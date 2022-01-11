Что такое не везет и как с ним бороться

Отдых по-русски. Как наши отрываются в Куршевеле (7 фото + видео)

25 неудачников и их несчастная жизнь

Люди, к которым судьба повернулась задом

Люди, которым сегодня не повезло

Люди, которых покусал жук-невезук

30 совсем не праздничных сообщений от людей, которым не повезло