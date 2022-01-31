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Четыре бульдога «почуяли кровь» и чуть не сожрали свою хозяйку

Четыре бульдога «почуяли кровь» и чуть не сожрали свою хозяйку (2 фото)

Автор:
31 января 2022 17:33
Сообщество : Криминал
Метки: боксер   бульдог   заводчица   полиция   собаки   хозяйка   
890
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Заводчица много лет разводила псов для выставок и на продажу. Теперь она в реанимации.

Лариса живет под Новосибирском и держит четырех бульдогов. Разведением собак она занимается давно, а эти псы жили у нее уже несколько лет. Почему-то во всех сводках их называют бульдогами, хотя это вроде боксеры.

Как говорит мать Ларисы:

«Мы живем за стенкой, по соседству, но из-за собак я уже давно перестала ходить к дочери. Мне страшно. Всегда удивлялась, как она с ними справляется».

Уже не справляется. Вчера ее «питомцы» накинулись и искусали свою хозяйку. А когда заводчица потеряла сознание - чуть не сожрали живьем. Они почуяли кровь и стали рвать женщину на части.

«Через час я услышала, как дочь кричит: "Помогите! Помогите!". Я почему-то решила, что у нее случился инсульт. Но идти в дом из-за собак побоялась одна, позвонила внучке. Та завела машину и приехала через час. Получается, что Лариса там два часа лежала, истекая кровью».

Заводчице откусили нос, погрызли горло, челюсть и грудь. На место приехала полиция и скорая. Если женщина умрет - заведут уголовное дело, пока она в тяжелом состоянии лежит в реанимации.

Почему собаки взбесились и напали на хозяйку - неизвестно. После того, как разберутся в причинах, «питомцев» усыпят.

Источник:

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Метки: боксер   бульдог   заводчица   полиция   собаки   хозяйка   
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10k
Kostick Час назад
боксеры же на фото
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9k
Izrin Maria 13 минут назад
Домашние собаки могут напасть на хозяйку.
В момент, когда два кобеля сцепятся за течную суку, любой встрявший тоже получит люлей.
Исключение - хозяйка суки. Она может "поклонников" лупить, они в ответ будут только подхалимски вилять хвостами.
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0
Андрей 16 минут назад
Что за фигня??? Какого рожна боксеры на фото? Автору явно все равно, что он публикует? Боксер разве что зализать кого-то может из людей насмерть, а не погрызть. Автору поста видимо что чихуахуа, что боксер, что французский бульдог, что стаф, что американский бульдог - все равно? Хоть не срамился бы перед публикацией!!!
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6k
BenderRodriguez Полчаса назад
У меня кстати был боксёр. Абсолютно управляемая собака. Никаких проблем с ней не было, активная только очень.
Видимо так она этих собак воспитывала.
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6k
BenderRodriguez Полчаса назад
Это боксёр, а не бульдог.
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3k
Александр Полчаса назад
Как говорил.По всем каналам,будут травить нас на собак.Пока бараны очнутся,будет поздно.
Предлажение моё в силе.Давайте примем закон для собачников.Этот закон решит проблему с собаками на 50%,а то и более.50 тысяч рубрей если завёл собак(можно раскинуть на 20 лет).Эти деньги идут в ветеренарку.Получаете паспорт на собаку и все прививки.Каждые пол года,надо предьявлять пса(суку).Живую или мёртвую.Если не предъявил,штраш 100 тысячь.Желание выкидывать собак на улицу,резко снизится.+ветеринарке бонас за работу.Они смогут подрядные организации нанимать,для отстрела и стерилизации ....
Люди,очнитесь ...
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2k
Руслан Новак Полчаса назад
Это какой идиоткой нужно быть чтобы содержать в квартире четырёх здоровых псин!!! Да ещё наверное и в жопу их целовала. Сейчас можно на ютубе показывать что собачек не нужно бить, залницу им подтирать и т. д. У самого здоровенный немец и даже не смотря на то что он полностью управляем я прекрасно знаю что это машина для убийства. Он ежей как тряпку рвёт. И с ним можно обращаться только как вожак стаи, не в коем случае не давать спуска. А тут четыре!!! На что эта идиотка расчитывала? Вообщем закономерный результат.
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3k
dampfer Полчаса назад
Но ведь пи*здёжь же. Зачем?
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9k
Андрей А Полчаса назад
Вот бульдоги. Английский и французский. "Кровожадные" до чертиков

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13k
Аристарх Похер 50 минут назад
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15k
vikklu 56 минут назад
Держать в квартире четырёх крупных собак, это надо быть е.ба.нутой на всю голову. Да и мелких тоже. Вот и довыёживалась, заводчица буева.
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1k
Hans 57 минут назад
«Не бойтесь, они не кусаются…»
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15k
Nikita Час назад
"...хотя это вроде боксеры..." Почему же "вроде"?
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2k
Роман Бумеров Час назад
А где бульдоги то???
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43k
Элек Мек Час назад
Ну не знаю,у товарища постоянно были такие собаки,зимой мёрзли,летом комары кусали,единственный ущерб от них,это или слюнями измажут ,либо обрубком хвоста по ногам настучат.
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43k
Элек Мек Час назад
На фото боксёры,они же немецкие боксёры.
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