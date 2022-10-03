Водолаз: простая, но занимательная советская игрушка

Поэтому долгое время в разрешенном специальным художественным совете ассортименте игрушек присутствовали лишь красноармейцы, матросы, солдаты, пионеры, комсомольцы. Также выпускались серьезные тематические конструкторы: "Крепи оборону страны" или "Как бороться с вредителями" (и речь в данном случае шла не о сельском хозяйстве).

И только в послевоенные годы акцент начал смещаться в более мирное, "детское" русло: появились игрушки-сказочные персонажи и куклы, изображающие представителей различных профессий.

Особой популярностью у детей пользовались те игрушки, которые были выполнены не просто в виде статичных фигурок, а могли совершать какие-либо практические действия. Так, например, в начале 60-х гг. была выпущена очень удачная игрушка авторства знаменитого кукольника Льва Разумовского, которая никогда не залеживалась на прилавках магазинов - водолаз.