Четыре бульдога «почуяли кровь» и чуть не сожрали свою хозяйку

Заводчица много лет разводила псов для выставок и на продажу. Теперь она в реанимации.
Лариса живет под Новосибирском и держит четырех бульдогов. Разведением собак она занимается давно, а эти псы жили у нее уже несколько лет. Почему-то во всех сводках их называют бульдогами, хотя это вроде боксеры.
Как говорит мать Ларисы:
«Мы живем за стенкой, по соседству, но из-за собак я уже давно перестала ходить к дочери. Мне страшно. Всегда удивлялась, как она с ними справляется».
Уже не справляется. Вчера ее «питомцы» накинулись и искусали свою хозяйку. А когда заводчица потеряла сознание - чуть не сожрали живьем. Они почуяли кровь и стали рвать женщину на части.
«Через час я услышала, как дочь кричит: "Помогите! Помогите!". Я почему-то решила, что у нее случился инсульт. Но идти в дом из-за собак побоялась одна, позвонила внучке. Та завела машину и приехала через час. Получается, что Лариса там два часа лежала, истекая кровью».
Заводчице откусили нос, погрызли горло, челюсть и грудь. На место приехала полиция и скорая. Если женщина умрет - заведут уголовное дело, пока она в тяжелом состоянии лежит в реанимации.
Почему собаки взбесились и напали на хозяйку - неизвестно. После того, как разберутся в причинах, «питомцев» усыпят.
Источник:
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В момент, когда два кобеля сцепятся за течную суку, любой встрявший тоже получит люлей.
Исключение - хозяйка суки. Она может "поклонников" лупить, они в ответ будут только подхалимски вилять хвостами.
Видимо так она этих собак воспитывала.
Предлажение моё в силе.Давайте примем закон для собачников.Этот закон решит проблему с собаками на 50%,а то и более.50 тысяч рубрей если завёл собак(можно раскинуть на 20 лет).Эти деньги идут в ветеренарку.Получаете паспорт на собаку и все прививки.Каждые пол года,надо предьявлять пса(суку).Живую или мёртвую.Если не предъявил,штраш 100 тысячь.Желание выкидывать собак на улицу,резко снизится.+ветеринарке бонас за работу.Они смогут подрядные организации нанимать,для отстрела и стерилизации ....
Люди,очнитесь ...
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