Россия будет дешевой! Акция россиян на Avito против перекупов

Если есть где-то ад, то отдельный котел там должен быть для перекупов. Паразиты в рыночной цепочке, из-за которых порой невозможно найти новинки, именно они завышают цены.
Но как с ними бороться? Законом ведь не запрещено покупать товары первыми. Также законом не запрещено перепродавать их на сайтах объявлений.
Что делать? Бойкотировать и не покупать нужные товары? Перекупы ведь не глупые и покупают востребованный товар.
Но российские пользователи решили-таки дать отпор алчным торгашам. Недавно вышла новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050, которая на фоне майнинга и без того стоит от 25 тысяч рублей.
А после того, как перекупы раскупили всю первую партию в России за считанные минуты, на сайтах объявлений эти же видеокарты стали стоить от 80 тысяч рублей.
Естественно, пользователям не понравилась эта выходка. В итоге они запустили флешмоб, публикуя на сайтах объявлений липовые сообщения о продаже. Они ставили разумные ценники, а в описании оставляли сообщения, что это "является борьбой с барыгами и "менеджерами" ДНС".
Перекупы прохавали эту тему и начали выкладывать аналогичные объявления, якобы в поддержку этого флешмоба, лишь с одним дополнением. Они писали в конце сообщения, что у них есть в наличии много видеокарт на продажу.
Очевидно, что флешмоб, хоть и красочный и красивый, но не такой эффективный, как хотелось бы. Нужно было брать пример с индусов.
У них год назад перекупы решили нагреть любителей консолей, выкупив все возможные PS 5 и продавая их с конской наценкой на сайтах объявлений. Они просто начали массово жаловаться на такие объявления и они пропадали достаточно быстро. В итоге перекупам приходилось продавать по стоковой цене без какой-либо наценки.
Вот, с кого нужно брать пример. И тогда, быть может, злобный враг покупателей будет повержен
Источник:
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Так что оштрафовать, конфисковать и посадить.
это не говоря о финансовых пирамидках типа церкви саентологии и прочей е*балогии на постоянной основе
и да, все что ты видишь на авито и прочих на 90% с майнинга