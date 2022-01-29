Технические ляпы из наших любимых советских фильмов

Ирония судьбы, или С легким паром

Не один новый год не обходиться без просмотра этого превосходного фильма, но как уже известно, даже в хороших работах бывают недочёты, Ирония судьбы, или С легким паром не стала исключением. Давайте же посмотрим на киноляпы и данного шедевра:

1. Полотенце, находящиеся на плече у мамы Лукашина, из кадра в кадр, то появляется, то исчезает.