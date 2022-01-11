Когда выбор актёров на определённые роли получился крайне ироничным

В фильме «Бёрдман» Китон играет забытого актёра, в прошлом известного по роли супергероя-птицы, который готовится к роли в бродвейской адаптации рассказа «О чём мы говорим, когда говорим о любви». Постановка может помочь ему перезапустить свою карьеру и снова стать популярным.

Сам же Майкл Китон — подзабытый актёр, известный по роли супергероя-летучей мыши в фильмах «Бэтмен» (1989) и «Бэтмен возвращается» (1992). В его случае сам фильм «Бёрдман» мог стать проектом, который перезапустит его карьеру. И в отличие от судьбы его персонажа в фильме, у актёра всё прошло отлично.

Китон получил «Золотой глобус», номинацию на «Оскар» за «Бёрдмана», и его снова стали звать в большие картины. В частности, актёр засветился в Марвел в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» (2017), где он сыграл… ещё одного крылатого персонажа из комиксов, на этот раз злодея, Стервятника.

Таким образом, Майкл Китон проделал путь от одного героя с крыльями до другого героя с крыльями через третьего героя с крыльями.

Актёр по имени Марк Линдсей Чепмен в роли Джона Леннона в фильме «Глава 27» (2007)