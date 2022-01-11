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Что такое не везет и как с ним бороться

Что такое не везет и как с ним бороться (21 фото)

Автор:
11 января 2022 15:37
Сообщество : Юмор
Метки: боль в картинках   еще случай был   забавно   не повезло   невезучие   неудачи   смешно   
642
21
Не у всех наступивший год начался с удачи. Некоторые, пожалуй, предпочли бы задержаться в 2021-м...
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: боль в картинках   еще случай был   забавно   не повезло   невезучие   неудачи   смешно   
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6  комментариев
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Дмитрий Час назад
Аффтырь не догадывается, что в багажнике нет заднего сиденья?
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42k
dima423 36 минут назад
Комментарий к фото
ну теперь поход в ресторан с соседа))
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42k
dima423 36 минут назад
Комментарий к фото
ну че за ерунда...скрепочку на веревочку и в рыбалочку)
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642k
Alexey Berestenko Час назад
Ээх, дерёвня!
Дальше сама догадаешься?

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6k
hairov Час назад
Опять пендосня.
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