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Россия будет дешевой! Акция россиян на Avito против перекупов

Россия будет дешевой! Акция россиян на Avito против перекупов (9 фото)

Автор:
31 января 2022 14:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Индия   Россия   борьба   видеокарты   интернет   объявления   перекупы   
2495
9

Если есть где-то ад, то отдельный котел там должен быть для перекупов. Паразиты в рыночной цепочке, из-за которых порой невозможно найти новинки, именно они завышают цены.

Но как с ними бороться? Законом ведь не запрещено покупать товары первыми. Также законом не запрещено перепродавать их на сайтах объявлений.

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Что делать? Бойкотировать и не покупать нужные товары? Перекупы ведь не глупые и покупают востребованный товар.

Но российские пользователи решили-таки дать отпор алчным торгашам. Недавно вышла новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3050, которая на фоне майнинга и без того стоит от 25 тысяч рублей.

А после того, как перекупы раскупили всю первую партию в России за считанные минуты, на сайтах объявлений эти же видеокарты стали стоить от 80 тысяч рублей.

Естественно, пользователям не понравилась эта выходка. В итоге они запустили флешмоб, публикуя на сайтах объявлений липовые сообщения о продаже. Они ставили разумные ценники, а в описании оставляли сообщения, что это "является борьбой с барыгами и "менеджерами" ДНС".

Перекупы прохавали эту тему и начали выкладывать аналогичные объявления, якобы в поддержку этого флешмоба, лишь с одним дополнением. Они писали в конце сообщения, что у них есть в наличии много видеокарт на продажу.

Очевидно, что флешмоб, хоть и красочный и красивый, но не такой эффективный, как хотелось бы. Нужно было брать пример с индусов.

У них год назад перекупы решили нагреть любителей консолей, выкупив все возможные PS 5 и продавая их с конской наценкой на сайтах объявлений. Они просто начали массово жаловаться на такие объявления и они пропадали достаточно быстро. В итоге перекупам приходилось продавать по стоковой цене без какой-либо наценки.

Вот, с кого нужно брать пример. И тогда, быть может, злобный враг покупателей будет повержен

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Метки: Индия   Россия   борьба   видеокарты   интернет   объявления   перекупы   
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11k
котегRUS Час назад
Покупайте скорее эти карты, может уже быстрее обвалится крипта, а вы будите биться в истерике за свою тупость!!!
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2k
Руслан Новак 5 минут назад
Бред какой-то.
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719
Hallo FreeSpace 7 минут назад
Это все конечно офигенно , но чет я не нашел их за такие деньги ...
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−8
scanncode scanncode 19 минут назад
Перекупы видях нагревают обычных задротов а также майнеров, майнеры нагревают государство, тырят халявную электроэнергию, а ведь могли бы и те и другие и третие вместе работать в шахте и майнить уголек на благо Родины
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11k
Проктолог-иллюзионист 22 минуты назад
Несколько лет назад, на очередной волне максимума крипты, 1080ti на тот момент топовая карта подскочила до 100к в магазинах, все крутили пальцем у виска, типа нафиг она нужна за такие деньги. Сейчас начальная карта в линейке - 3060, стоит под 100к в рознице, и ничего - скупают. Даже если крипта окончательно обвалится, магазины уже прохавали золотую жилу и цены будут снижать очень неохотно. NVIDIA уже потихоньку подымает рекомендованную цену на все карты. Я думаю, к нормальным ценам мы уже не вернемся.
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2k
tessio Полчаса назад
О как, оказывается рынок не для покупателя, а для продавца... Мдяя. Делаа...
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9k
costa 43 минуты назад
Мне кажется стоит бороться с источником проблемы, а не последствиями. Т.е. бороться надо с идиотами которые вкладываюстя в эти МММкойны, а не с перекупщиками видеокарт.
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21k
Ego sum qui sum 53 минуты назад
интересно, стоимость видеокарт снизится когда криптоволюты свое отживут?
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212
Andrey Час назад
Не совсем понимаю как это происходит . Вы приходите в магазин ,продавец говорит что на сегодня такого товара нет, будет завоз через пару тройку дней. Разве нельзя подождать ? Или это не так работает ?
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15k
Alex Час назад
Перекупы будут "допами" продавать.........
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29k
АнтонПолднев Час назад
Бэсполэздно. Пока есть рынок буду они.
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