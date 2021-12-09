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Любитель природы построил в своем саду миниатюрную деревню с бассейном для белок

Любитель природы построил в своем саду миниатюрную деревню с бассейном для белок (7 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 09:51
Сообщество : Животные
Метки: белки   видео   деревня   домик   животные   милота   своими руками   фото   
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Пол Эверитт потратил 18 месяцев на создание удивительной деревни в своем саду, чтобы он мог больше общаться с различными животными, которые посещают его дом.

До начала пандемии 38-летний британец Пол Эверитт активно путешествовал. Но после того, как во всем мире разбушевался коронавирус, мужчине, как и большинству людей, пришлось много времени проводить дома, и он начал сходить с ума от скуки.


«До коронавируса я много путешествовал: катался на каяках на Аляске, в Финляндии и Швеции, и ездил на велосипеде по разным континентам. Какое-то время я жил в Канаде и сейчас сильно скучаю по природе этой страны. Мне очень нравились медведи и волки, которых можно было увидеть совсем близко»,



Вскоре путешественник нашел способ бороться с тоской и построил мини-деревню для белок в собственном саду. На реализацию своей задумки британец потратил 18 месяцев, но результат того стоил. Творение Пола представляет собой большую деревянную платформу с лесенками, мостами, домиками, башенками, кормушками и даже бассейном. И дикие белки от него просто в восторге.



Зверьки приходят в свою деревню каждый день и нередко тусуются там с утра до ночи: летом они купаются в бассейне, а зимой используют его в качестве источника чистой воды.

Помимо белок в сад Пола после строительства деревни стали заглядывать лисы, барсуки и птицы. Видимо, деревянный шедевр британца понравился не только грызунам с пушистыми хвостами.

«У меня дома нет телевизора, поэтому я часами просто сижу и наблюдаю за животными. Это меня успокаивает»,

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Метки: белки   видео   деревня   домик   животные   милота   своими руками   фото   
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