Наверняка вам приходилось видеть объявления компьютерных мастеров по вызову, которые обещают, что за час исправят любую поломку ПК, переустановят "винду", удалят вирусы и сделают все необходимое. Очень часто после посещения такого профи пенсионеры, да и все, что обратился к настройщикам, получают гигантские счета.