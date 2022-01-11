Когда выбор актёров на определённые роли получился крайне ироничным

Под ироничным кастингом подразумеваю забавные сочетания особенностей персонажей и играющих их актёров, будь то физическое несоответствие (высокий играет гнома), забавная связь с предыдущими ролями исполнителей или даже их собственной биографией, ну и так далее.
По ходу дела вы точно поймёте, что к чему!
Сегодня мы предлагаем вам вспомнить уникальные случаи, когда выбор актёров на роли оказывался похож на какой-то розыгрыш. Будто бы создатели фильма решили таким образом подшутить над зрителями и потроллить самих актёров. Впрочем, кое-какие пункты из этого списка оказались удивительным совпадением.
Дэниел Рэдклифф в роли борца с магией в фильме «Иллюзия обмана 2» (2016)
Исполнитель роли одного из самых главных волшебников мирового кино, Гарри Поттера, решил побывать и по другую сторону баррикад. В фильме «Иллюзия обмана 2» он сыграл бизнесмена Уолтера Мэбри, который пропагандирует идею преимущества технологического прогресса над «магией», то есть трюками и фокусами главных героев фильма.
Вот так, Гарри уже не тот.
Питер Динклэйдж в роли великана в фильме «Мстители: Война бесконечности» (2018)
В жизни рост актёра составляет 135 сантиметров, но именно его взяли на роль огромного Эйтри — короля Гномов. Кстати, в комиксах его раса представляет собой типичных гномов, то есть невысоких существ, однако в фильме Эйтри сделали великаном, при этом сохранив телосложение Динклэйджа.
Шон Бин в роли бессмертного Зевса в фильме «Перси Джексон и Похититель молний» (2010)
Актёр Шон Бин широко известен своим специфическим амплуа — его персонажи уж очень часто умирают.
Так вот, в 2010 году Бин получил особенную для своей фильмографии роль Зевса — то есть бессмертного божества. Согласитесь, более ироничного кандидата на подобную роль найти сложно. Закладывался ли некоторый юмор в этот выбор создателями фильма, или это чистое совпадение, неизвестно.
185-сантиметровый Джон Рис-Дэвис в роли гнома Гимли в трилогии «Властелин колец» (2001-2003)
В жизни Рис-Дэвис выше всех актёров, сыгравших членов Братства Кольца. В частности он на 5 сантиметров выше Орландо Блума, исполнившего роль Леголаса. На втором фото актёр крайний слева.
Джейсон Стейтем в роли пародийного специального агента в фильме «Шпион» (2015)
На протяжении всего фильма персонаж Стейтема Рик Форд выдаёт забавнейшие абсурдные истории о своих приключениях на службе, которые частично парадируют предыдущие роли самого актёра и гиперболизированную крутость его персонажей. Вот несколько цитат из «Шпиона»:
Да я сам себя из комы выводил! А потом сам себе осколки из глаз вытаскивал! Я прыгал с небоскрёба с обычным плащом вместо парашюта и сломал себе обе ноги, но я сделал вид, что это шоу Цирка дю Солей.
Меня не убить, так как у меня иммунитет к 197 ядам. Я знаю, так как я переварил их все, когда был внедрён в подпольный ядоглотательный преступный синдикат.
Я умер на пять минут, а потом снова ожил!
Сигурни Уивер в роли бестолковой блондинки, тщетно борющейся с пришельцами в фильме «В поисках Галактики» (1999)
В этом фильме актриса сыграла практически полную противоположность своей легендарной героини Эллен Рипли из серии фильмов «Чужой». Её героиня во «В поисках Галактики» — актриса Гвен ДиМарко, которая в свою очередь играет роль недалёкого, намеренно сексуализированного связного офицера, которая очень неуспешно борется с пришельцами.
Сигурни Уивер сама очень хотела сыграть эту роль именно из-за её крайней непохожести на умную и героическую Рипли.
Майкл Китон фактически в роли самого себя в фильме «Бёрдмэн» (2014)
В фильме «Бёрдман» Китон играет забытого актёра, в прошлом известного по роли супергероя-птицы, который готовится к роли в бродвейской адаптации рассказа «О чём мы говорим, когда говорим о любви». Постановка может помочь ему перезапустить свою карьеру и снова стать популярным.
Сам же Майкл Китон — подзабытый актёр, известный по роли супергероя-летучей мыши в фильмах «Бэтмен» (1989) и «Бэтмен возвращается» (1992). В его случае сам фильм «Бёрдман» мог стать проектом, который перезапустит его карьеру. И в отличие от судьбы его персонажа в фильме, у актёра всё прошло отлично.
Китон получил «Золотой глобус», номинацию на «Оскар» за «Бёрдмана», и его снова стали звать в большие картины. В частности, актёр засветился в Марвел в фильме «Человек-паук: Возвращение домой» (2017), где он сыграл… ещё одного крылатого персонажа из комиксов, на этот раз злодея, Стервятника.
Таким образом, Майкл Китон проделал путь от одного героя с крыльями до другого героя с крыльями через третьего героя с крыльями.
Актёр по имени Марк Линдсей Чепмен в роли Джона Леннона в фильме «Глава 27» (2007)
Только представьте себе уровень совпадения — легендарного музыканта Джона Леннона сыграл тёзка его убийцы! Причём сам фильм как раз рассказывает историю того самого Марка Чепмена, которого сыграл Джаред Лето.
Известно, что актёр Марк Линдсей Чепмен столкнулся с трудностями при утверждении на эту роль из-за негативного общественного резонанса. В частности это сильно не нравилось вдове Леннона Йоко Оно.
В дополнение к этому космическому совпадению отметим, что актёр и отбывающий пожизненное заключение убийца Леннона ещё и практически ровесники — их разница в возрасте составляет всего 8 месяцев.
Кристоф Вальц в ролях расиста и анти-расиста в двух фильмах Квентина Тарантино
Тарантино будто бы специально взял Вальца в фильм «Джанго освобождённый» (2012), чтобы дать ему персонажа с противоположными убеждениями относительно его Ганса Ланды в «Бесславных ублюдках» (2009). В итоге оба раза получилось отлично, так как Вальц получил «Оскар» и за роль коварного штандартенфюрера, и за исполнение прогрессивного доктора Шульца.
Шон Коннери в роли бывшего агента MI6 в фильме «Скала» (1996)
Каков идеальный каст на роль агента MI6 в отставке? Разумеется, один из актёров, когда-то сыгравших Джеймса Бонда! И в 1996 году создатели фильма вышли на самого каноничного — Шона Коннери! В итоге 66-летний актёр воплотил на экране версию своего знаменитого персонажа в сюжете из серии «а что, если…».
А что, если Джеймс Бонд проведёт 33 года в заключении, от него отречётся Великобритания, но он совершит побег и поможет по старой памяти спасти мир? Смотрите в фильме «Скала»!
Майк Майерс в роли продюссера-скептика, не верящего в успех группы Queen в фильме «Богемская рапсодия» (2017)
В «Богемской рапсодии» актёр играет продюсера Рэя Фостера, который придирается к длине песни Bohemian Rhapsody и утверждает, что никто не будет слушать Queen, а молодежь уж точно не станет гонять подобные песни по кругу в своей машине.
Но вот в фильме «Мир Уэйна» (1992) Майк Майерс и ещё трое молодых людей как раз с энтузиазмом трясут головой под Bohemian Rhapsody в машине. Этот момент фильма стал настолько известен, что в начале 90-х вернул популярность уже несколько подзабытой песне.
Кстати, сам Фредди Меркьюри успел посмотреть этот отрывок из фильма, находящегося в производстве, нашёл его забавным и одобрил использование своей песни.
Бонус: Василий Уткин в фильме «День выборов» (2007)
Известный российский спортивный журналист и футбольный комментатор Василий Уткин сыграл кандидата в губернаторы Самарской области Игоря Цаплина, который не знает, как сыграл Спартак с Сатурном, так как, по его собственному признанию, футболом не интересуется.
Конечно, это не основная черта персонажа, а маленькая шутка в фильме, но об этом нельзя было не вспомнить!
Источник:
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