Что такое не везет и как с ним бороться

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Не у всех наступивший год начался с удачи. Некоторые, пожалуй, предпочли бы задержаться в 2021-м...
"В начале года я расстался с девушкой, затем у меня сломалась машина, и теперь, наконец, я уронил целую тарелку спагетти себе в ботинки. И когда это кончится?"
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"У нас в доме ремонт. Сегодня рабочие разобрали лестницу на второй этаж и начали строить новую. Я узнала об этом, когда проснулась на втором этаже и подошла к лестнице с намерением спуститься к завтраку"
"Папа моей подруги делал коричные булочки, но перепутал корицу и острый перец халапеньо. Теперь у нас халапеньевые булочки"
"Выезжая на взлетную полосу, проводил взглядом свой чемодан, забытый грузчиками на летном поле"
"На новый год мне подарили ароматизированную бомбочку. Я решила ее использовать, и теперь моя ванна кажется наполненной мочой"
"Мне подарили на новый год тренировочные брюки. На них обнаружилась антиворовская магазинная бирка, и теперь я правда не знаю, что делать"
"Уронила банку с каперсами в сливное отверстие кухонной раковины. Кажется, раковину придется разбирать"
"Собака моего соседа по комнате унюхала наш куриный карри. Эх, не ужинать мне сегодня - в отличие от собаки"
"Я не большой фанат балета, но жена пообещала, что уж это-то представление я точно никогда не забуду. И правда, не забуду"
"Торопился на работу, выбежал из квартиры, захлопнул дверь... и ключи оказались в ловушке"
Новый год - самое время отказаться от старых подписок... хотя не так-то это просто
"Помните, вы можете отписаться в любой момент! Просто отправьте сообщение "Отписаться". - "Отписаться". - "Простите, я вас не понимаю. Я ведь не человек, так что сложные фразы и ошибочно написанные слова разобрать не могу".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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