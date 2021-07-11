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Робких собак уволили из китайской полиции и продали на аукционе

Робких собак уволили из китайской полиции и продали на аукционе (4 фото)

Автор:
11 июля 2021 09:18
Сообщество : Животные
Метки: аукцион   в мире   животные   полиция   собаки   фото   
214
4

Ценник на четвероногих полицейских начинался примерно с $30.

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Метки: аукцион   в мире   животные   полиция   собаки   фото   
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203
korney 21 минуту назад
Человек собаке друг
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