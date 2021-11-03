Котики и зеркала — это идеальное сочетание

Кажется, что животные во всём похожи на своих хозяев. Поэтому-то некоторые котики так любят полюбоваться на себя в зеркале. Ну и как не поразглядывать такие роскошные усищи и пушистые щёчки? Другие кошки как будто бы игнорируют отражающие поверхности, но это нисколько не спасает их от комичных ситуаций.

1. Ты кто?