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8 интересных фактов об электронном питомце "Тамагочи"

8 интересных фактов об электронном питомце "Тамагочи"

Автор:
27 ноября 2022 10:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: дети   детство   игра   тамагочи   факты   фото   электронный питомиц   
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Электронный питомец под названием "Тамагочи" был у многих детей второй половины 90-х. Детишк относились к нему как настоящему четвероногому другу, за которым нужно было ухаживать, кормить, лечить и даже играть с ним.

1. В наше время было множество разнообразных тамагочи, но все они были по сути клонами. Оригинальная игрушка "Тамагочи" была разработана компанией "Bandai" и в ней был представлен только один питомец - инопланетянин, который живет в яйце, защищающим его от земной атмосферы.

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2. Сама идея "Тамагочи" принадлежит женщине, а именно японке по имени Аки Маита, работавшей в компании "Bandai". Именно ей пришла в голову идея сделать электронного питомца, за которым нужно будет ухаживать и с которым нужно будет играть. При этом, питомец не будет грызть мебель, пачкать квартиру и гадить на полу.

Она поделилась своей идеей с другом - Акихиро Йокой, и вместе они приступили к разработке игрушки. В итоге, первая партия электронных яиц вышла в 1996 году и вмиг стала хитом.


3. На самом деле такого слова как "Тамагочи" в японском языке не существует. Оно является слиянием двух других слов, а именно "Томаго" (яйцо) и "томодачи" (друг).


4. Создатели "Тамагочи" (Аки Маита и Акихиро Йоко) получили так называемую "Шнобелевскую премию". Данная антипремия выдается за сомнительные достижения.

В данном случае, создатели "Тамагочи" получили Шнобелевскую премию за сомнительные достижения в области экономики, а именно за вложение миллионов человеко-часов в обслуживание виртуальных питомцев.


5. Оказывается, существует некий виртуальный музей звуков. Музей представлен на сайте savethesounds.info, где расположено огромное количество звуков прошлого, например звуки работы матричного принтера, игры Pac-Man, оригинальный монофонический рингтон телефонов Nokia и т.д. Туда же затесался и звук оригинальной "Тамагочи".

6. Смерть виртуального питомца сильно расстраивала неокрепшие умы, из-за чего порой приходилось даже обращаться за помощью к психологам. Этот факт породил немало слухов о массовых самоубийствах детей из-за смерти электронной зверушки.

Но на самом деле слухи о самоубийствах появлялись лишь в СМИ, а в реальности такие случаи носили единичный характер, да и то в Японии. В России случаев детских самоубийств из-за виртуального питомца зарегистрировано не было.

7. После успеха оригинальной Тамагочи, рынок захватили разнообразные клоны, в которых был уже не один питомец, а 2, 4, 10 и даже 32. Более того, многие создатели клонов отошли от привычной формы яйца, создавая свои игрушки в виде сердечек, кошачьих лап, домиков и т.д. Также, стали появляться и четырехкнопочные виртуальные питомцы, хотя в классической версии было всего 3 кнопки.

8. В Великобритании, Японии и некоторых других странах существует самое настоящее кладбище виртуальных питомцев. Многие люди приезжали из разных стран, чтобы похоронить там виртуального любимца своего ребенка со всеми почестями.

А у вас был свой Тамагочи? И как вы отнеслись к "смерти" вашего электронного питомца, когда он впервые покинул этот мир? Напишите, пожалуйста, в комментариях.

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Метки: дети   детство   игра   тамагочи   факты   фото   электронный питомиц   
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5  комментариев
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6k
Mixalych Час назад
Ну как как ухаживал... экспериментировал. Не кормил, не играл, наблюдал что с ним будет. Мне на 10 лет настоящую собаку подарили. Так там и гулял и играл и кормил и воду менял и пылесосил квартиру от шерсти, саму собаку вычесывал и в ванне после прогулки мыл, а уж сколько обуви и книг сгрызено и выкинуто....и ничего. А тамагочи просто тупая игрушка. Тетрис намного дольше, на много! дольше продержался
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10k
An4aR 12 минут назад
В классе девчонк няньчились с электронными питомцами, было дело.
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7k
evenSeven 13 минут назад
Было дело. Во взрослом уже возрасте кто-то умный отдал мне простенький вариант... Решил попробовать, и все было нормально, пока не забыл эту хрень дома, уйдя на работу. Ну... и всё. Вечером был уже гробик. Так же отдал ее следующему лоху.

Но, вообще, удивительно. Я знал, что это фигня, когда брал первый раз в руки. Знал это, когда вытирал за ним г. и кормил. И бес его знает зачем... И было досадно, когда он сдох. Что-то такое затрагивалось из каких-то глубинных инстинктов. Только так я себе объясняю допущенный явный диссонанс с головой и вообще успех этой штуки. И, да, в детстве у меня были и кошки и собаки и даже голубь подобранный замерзшим на улице жил у нас одну зиму, и ухаживал за ними всеми по полной программе.
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337
MidMaster 21 минуту назад
Там hard reset отсутствовал?
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