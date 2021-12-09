Полиция перекрыла улицу, чтобы водители не наехали на спаривающихся морских львов

Морские львы прибывают на острова в конце сентября, в период размножения, который обычно длится до Нового года, после чего они выращивают своих детенышей на суше.

Затем млекопитающие снова исчезают в море примерно в апреле, когда щенки становятся достаточно взрослыми, чтобы справиться с пребыванием в воде.