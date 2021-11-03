FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 995 постов • 397 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Без кота и жизнь не та 
Котики и зеркала — это идеальное сочетание

Котики и зеркала — это идеальное сочетание (16 фото)

Автор:
03 ноября 2021 09:30
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   зеркало   кот   котики   кошка   милота   фото   
345
16

Коты и зеркала — это две составляющих идеального снимка. И у меня есть 15 доказательств этой теории!

Кажется, что животные во всём похожи на своих хозяев. Поэтому-то некоторые котики так любят полюбоваться на себя в зеркале. Ну и как не поразглядывать такие роскошные усищи и пушистые щёчки? Другие кошки как будто бы игнорируют отражающие поверхности, но это нисколько не спасает их от комичных ситуаций.

1. Ты кто?

×

2. Пустите меня в Зазеркалье!

3. Хорош, как ни крути

4. Круг для вызова Котаны

5. Кто на свете всех рыжее, всех хитрее и пушнее?

6. Заигрывание с отражением

7. Кто там?

8. Я что — кот?

9. Защита территории

10. Показалось

11. Чудо-юдо Монстр-кот

12. Боже, как же я хорош!

13. А кто это там такой красивый?

14. Разве я не красотка?! А надеть нечего…

15. Редкий кот-единорог

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: животные   зеркало   кот   котики   кошка   милота   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Уже половина или только начало? Уже половина или только начало? Кошки, которым платочек к лицу, то есть к усам Кошки, которым платочек к лицу, то есть к усам 17 кадров, которые доказывают, что чёрные котики приносят радость и умиление 17 кадров, которые доказывают, что чёрные котики приносят радость и умиление Когти — страшное оружие Когти — страшное оружие Коты, которые показали свой грозный кусь Коты, которые показали свой грозный кусь 18 фотодоказательств, что кровать становится уютней, если в ней спит кошка 18 фотодоказательств, что кровать становится уютней, если в ней спит кошка
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22018



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
2
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
15 шуток про Питер
3
193
15 шуток про Питер
Набирающие популярность в сообществах
Салат из капусты, с ветчиной и кукурузой
0
16
Салат из капусты, с ветчиной и кукурузой
О фрилансе простыми словами. Плюсы и минусы
0
13
О фрилансе простыми словами. Плюсы и минусы
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#Ynews#животные#картинки#новости#Москва#фотографии#пандемия#актеры
#фото#кино#история#аварии#люди#авто аварии#сарказм#автомир#интересное#дети
#интересно#Россия#дтп#автомобили#подборка#прикол#смешные#приколы#фильм#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться