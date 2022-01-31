Россия будет дешевой! Акция россиян на Avito против перекупов

У них год назад перекупы решили нагреть любителей консолей, выкупив все возможные PS 5 и продавая их с конской наценкой на сайтах объявлений. Они просто начали массово жаловаться на такие объявления и они пропадали достаточно быстро. В итоге перекупам приходилось продавать по стоковой цене без какой-либо наценки.