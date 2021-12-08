Афроамериканка из «Брата-2»

Как пишет в своём фэйсбуке сама Джеффри:

«Я очень беспокоюсь о детях и о том, что они получают и не получают в наших домах и обществах, чтобы превратиться в здоровых, счастливых людей. Таким образом, моя приверженность к актерскому мастерству ослабла за эти годы и уступила место своего рода городскому Министерству-министерствам по контролю качества. И моя цель через программы министерств Raye lity Check пролить свет на эти вопросы и расширить возможности людей, затронутых ими»

Сейчас Лиза Джеффри стала старше и выглядит вот так: