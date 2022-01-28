10 знаменитых фантастических персонажей, чей внешний вид был изменён в продолжениях

Сегодня мы сравним дизайн нескольких фантастических существ в их самом первом и самом последнем фильме, проследив тем самым их визуальную эволюцию. Будет интересно!
Особо удачных вымышленных персонажей кино объединяет то, что их появление практически никогда не ограничивается одним фильмом. Иногда вокруг них строятся целые франшизы, вы их прекрасно знаете — это, к примеру, «Хищник», «Чужой» или «Терминатор». Во всех них простым людям противостоят специально придуманные существа с особенным запоминающимся визуалом, который меняется и улучшается в каждом из последующих фильмов серии.
В некоторых случаях изменения связаны с чисто творческой инициативой художников-постановщиков, а где-то создатели пользуются развившимися технологиями, чтобы хоть в сиквеле реализовать свой изначальный замысел. В любом случае продолжения и перезапуски должны чем-то удивлять зрителей, в том числе и новым внешнем видом центральных персонажей.
1. Хищник
Инопланетный охотник в фильмах «Хищник» (1987) и одноимённом ремейке 2018 года.
2. Ксеноморф
Инопланетный монстр в фильмах «Чужой» (1979) и «Чужой: Завет» (2017).
3. Фредди Крюгер
Маньяк из сновидений в фильме «Кошмар на улице Вязов» (1984) и одноимённом ремейке 2010 года.
4. Кожаное лицо
Маньяк в фильмах «Техасская резня бензопилой» (1974) и «Техасская резня бензопилой 3D» (2013).
Самый последний фильм этой франшизы «Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо» (2017) является приквелом оригинальной картины, поэтому фирменная кожаная маска на молодой версии маньяка практически отсутствует.
5. Терминатор
В серии фильмов нам показывают разные версии смертоносных киборгов (в том числе в своём изначальном виде, без человеческой оболочки), начиная с Терминатора T-800 в оригинальном фильме «Терминатор» (1984) и заканчивая самой совершенной моделью Терминатор Rev-9 в фильме «Терминатор: Тёмные судьбы» (2019).
6. Штурмовики
Рядовые имперские штурмовики в фильмах «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977) и «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» (2019).
7. Робокоп
Киборг-полицейский в фильмах «Робокоп» (1987) и одноимённом ремейке 2014 года.
8. Майкл Майерс
Молчаливый маньяк в фильмах «Хэллоуин» (1978) и «Хэллоуин убивает» (2021).
9. Лорд Волан-де-Морт
Тёмный Лорд в фильмах «Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» (2011).
10. Джейсон Вурхиз
Маньяк известен по своей хоккейной маске, но он обзавёлся ей лишь в третьей части франшизы, а в самой первой части Джейсон вообще практически не появляется.
На кадрах Джейсон в фильмах «Пятница 13-е — Часть 2» (1981), «Пятница 13-е — Часть 3» (1982) и «Пятница 13-е» (2009).
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