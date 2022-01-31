Простой трюк, с помощью которого Леонид Гайдай заставил Наталью Селезневу раздеться перед камерами

По первоначальной задумке вторая новелла рассказывала о том, как Владик устраивается репетитором к оболтусу Илюше - сыну чрезмерно любящих родителей, который мечтает поступить в институт и наконец съехать от родителей.

В конечном итоге «Операция Ы» разделилась на три полноценных новеллы: «Напарник», «Наваждение» и «Операция Ы» с той самой троицей. Если с актерами для двух историй в общем и целом все было понятно, то для «Наваждения» требовалась молодая девушка, которая была готова раздеться перед камерами.

Напомним - место действия Советский Союз середины 60-х годов. В то время кинематограф был весьма целомудренным, а смелая задумка Гайдая с раздеванием считалась верхом эротизма. По слухам на роль Лиды пробовалось больше трех сотен актрис, однако режиссеру приглянулась студентка Щукинского театрального училища - Наталья Селезнева.