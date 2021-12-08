FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5787 постов • 1136 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Афроамериканка из «Брата-2»

Афроамериканка из «Брата-2» (5 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 09:55
Сообщество : Кино
Метки: Лиза Джеффри   актриса   брат   брат 2   кино   роль   фильм   фото   
1007
5
1

Одна из ролей принадлежит Лизе Джеффри – американской телеведущей, сыгравшей в фильме роль журналистки, сбившей на своей машине главного героя, а после приютившей его в своей квартире.

Продолжение культового фильма, покорившего сердца миллионов зрителей о непростой жизни обычного русского парня, навсегда оставило след в душе каждого, кто смотрел его и сопереживал главным героям, ведь «Брат-2» – это неизменный Сергей Бодров Младший, это новые приключения и новые герои, которые дополнили целостность картины своими ролями.


Об этой актрисе мало что известно, да и как-таковой назвать её сложно. До съёмок в фильме Брат-2, Джеффри снялась лишь в коротком эпизоде американского фильма «Pros&Cons» («За и против» или «Плюсы и минусы»), а после – в 2003 году – в канадском фильме «RED DRESS BUDAPEST» («Красное платье Будапешта»). На этом актерская карьера Лизы завершилась, и она переехала из Иллинойса во Флориду, где записала свой первый и единственный джазовый альбом под названием "EvolutionOf A Woman"


Интересно, что полное имя звучит как Лиза Райел Джеффри. И сейчас бывшая актриса носит как раз второе своё имя Райел, что означает «Свет Божий» и потому работает социологом, а также диктором и продюсером на христианском радио Moody Bible Radio, и ведёт собственный подкаст о проблемах женщин и чернокожих.


Как пишет в своём фэйсбуке сама Джеффри:

«Я очень беспокоюсь о детях и о том, что они получают и не получают в наших домах и обществах, чтобы превратиться в здоровых, счастливых людей. Таким образом, моя приверженность к актерскому мастерству ослабла за эти годы и уступила место своего рода городскому Министерству-министерствам по контролю качества. И моя цель через программы министерств Raye lity Check пролить свет на эти вопросы и расширить возможности людей, затронутых ими»


Сейчас Лиза Джеффри стала старше и выглядит вот так:


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Лиза Джеффри   актриса   брат   брат 2   кино   роль   фильм   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
VL Час назад
вот блин, я думал она негритоска, а она афроамериканка. незадача...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Позитив 15 минут назад
Да ладно, че ты!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
378
Максим Максимов 47 минут назад
ну какая же это афроамериканка? Настоящая ЧЕРНОКОЖАЯ НЕГРИТЯНКА
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
hhwost Час назад
негр.
человек с черной или коричневой кожей в России называется "НЕГР".
автор, вали назад к своим пендосским толерастам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото) Витающие в облаках: девушки, с которыми и летать не страшно (14 фото) Ее звали Никита: чем сегодня занимается супервумен Пета Уилсон Ее звали Никита: чем сегодня занимается супервумен Пета Уилсон Почему Юрий Никулин не разрешал жене сниматься в кино Почему Юрий Никулин не разрешал жене сниматься в кино Нина Дорошина: чем закончился брак с Олегом Далем и как актриса встретила старость Нина Дорошина: чем закончился брак с Олегом Далем и как актриса встретила старость Келли МакГрилл: как американская актриса целовалась с Гайдаем и почему больше не снималась в кино Келли МакГрилл: как американская актриса целовалась с Гайдаем и почему больше не снималась в кино Александра Яковлева - прекрасная ведьма Советского Союза Александра Яковлева - прекрасная ведьма Советского Союза
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1250070



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Я тебя порву": диджей записал трек "Елена, алё", но яжклиентке он не понравился
2
128
"Я тебя порву": диджей записал трек "Елена, алё", но яжклиентке он не понравился
Таджикского бойца MMA Чоршанбиева депортируют из России
0
131
Таджикского бойца MMA Чоршанбиева депортируют из России
Набирающие популярность в сообществах
Гильдия сценаристов США выбрала лучший сценарий века
1
18
Гильдия сценаристов США выбрала лучший сценарий века
Почему 8 декабря наши предки отказывались от пищи и старались без нужды не покидать дом?
0
5
Почему 8 декабря наши предки отказывались от пищи и старались без нужды не покидать дом?
Blackview Tab 11: бюджетный планшет с мощной начинкой
Blackview Tab 11: бюджетный планшет с мощной начинкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальное фото!
0
0

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#факты#картинки#приколы#история#Ynews#новости#сарказм#вкусно
#интересно#животные#подборка#кино#Москва#аварии#Разное#в мире#прикольные#комментарии
#фото#ватермарк#дтп#люди#интересное#СССР#Россия#коты#автомобили#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться