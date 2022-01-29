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Технические ляпы из наших любимых советских фильмов

Технические ляпы из наших любимых советских фильмов (42 фото)

Автор:
29 января 2022 09:07
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   киноляп   ляпы   роль   фильм   
1185
42

Искать ляпы – это как коллекционировать бабочек. И наслаждаться ими. И продолжать коллекционировать.

"Операция Ы"

В момент ограбления склада Балбес прячет бутылку в правый карман:

×
×

А шпага протыкает его слева:

"Дети Дон-Кихота" (1966)

На последних кадрах, когда доктор везёт младенца домой из роддома, мгновенно меняется таксист.

"Двенадцать стульев" (Гайдай)

Персонаж Юрия Никулин смотрит с лестницы на лысого Воробьянинова:

В следующий момент дворник уже лежит упавший:

Перед нами явно другой человек, вместо светлого фартука — черная жилетка, а метла кем-то (явно не упавшим) заботливо поставлена возле стенки.


"Жестокий романс"

На дальних планах можно рассмотреть 5-этажные "хрущёвки".

А, когда Паратов на лошади спускается к причалу, можно увидеть линии электропередач:

"Гардемарины, вперёд!"

В этом многосерийном фильме достаточно много технических ляпов:

"Д`Артаньян и три мушкетера"

Аналогично "Гардемаринам" здесь немало современных вещей, "влезающих" в кадр:

Служебный роман

Служебный роман является любимым фильмом многих, но в нём присутствует огромное количество киноляпов. Давайте рассмотрим небольшую их часть более подробно:


1. При смене кадра, лак таинственным образом исчезает с рук секретарши.

2. Очки находящиеся в руках у героини после смены кадра оказываются перевёрнутыми.

3. На первый взгляд кажется что зонтики одинаковые, но если присмотреться можно найти в них явное отличие, видимо кто-то случайно испортил съёмочный инвентарь!)

4. Когда девушка входит в кабинет у неё в руках кожаная папка, но при смене ракурса она куда-то пропадает.

5. Героиня Алисы Фрейндлих всего за мгновение смогла застегнуть пиджак на все пуговицы, а прошло всего меньше секунды!)

Джентельмены удачи


Казусы не обошли и картину Александра Серого "Джентельмены удачи". Давайте рассмотрим пять киноляпов из этого потрясающего фильма:


1. Отпечаток от ботинка на штанах Доцента появляется раньше чем происходит сам пинок. Видимо дубль записывали не один раз!)

2. Татуировки на руках Доцента ведут себя очень странно! Лампочка в разных кадрах фильма постоянно переворачивается.

3. Что-то странное происходит и с платками героев, один из них очень сильно изменился при входе в помещение.

4. Татуировки Доценту набивал не очень хороший мастер так, как после обтирания снегом, они начали смываться, но не переживайте, они у него постоянно регенерируются!

5.Плакат при смене ракурса куда-то пропал, видимо кто-то решил что у него дома он будет смотреться гораздо лучше)

Ирония судьбы, или С легким паром

Не один новый год не обходиться без просмотра этого превосходного фильма, но как уже известно, даже в хороших работах бывают недочёты, Ирония судьбы, или С легким паром не стала исключением. Давайте же посмотрим на киноляпы и данного шедевра:

1. Полотенце, находящиеся на плече у мамы Лукашина, из кадра в кадр, то появляется, то исчезает.

2. Количество гирлянд за спиной Жени Лукашина с каждым кадром увеличивается.

3. Надя Шевелёва выбрасывает из окна фотографию Юрия Яковлева, а вот поднимает уже фото Олега Басилашвили. Видимо, когда выкинули уже не смогли найти)

4. Ручка шкафа после смены кадра магическим образом починилась. Остаётся только гадать, либо в команде были мастера, которые смогли её приделать, либо мастера, которые смогли её сломать)

5. При смене ракурса гитара в руках Нади полностью переворачивается.

Бриллиантовая рука

У многих кинолюбителей "Бриллиантовая рука" занимает особое место в сердце. Давайте посмотри на подборку киноляпов и в этом выдающемся фильме:

1. Геша за долю секунды переодевается, забежав в автомойку.

2. Камень при смене кадра меняет свой цвет и свою форму.

3. Волшебный стол на берегу моря? Мы не знаем как по другому назвать тот факт, что эскимо, при контакте со столом, превратилось в мороженное в креманках, а две розочки в три.

4. Растрёпанные волосы на голове Геши, во время исполнения песни, при смене ракурса сами собой укладываются в аккуратную прическу.

5. Бутылка шампанского при смене кадра перемещается с комода на телевизор, в лапы к чёрному котику.

Иван Васильевич меняет профессию

В нашу подборку попала ещё одна потрясающая советская комедия, в которой тоже не обошлось без забавных казусов:

1. Жидкость при смене кадра меняет свой цвет, при чём не только в колбе, но и в аквариуме.

2. При смене кадра кинжал таинственным образом исчезает со стола.

После переноса магнитофона в квартиру к Шурику у него меняется цвет бобины

Номера на машине скорой помощи меняют при смене кадров

31-15 и 31-66


Шлем загадочным образом сам возвращается на место при смене кадра.

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Метки: актеры   кино   киноляп   ляпы   роль   фильм   
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4k
Очень Злой Полчаса назад
Насчёт татуировок у Доцента.Помню в школе учился в семидесятых,был такой карандаш,назывался "химический",если его "слюнить"и рисовать им на коже то получались татуировки не хуже настоящих по цвету и не отличить,а Леонову похоже шариковой ручкой рисовал какой то рукожоп.
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591
probel01 14 минут назад
Балбес засовывает за пазуху бутылку водки. Только на тренировке, а не при ограблении. Потом её изымает заказчик ограбления. ("Да я тебя за это!")А протыкают шпагой какое-то вино. Где и когда его взял Балбес - неизвестно.
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253
Евгений Бахмисов probel01 4 минуты назад
Он и на ограблении точно также бутылку тырит. Второй раз, получается.
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5k
Борис Карабанов Полчаса назад
Нет там никакого ляпа в "Операции Ы". Показано, как правый карман Балбес кладёт водку. После сцены с ударом шпагой зрителю стало понятно, что он ещё и вино заныкал в левый карман. Если бы момент кражи вина был показан, то никакой интриги с "умиранием" и переживаниями Шурика бы не было.
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43k
Элек Мек 38 минут назад
Штирлиц и ЗИЛ 130.
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67k
Viktor 48 минут назад
Но чемпионом по ляпам является мой любимый мини сериал "Место встречи.....", наверное! Мечта когда-нибудь склеить отдельный пост про него.

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9k
Клёст 53 минуты назад
,,...Когда девушка входит в кабинет...,,
)Хмм.. мне как-то никогда Ахеджакова девушкой не виделась, и всегда воспринималась как какая-то бабёнка))
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1k
rudenkov 53 минуты назад
В момент ограбления склада Балбес прячет бутылку в правый карман?
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67k
Viktor Час назад
Сразу по первому - прячет Балбес водку, а вытекает вино!

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