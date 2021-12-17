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Компьютерный мастер починил пенсионеру компьютер за&nbsp;12 тысяч рублей

Компьютерный мастер починил пенсионеру компьютер за 12 тысяч рублей (3 фото)

Автор:
17 декабря 2021 10:13
Сообщество : Истории
Метки: дедушка   истории   компьютерный мастер   люди   обман   пенсионер   фото   
906
3

Наверняка вам приходилось видеть объявления компьютерных мастеров по вызову, которые обещают, что за час исправят любую поломку ПК, переустановят "винду", удалят вирусы и сделают все необходимое. Очень часто после посещения такого профи пенсионеры, да и все, что обратился к настройщикам, получают гигантские счета.

Специалист потребовал более 12 тысяч рублей за чистку старенького компьютера.

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Отец вызвал мастера для ремонта компьютера. Ремонт обошёлся в 12 000р. Посмотрите на квитанцию. Это действительно столько стоит? Чистка от пыли зубной щеткой за 1500 р. и т. д. ?

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Метки: дедушка   истории   компьютерный мастер   люди   обман   пенсионер   фото   
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25  комментариев
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2k
Андрей 2 часа назад
Твоя работа стоит ровно столько во сколько ты ее оцениваешь. Оплатят ли ее, это уже другой разговор. Но за наипалово самого не защищенного слоя населения нужно бить морду бесплатно.
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6k
Doomer 8 минут назад
Могло и дороже быть. БП на эту мощность до 14 тыс. стоят.
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13k
Kost 44 минуты назад
Замена термопасты 490р по 4 раза,- самое палевное. Обычно туба с термопастой никогда не заканчивается, пока не потеряется.
Ну хоть диагностика бесплатно )).
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2k
Андрей Ы. Час назад
БП 450W за 3590? Да ещё и б/у. Ему красная цена 500 руб. И что за оборудование менял мастер за 2800? Планки памяти местами поменял или целый шлейф?
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832
Hallo FreeSpace Час назад
Интересно, что он там паял и от каких окисей чистил контакты ? А так если топовый блок питания поставил , остальные работы , это уже гемор по договоренности . Не разбираешься как сделать - плати . А сын , если такой сердобольный , мог бы и сам все сделать ... Ну а если не разбираешься - плати . Ну или как минимум промониторь рынок , что и сколько стоит , хотя процентов 90 , что все конторы хорошо наживаются на проходном обслуживании компов , особенно древних .
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2k
Сергей Сергеев Час назад
Объявление, написанное от руки... Это точно компьютерный мастер?
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48k
noName 2 часа назад
Каким однако нужно быть п...расом что б вот так кидать пенсионеров...
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9k
Андрей А 2 часа назад
Ну после диагностики (бесплатной) можно и поинтересоваться, что у меня там такое и сколько встанет ремонт.
Я обычно так делаю. И если мастер обозначил сумму, то это уже не наипалово. А то что он там три раза чистил-это может прайс за каждую деталь))
У всех этих мастеров цены от балды (кто во сколько свой труд оценивает) будь это компьтерщик или слесарь с электриком.
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125
Шоу :-) продолжается 2 часа назад
А паял то он там что?
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66k
Viktor 2 часа назад
Он сука, так долго ремонтировал, что комп три раза успел покрыться пылью (к-во 3)!
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34k
Опаньки 2 часа назад
а что такое "замена термопасты" 4 штуки?
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