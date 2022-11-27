8 интересных фактов об электронном питомце "Тамагочи"

2. Сама идея "Тамагочи" принадлежит женщине, а именно японке по имени Аки Маита, работавшей в компании "Bandai". Именно ей пришла в голову идея сделать электронного питомца, за которым нужно будет ухаживать и с которым нужно будет играть. При этом, питомец не будет грызть мебель, пачкать квартиру и гадить на полу.

Она поделилась своей идеей с другом - Акихиро Йокой, и вместе они приступили к разработке игрушки. В итоге, первая партия электронных яиц вышла в 1996 году и вмиг стала хитом.

3. На самом деле такого слова как "Тамагочи" в японском языке не существует. Оно является слиянием двух других слов, а именно "Томаго" (яйцо) и "томодачи" (друг).

4. Создатели "Тамагочи" (Аки Маита и Акихиро Йоко) получили так называемую "Шнобелевскую премию". Данная антипремия выдается за сомнительные достижения.