перед агонией Третьего Рейха

Журнал Die Wehrmacht выпускался с 1936 по 1944 годы и являлся главным печатным органом вооруженных сил нацисткой Германии. Перед нами один из последних выпусков этого издания от 17 мая 1944 года.



Его вполне можно назвать документом эпохи. Именно этот выпуск журнала ценен не только тем, что под конец войны его тиражи сильно ужали, и это крайне редкий выпуск, но и тем, что его страницы уже не пестрят парадами и громкими заявления о скорой победе, как раньше.



Изучая страницы можно увидеть, что моральный дух войск подорван и фотографии парадных шествий сменили виды неприступных укреплений. Ведь люди должны знать, что их дома надежно защищены. Больше никакого наступления и побед...