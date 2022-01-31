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Простой трюк, с помощью которого Леонид Гайдай заставил Наталью Селезневу раздеться перед камерами

Простой трюк, с помощью которого Леонид Гайдай заставил Наталью Селезневу раздеться перед камерами (7 фото)

Автор:
31 января 2022 10:17
Сообщество : Кино
Метки: Леонид Гайдай   актриса   кино   наталья селезнева   роль   фильм   фото   
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Леониду Гайдаю очень хорошо давались короткометражные комедийные фильмы. Хотя бы вспомнить две картины со знаменитой троицей или «Деловых людей».


Однажды к режиссеру пришли сценаристы Морис Слободский и Яков Костюковский с предложением снять новую историю с «Трусом», «Балбесом» и «Бывалым».

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Леонид Иович согласился поработать над альманахом, правда с условием, что в центре сюжета будет исключительно положительный персонаж, а троицы не будет вовсе - не любил Гайдай повторяться. По первоначальной задумке этого положительного героя должны были звать Владиком Арьковым, но из-за цензуры пришлось изменить имя. Собственно так и появился Шурик в исполнении Александра Демьяненко.

Изначально лента «Операция Ы и другие приключения Шурика» должна была состоять из двух новелл. В первой тот самый Владик Арьков перевоспитывает грубияна, который с ленцой относится к своей работе. В принципе именно это мы и увидели в первой новелле под названием «Напарник».

По первоначальной задумке вторая новелла рассказывала о том, как Владик устраивается репетитором к оболтусу Илюше - сыну чрезмерно любящих родителей, который мечтает поступить в институт и наконец съехать от родителей.

В конечном итоге «Операция Ы» разделилась на три полноценных новеллы: «Напарник», «Наваждение» и «Операция Ы» с той самой троицей. Если с актерами для двух историй в общем и целом все было понятно, то для «Наваждения» требовалась молодая девушка, которая была готова раздеться перед камерами.

Напомним - место действия Советский Союз середины 60-х годов. В то время кинематограф был весьма целомудренным, а смелая задумка Гайдая с раздеванием считалась верхом эротизма. По слухам на роль Лиды пробовалось больше трех сотен актрис, однако режиссеру приглянулась студентка Щукинского театрального училища - Наталья Селезнева.

Селезнева уже успела сняться в нескольких фильмах, еще в юном возрасте, однако от предстоящих проб ничего не ждала.

Перед Леонидом Иовичем возникла деликатная задача: как заставить студентку Селезневу раздеться до купальника, чтобы при этом она выглядела максимально естественно? Чтобы на ее лице не было ни грамма стеснения? Гайдай нашел выход из ситуации и воспользовался хитрым приемом...

На пробах режиссер рассказал актрисе, что в кадре ей потребуется раздеться. При этом добавил, что его все устраивает, а потом засомневавшись, заявил: - «Но, возможно, у вас не очень хорошая фигура...».

Наталья, обладающая отменной фигурой, естественным образом возмутилась и легким движением скинула платье. Впоследствии ей было намного проще уже на съемках того самого эпизода новеллы «Наваждение».

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Метки: Леонид Гайдай   актриса   кино   наталья селезнева   роль   фильм   фото   
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Alex 40 минут назад
Надо взять на вооружение....
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11k
Denissg 22 минуты назад
Невинное время. Сейчас это стриптиз класса "снимает одну лыжу, затем вторую".
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tamin Полчаса назад
Так просто!!!!!пойду тренироваться
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rere82 Полчаса назад
Когда был ребёнком и увидел эту сцену подумал, что сейчас будет как с тётей в другом кине (Бриллиантовая рука)
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Теуш Алексей Полчаса назад
Этот "хитрый" приём называется "взять на слабО!".
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