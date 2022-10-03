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Водолаз: простая, но занимательная советская игрушка

Водолаз: простая, но занимательная советская игрушка

Автор:
03 октября 2022 10:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: водолаз   дети   игрушка   интересно   советская игрушка   факты   фото   
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Начиная с 30-х гг. в производстве советской игрушки отчетливо проявлялась идеологическая составляющая. Игрушка рассматривалась как средство воспитания будущих строителей коммунизма, поэтому пережитки прошлого (вроде игры с куклами, которые настраивали девочку лишь на домашний очаг) искоренялись и создавались игрушки, способные формировать личность нового, коммунистического типа.

Поэтому долгое время в разрешенном специальным художественным совете ассортименте игрушек присутствовали лишь красноармейцы, матросы, солдаты, пионеры, комсомольцы. Также выпускались серьезные тематические конструкторы: "Крепи оборону страны" или "Как бороться с вредителями" (и речь в данном случае шла не о сельском хозяйстве).

И только в послевоенные годы акцент начал смещаться в более мирное, "детское" русло: появились игрушки-сказочные персонажи и куклы, изображающие представителей различных профессий.

Особой популярностью у детей пользовались те игрушки, которые были выполнены не просто в виде статичных фигурок, а могли совершать какие-либо практические действия. Так, например, в начале 60-х гг. была выпущена очень удачная игрушка авторства знаменитого кукольника Льва Разумовского, которая никогда не залеживалась на прилавках магазинов - водолаз.

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Пластмассовая фигурка, снабженная резиновым шлангом, имела очень простой, но от этого не менее занимательный функционал. Во время купания ребенок опускал игрушку в ванну, водолаз потихоньку заполнялся водой и погружался на дно. Чтобы заставить его всплыть, нужно было подуть в специальную воронку, закрепленную на шланге игрушки.

Заставлять водолаза всплывать и погружаться было очень увлекательно, поэтому у многих эти простенькие водолазы были одной из самых любимых игрушек, правда, не лишенных серьезного недостатка - трубочка
имела очень слабое крепление и потому довольно быстро отваливалась.

В продажу эти игрушки поступали в "костюмах" разных цветов, но почему-то чаще всего встречались зеленые и синие, реже - желтые, красные, белые, серые.

Кстати говоря, существовала еще одна очень популярная фигурка водолаза, которая была не столько игрушкой, сколько функциональной деталью аквариумных интерьеров. Функциональной - потому что водолаз не только украшал дно аквариума, но и выполнял роль распылительной насадки для компрессора.

Правда, как замечали некоторые аквариумисты, поза этого водолаза - с вытянутой рукой, в которой зажат нож, была не самой удачной. Аквариумные рыбки часто ранились об углы этой игрушки и проще было отказаться от подобного украшения, чем переживать за здоровье своих питомцев.

Помните таких игрушечных водолазов? Приходилось запускать их на дно ванны?

Источник:

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Метки: водолаз   дети   игрушка   интересно   советская игрушка   факты   фото   
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7  комментариев
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846
Lexx 2 часа назад
Что то я не припомню, что бы в СССР был недостаток с куклами. Куклы-мальчики были редкостью, а что бы вообще выпуск был ограничен, такого не было.
Аквариумный водолаз нежно обтачивался надфилем, и никто не ранился.
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2k
Vасилич 50 минут назад
У меня красного цвета был))
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1k
Nameless Час назад
Интересная статья. У меня такой игрушки не было, но даже сейчас моим детям бы точно понравилась
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4k
sibull Час назад
У меня в начале 70-х был пр-ва ГДР.
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6k
ValdemarNaftulievich Час назад
в аквариумах таких много было
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9k
antonium 2 часа назад
Так вот откуда слямзили телепузиков))
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29k
Volga_34 2 часа назад
Люто плюсую !!! Любимая игрушка детства в ванной..
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