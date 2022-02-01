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О чем писал журнал "Вермахт" перед агонией Третьего Рейха

О чем писал журнал "Вермахт" перед агонией Третьего Рейха (47 фото)

Автор:
01 февраля 2022 12:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   вермахт   вторая мировая война   журнал   история   
588
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Главный печатный орган вооруженных сил гитлеровской Германии меньше чем за полгода до своего исчезновения публикует красочные фото и сообщает, что границы Фатерлянда надежно защищены. Но помпезных парадов на страницах больше нет, только война, грязь, копоть и уставшие солдаты.
Журнал Die Wehrmacht выпускался с 1936 по 1944 годы и являлся главным печатным органом вооруженных сил нацисткой Германии. Перед нами один из последних выпусков этого издания от 17 мая 1944 года.

Его вполне можно назвать документом эпохи. Именно этот выпуск журнала ценен не только тем, что под конец войны его тиражи сильно ужали, и это крайне редкий выпуск, но и тем, что его страницы уже не пестрят парадами и громкими заявления о скорой победе, как раньше.

Изучая страницы можно увидеть, что моральный дух войск подорван и фотографии парадных шествий сменили виды неприступных укреплений. Ведь люди должны знать, что их дома надежно защищены. Больше никакого наступления и побед...
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Метки: Германия   вермахт   вторая мировая война   журнал   история   
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24k
Ваня Час назад
обычный пропагандистский журнал, как все журналы того времени...
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29k
LEPA 41 минуту назад
Да все армейские журналы как братья близнецы.
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