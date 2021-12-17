906
3
Наверняка вам приходилось видеть объявления компьютерных мастеров по вызову, которые обещают, что за час исправят любую поломку ПК, переустановят "винду", удалят вирусы и сделают все необходимое. Очень часто после посещения такого профи пенсионеры, да и все, что обратился к настройщикам, получают гигантские счета.
Специалист потребовал более 12 тысяч рублей за чистку старенького компьютера.
×
×
Отец вызвал мастера для ремонта компьютера. Ремонт обошёлся в 12 000р. Посмотрите на квитанцию. Это действительно столько стоит? Чистка от пыли зубной щеткой за 1500 р. и т. д. ?
Источник:
Еще крутые истории!
- Темная сущность Католической церкви: самые громкие скандалы в истории
- Когда новогодний подарок от босса становится оскорблением
- 15 случаев, когда адвокаты защиты вывели обманщиков на чистую воду
- Бандит Катя!
- "Не трогай, это на Новый год!": планы, истории и мемы о поисках праздничного настроения
25
Понравилось25
Новости партнёров
Ну хоть диагностика бесплатно )).
Я обычно так делаю. И если мастер обозначил сумму, то это уже не наипалово. А то что он там три раза чистил-это может прайс за каждую деталь))
У всех этих мастеров цены от балды (кто во сколько свой труд оценивает) будь это компьтерщик или слесарь с электриком.
У нас диагностика 200-500 руб. Город небольшой, конкуренция большая
А 3 чистки от пыли не смутили? Типа недочистил еще раз почищу, а потом еще раз