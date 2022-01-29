Технические ляпы из наших любимых советских фильмов

Искать ляпы – это как коллекционировать бабочек. И наслаждаться ими. И продолжать коллекционировать.
"Операция Ы"
В момент ограбления склада Балбес прячет бутылку в правый карман:
А шпага протыкает его слева:
"Дети Дон-Кихота" (1966)
На последних кадрах, когда доктор везёт младенца домой из роддома, мгновенно меняется таксист.
"Двенадцать стульев" (Гайдай)
Персонаж Юрия Никулин смотрит с лестницы на лысого Воробьянинова:
В следующий момент дворник уже лежит упавший:
Перед нами явно другой человек, вместо светлого фартука — черная жилетка, а метла кем-то (явно не упавшим) заботливо поставлена возле стенки.
"Жестокий романс"
На дальних планах можно рассмотреть 5-этажные "хрущёвки".
А, когда Паратов на лошади спускается к причалу, можно увидеть линии электропередач:
"Гардемарины, вперёд!"
В этом многосерийном фильме достаточно много технических ляпов:
"Д`Артаньян и три мушкетера"
Аналогично "Гардемаринам" здесь немало современных вещей, "влезающих" в кадр:
Служебный роман
Служебный роман является любимым фильмом многих, но в нём присутствует огромное количество киноляпов. Давайте рассмотрим небольшую их часть более подробно:
1. При смене кадра, лак таинственным образом исчезает с рук секретарши.
2. Очки находящиеся в руках у героини после смены кадра оказываются перевёрнутыми.
3. На первый взгляд кажется что зонтики одинаковые, но если присмотреться можно найти в них явное отличие, видимо кто-то случайно испортил съёмочный инвентарь!)
4. Когда девушка входит в кабинет у неё в руках кожаная папка, но при смене ракурса она куда-то пропадает.
5. Героиня Алисы Фрейндлих всего за мгновение смогла застегнуть пиджак на все пуговицы, а прошло всего меньше секунды!)
Джентельмены удачи
Казусы не обошли и картину Александра Серого "Джентельмены удачи". Давайте рассмотрим пять киноляпов из этого потрясающего фильма:
1. Отпечаток от ботинка на штанах Доцента появляется раньше чем происходит сам пинок. Видимо дубль записывали не один раз!)
2. Татуировки на руках Доцента ведут себя очень странно! Лампочка в разных кадрах фильма постоянно переворачивается.
3. Что-то странное происходит и с платками героев, один из них очень сильно изменился при входе в помещение.
4. Татуировки Доценту набивал не очень хороший мастер так, как после обтирания снегом, они начали смываться, но не переживайте, они у него постоянно регенерируются!
5.Плакат при смене ракурса куда-то пропал, видимо кто-то решил что у него дома он будет смотреться гораздо лучше)
Ирония судьбы, или С легким паром
Не один новый год не обходиться без просмотра этого превосходного фильма, но как уже известно, даже в хороших работах бывают недочёты, Ирония судьбы, или С легким паром не стала исключением. Давайте же посмотрим на киноляпы и данного шедевра:
1. Полотенце, находящиеся на плече у мамы Лукашина, из кадра в кадр, то появляется, то исчезает.
2. Количество гирлянд за спиной Жени Лукашина с каждым кадром увеличивается.
3. Надя Шевелёва выбрасывает из окна фотографию Юрия Яковлева, а вот поднимает уже фото Олега Басилашвили. Видимо, когда выкинули уже не смогли найти)
4. Ручка шкафа после смены кадра магическим образом починилась. Остаётся только гадать, либо в команде были мастера, которые смогли её приделать, либо мастера, которые смогли её сломать)
5. При смене ракурса гитара в руках Нади полностью переворачивается.
Бриллиантовая рука
У многих кинолюбителей "Бриллиантовая рука" занимает особое место в сердце. Давайте посмотри на подборку киноляпов и в этом выдающемся фильме:
1. Геша за долю секунды переодевается, забежав в автомойку.
2. Камень при смене кадра меняет свой цвет и свою форму.
3. Волшебный стол на берегу моря? Мы не знаем как по другому назвать тот факт, что эскимо, при контакте со столом, превратилось в мороженное в креманках, а две розочки в три.
4. Растрёпанные волосы на голове Геши, во время исполнения песни, при смене ракурса сами собой укладываются в аккуратную прическу.
5. Бутылка шампанского при смене кадра перемещается с комода на телевизор, в лапы к чёрному котику.
Иван Васильевич меняет профессию
В нашу подборку попала ещё одна потрясающая советская комедия, в которой тоже не обошлось без забавных казусов:
1. Жидкость при смене кадра меняет свой цвет, при чём не только в колбе, но и в аквариуме.
2. При смене кадра кинжал таинственным образом исчезает со стола.
После переноса магнитофона в квартиру к Шурику у него меняется цвет бобины
Номера на машине скорой помощи меняют при смене кадров
31-15 и 31-66
Шлем загадочным образом сам возвращается на место при смене кадра.
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)Хмм.. мне как-то никогда Ахеджакова девушкой не виделась, и всегда воспринималась как какая-то бабёнка))