Котики и зеркала — это идеальное сочетание

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Коты и зеркала — это две составляющих идеального снимка. И у меня есть 15 доказательств этой теории!
Кажется, что животные во всём похожи на своих хозяев. Поэтому-то некоторые котики так любят полюбоваться на себя в зеркале. Ну и как не поразглядывать такие роскошные усищи и пушистые щёчки? Другие кошки как будто бы игнорируют отражающие поверхности, но это нисколько не спасает их от комичных ситуаций.
1. Ты кто?
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2. Пустите меня в Зазеркалье!
3. Хорош, как ни крути
4. Круг для вызова Котаны
5. Кто на свете всех рыжее, всех хитрее и пушнее?
6. Заигрывание с отражением
7. Кто там?
8. Я что — кот?
9. Защита территории
10. Показалось
11. Чудо-юдо Монстр-кот
12. Боже, как же я хорош!
13. А кто это там такой красивый?
14. Разве я не красотка?! А надеть нечего…
15. Редкий кот-единорог
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