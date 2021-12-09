Любитель природы построил в своем саду миниатюрную деревню с бассейном для белок

До начала пандемии 38-летний британец Пол Эверитт активно путешествовал. Но после того, как во всем мире разбушевался коронавирус, мужчине, как и большинству людей, пришлось много времени проводить дома, и он начал сходить с ума от скуки.





«До коронавируса я много путешествовал: катался на каяках на Аляске, в Финляндии и Швеции, и ездил на велосипеде по разным континентам. Какое-то время я жил в Канаде и сейчас сильно скучаю по природе этой страны. Мне очень нравились медведи и волки, которых можно было увидеть совсем близко»,





