Афроамериканка из «Брата-2»

Одна из ролей принадлежит Лизе Джеффри – американской телеведущей, сыгравшей в фильме роль журналистки, сбившей на своей машине главного героя, а после приютившей его в своей квартире.
Продолжение культового фильма, покорившего сердца миллионов зрителей о непростой жизни обычного русского парня, навсегда оставило след в душе каждого, кто смотрел его и сопереживал главным героям, ведь «Брат-2» – это неизменный Сергей Бодров Младший, это новые приключения и новые герои, которые дополнили целостность картины своими ролями.
Об этой актрисе мало что известно, да и как-таковой назвать её сложно. До съёмок в фильме Брат-2, Джеффри снялась лишь в коротком эпизоде американского фильма «Pros&Cons» («За и против» или «Плюсы и минусы»), а после – в 2003 году – в канадском фильме «RED DRESS BUDAPEST» («Красное платье Будапешта»). На этом актерская карьера Лизы завершилась, и она переехала из Иллинойса во Флориду, где записала свой первый и единственный джазовый альбом под названием "EvolutionOf A Woman"
Интересно, что полное имя звучит как Лиза Райел Джеффри. И сейчас бывшая актриса носит как раз второе своё имя Райел, что означает «Свет Божий» и потому работает социологом, а также диктором и продюсером на христианском радио Moody Bible Radio, и ведёт собственный подкаст о проблемах женщин и чернокожих.
Как пишет в своём фэйсбуке сама Джеффри:
«Я очень беспокоюсь о детях и о том, что они получают и не получают в наших домах и обществах, чтобы превратиться в здоровых, счастливых людей. Таким образом, моя приверженность к актерскому мастерству ослабла за эти годы и уступила место своего рода городскому Министерству-министерствам по контролю качества. И моя цель через программы министерств Raye lity Check пролить свет на эти вопросы и расширить возможности людей, затронутых ими»
Сейчас Лиза Джеффри стала старше и выглядит вот так:
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человек с черной или коричневой кожей в России называется "НЕГР".
автор, вали назад к своим пендосским толерастам.