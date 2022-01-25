Роли, в которых Хью Грант вышел из своего амплуа скромного английского обаяшки

В фильмографии популярного британского актера Хью Гранта около 70 проектов, и во многих из них эксплуатируется его амплуа обаятельного и немного неуклюжего англичанина, за которое актера полюбили по всему миру.
Такой типаж отлично подходил для романтических комедий и мелодрам, звездой которых Хью был в 1990-е и 2000-е годы. И хотя Грант порой выходил за его рамки, играя менее приятных, чем обычно, героев, большинство зрителей воспринимали его заложником одного образа.
Однако Хью Грант, будучи действительно талантливым лицедеем, все чаще стал выбирать роли сложных, неоднозначных персонажей, демонстрируя свое дарование и расширяя актерский диапазон. Он легко вышел за пределы образа застенчивого и милого холостяка с растрепанными волосами, влюбленного в какую-нибудь прекрасную даму. И вот несколько проектов, в которых «английский обаяшка» предстал в нетипичных ролях.
«2020, тебе конец!» (2020)
В комедийном спешеле от Netflix «2020, тебе конец!» сдержанные и спокойные традиционные образы Хью Гранта, привычные широкой публике, сменяются высокомерным и самоуверенным вымышленным историком Теннисоном Фоссом. Говорит он не привычным для актера тихим робким голосом, а вещает чрезмерно уверенным тоном, не сомневаясь в полноте своих знаний. Образ всезнающего пожилого ученого мужа довершают седые волосы, очки в толстой оправе и твидовый костюм.
Хью блестяще исполняет свою роль, заставляя зрителей поверить, будто он на самом деле историк, прекрасно разбирающийся в том, о чем он говорит.
«Джентльмены» (2019)
В криминальной экшен-комедии Гая Ричи «Джентльмены» Хью Грант забыл про привычный шарм и перевоплотился в гангстера, сменив аристократичную лондонскую речь на гнусавый диалект кокни. У него появилась борода, обычно растрепанные волосы были зачесаны назад, а очки в круглой оправе, какие актер часто носил в кадре (например, в фильмах «Четыре свадьбы и одни похороны» и «Ноттинг Хилл»), сменили квадратные очки с цветными линзами.
Для роли Хью изменил не только внешность и говор, но и изобразил полную противоположность своих предыдущих типичных образов. В ранних ромкомах Гранта его обаяние во многом основывалось на несколько робком характере героев, которых он играл. Но в «Джентльменах» актер показал уверенного в себе персонажа с развязными манерами. Это идеальный гангстер, с радостью манипулирующий другими в преступном мире и привыкший добиваться своего.
«Чрезвычайно английский скандал» (2018)
Хью Грант уже изображал политика на экране, когда был королем ромкомов. В «Реальной любви» он перевоплотился в вымышленного премьер-министра Великобритании, преподнеся этот образ со свойственным для его ролей в то время юмором, обаянием и теплотой.
Совсем другой образ актер создает в основанном на правдивой истории мини-сериале «Чрезвычайно английский скандал», где он сыграл главу либеральной партии в британском парламенте Джереми Торпа. Это человек с безупречной внешностью и репутацией, обладающий учтивыми манерами и преисполненный решимости добиться успеха. Когда его блестящая карьера оказывается под угрозой, он готов пойти на все, чтобы скрыть правду о себе от общественности.
Роль Хью в «Чрезвычайно английском скандале» сильно отличается от той симпатичной политической фигуры, образ которой он создал в «Реальной любви». Британского премьера зрители обожали, а к сыгранному Грантом Джереми Торпу – коварному, умело манипулирующими людьми и чрезмерно уверенному в себе – они испытывали сильную неприязнь. В этой роли даже знаменитая застенчивая и обаятельная улыбка актера стала самодовольной, хитрой и неприятной.
«Приключения Паддингтона 2» (2017)
Кажется, в «Приключениях Паддингтона 2» Хью Грант впервые сыграл настоящего злодея, и этого не ожидал, наверное, никто. Хью исполнил роль известного, но вышедшего в тираж актера Феникса Бьюкенена, из-за отсутствия работы вынужденного рекламировать собачьи консервы. Он хитер, коварен, самовлюблен и одержим собой, а свой талант к перевоплощению использует в охоте за сокровищами, спрятанными по всему Лондону.
Внешний вид Феникса, одетого в клетчатый твидовый костюм, галстук и фетровую шляпу, олицетворяет стереотипного злодея старых времен. Но Хью, явно упивающийся этой ролью, делает своего персонажа больше, чем плоским негодяем, противостоящим Паддингтону. Грант изображает Бьюкенена с очевидной самоиронией, с легкостью смеясь над собой, что кинозвезды делают на большом экране довольно редко.
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