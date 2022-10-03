Водолаз: простая, но занимательная советская игрушка

Начиная с 30-х гг. в производстве советской игрушки отчетливо проявлялась идеологическая составляющая. Игрушка рассматривалась как средство воспитания будущих строителей коммунизма, поэтому пережитки прошлого (вроде игры с куклами, которые настраивали девочку лишь на домашний очаг) искоренялись и создавались игрушки, способные формировать личность нового, коммунистического типа.
Поэтому долгое время в разрешенном специальным художественным совете ассортименте игрушек присутствовали лишь красноармейцы, матросы, солдаты, пионеры, комсомольцы. Также выпускались серьезные тематические конструкторы: "Крепи оборону страны" или "Как бороться с вредителями" (и речь в данном случае шла не о сельском хозяйстве).
И только в послевоенные годы акцент начал смещаться в более мирное, "детское" русло: появились игрушки-сказочные персонажи и куклы, изображающие представителей различных профессий.
Особой популярностью у детей пользовались те игрушки, которые были выполнены не просто в виде статичных фигурок, а могли совершать какие-либо практические действия. Так, например, в начале 60-х гг. была выпущена очень удачная игрушка авторства знаменитого кукольника Льва Разумовского, которая никогда не залеживалась на прилавках магазинов - водолаз.
Пластмассовая фигурка, снабженная резиновым шлангом, имела очень простой, но от этого не менее занимательный функционал. Во время купания ребенок опускал игрушку в ванну, водолаз потихоньку заполнялся водой и погружался на дно. Чтобы заставить его всплыть, нужно было подуть в специальную воронку, закрепленную на шланге игрушки.
Заставлять водолаза всплывать и погружаться было очень увлекательно, поэтому у многих эти простенькие водолазы были одной из самых любимых игрушек, правда, не лишенных серьезного недостатка - трубочка
имела очень слабое крепление и потому довольно быстро отваливалась.
В продажу эти игрушки поступали в "костюмах" разных цветов, но почему-то чаще всего встречались зеленые и синие, реже - желтые, красные, белые, серые.
Кстати говоря, существовала еще одна очень популярная фигурка водолаза, которая была не столько игрушкой, сколько функциональной деталью аквариумных интерьеров. Функциональной - потому что водолаз не только украшал дно аквариума, но и выполнял роль распылительной насадки для компрессора.
Правда, как замечали некоторые аквариумисты, поза этого водолаза - с вытянутой рукой, в которой зажат нож, была не самой удачной. Аквариумные рыбки часто ранились об углы этой игрушки и проще было отказаться от подобного украшения, чем переживать за здоровье своих питомцев.
Помните таких игрушечных водолазов? Приходилось запускать их на дно ванны?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Аквариумный водолаз нежно обтачивался надфилем, и никто не ранился.