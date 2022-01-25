Роли, в которых Хью Грант вышел из своего амплуа скромного английского обаяшки

Такой типаж отлично подходил для романтических комедий и мелодрам, звездой которых Хью был в 1990-е и 2000-е годы. И хотя Грант порой выходил за его рамки, играя менее приятных, чем обычно, героев, большинство зрителей воспринимали его заложником одного образа.

Однако Хью Грант, будучи действительно талантливым лицедеем, все чаще стал выбирать роли сложных, неоднозначных персонажей, демонстрируя свое дарование и расширяя актерский диапазон. Он легко вышел за пределы образа застенчивого и милого холостяка с растрепанными волосами, влюбленного в какую-нибудь прекрасную даму. И вот несколько проектов, в которых «английский обаяшка» предстал в нетипичных ролях.

«2020, тебе конец!» (2020)