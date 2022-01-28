10 знаменитых фантастических персонажей, чей внешний вид был изменён в продолжениях

Особо удачных вымышленных персонажей кино объединяет то, что их появление практически никогда не ограничивается одним фильмом. Иногда вокруг них строятся целые франшизы, вы их прекрасно знаете — это, к примеру, «Хищник», «Чужой» или «Терминатор». Во всех них простым людям противостоят специально придуманные существа с особенным запоминающимся визуалом, который меняется и улучшается в каждом из последующих фильмов серии.

В некоторых случаях изменения связаны с чисто творческой инициативой художников-постановщиков, а где-то создатели пользуются развившимися технологиями, чтобы хоть в сиквеле реализовать свой изначальный замысел. В любом случае продолжения и перезапуски должны чем-то удивлять зрителей, в том числе и новым внешнем видом центральных персонажей.

1. Хищник