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Полиция перекрыла улицу, чтобы водители не наехали на спаривающихся морских львов

Полиция перекрыла улицу, чтобы водители не наехали на спаривающихся морских львов (5 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 09:36
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   забавно   милота   морские львы   полиция   фото   
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Офицеры в столице острова Стэнли в воскресенье заблокировали улицу, чтобы водители не наехали на млекопитающих, спаривающихся прямо на асфальте посреди проезжей улицы.

Млекопитающие начали спариваться на тротуаре, когда полицейские установили металлический забор, чтобы сдержать их, но затем они вырвались на свободу и направились на дорогу.


Дженти Сина, увлеченный фотограф дикой природы, возвращался из семейной поездки около 20:00, когда наткнулся на место проишествия и решил запечатлеть его.


На забавных изображениях можно увидеть, как офицеры используют конусы, чтобы оцепить дорогу и защитить морских львов, которые уже избежали металлического забора, установленного на небольшом расстоянии на тротуаре.

«Когда я приехал, они сбежали из-за забора и стояли на тротуаре, скрепляя отношения...
Через полчаса приехали двое полицейских и заблокировали дорогу с обеих сторон.
Я ушел через полчаса, а морские львы все еще были там, я думаю, позже они погнали их в море».

На Фолклендах обитают как южные морские львы, так и морской слон, первые из них коричневые и пушистые с заметными ушами, а вторые более крупные и серые.

Морские львы прибывают на острова в конце сентября, в период размножения, который обычно длится до Нового года, после чего они выращивают своих детенышей на суше.

Затем млекопитающие снова исчезают в море примерно в апреле, когда щенки становятся достаточно взрослыми, чтобы справиться с пребыванием в воде.

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Метки: видео   животные   забавно   милота   морские львы   полиция   фото   
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1  комментарий
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иванов дмитрий 55 минут назад
У нас для лосей позавчера дорогу перекрыли .
Щелковское шоссе.
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