Четыре бульдога «почуяли кровь» и чуть не сожрали свою хозяйку

Уже не справляется. Вчера ее «питомцы» накинулись и искусали свою хозяйку. А когда заводчица потеряла сознание - чуть не сожрали живьем. Они почуяли кровь и стали рвать женщину на части.

«Через час я услышала, как дочь кричит: "Помогите! Помогите!". Я почему-то решила, что у нее случился инсульт. Но идти в дом из-за собак побоялась одна, позвонила внучке. Та завела машину и приехала через час. Получается, что Лариса там два часа лежала, истекая кровью».

Заводчице откусили нос, погрызли горло, челюсть и грудь. На место приехала полиция и скорая. Если женщина умрет - заведут уголовное дело, пока она в тяжелом состоянии лежит в реанимации.

Почему собаки взбесились и напали на хозяйку - неизвестно. После того, как разберутся в причинах, «питомцев» усыпят.