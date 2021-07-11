Робких собак уволили из китайской полиции и продали на аукционе

Торги очень заинтересовали китайцев: положение об аукционе скачали больше 80 тысяч раз.

Всем собакам от двух до трех лет, и они с щенячьего возраста проходили подготовку в полицейской академии.





Во время тренировок





Но не все четвероногие студенты становятся стражами порядка, собственно, что и случилось в городе Шэньян. В местной академии по подготовке лохматых полицейских оказались готовы к поступлению на службу далеко не все: провалились слишком робкие, слишком старые, слишком спокойные и те, кто не подошел по размерам.





Также полицейским не станет один длинношерстный пес, у некоторых нашлись и другие недостатки: слабые задние лапы или длинные уши. Всего участниками торгов стали более пятидесяти будущих полицейских. Как бывает на аукционах, цена каждого лота оказалась намного выше начальных $30. Рекорд — $51 тысяча: именно за столько продали одного из четвероногих полицейских.





Молодой человек, который стал владельцем несостоявшегося четвероногого полицейского





Преимущественно среди собак ― немецкие овчарки. Многие пользователи Сети выразили сожаление, что не могут выкупить себе питомца: в некоторых городах Китая запрещено держать дома таких крупных животных. Также среди «лотов» были спаниели и их помеси, хердеры и малинуа.





Один из четвероногих служащих





В академии рассказали, чем отличаются полицейские собаки от обычных: они более послушные, знают команды и совершенно не агрессивны. Торги прошли успешно, и все герои истории нашли любящих хозяев. Владельцам также дали подписать документы, обязующие никому не передавать своих новых друзей.