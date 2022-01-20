Очаровательные уличные котейки

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Если кто-то думает, что только чистые породистые котики могут хорошо получаться на фотографиях, то это совершенно не так. И эту мысль прекрасно доказывают работы японского фотографа Масаюки Оки.
У него есть настоящий талант снимать уличных котов так, что на снимках видна особенная харизма этих хвостатых хулиганов и разбойников. Смотрите сами!
Ах, какая когтеточка!
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Улыбочку!
Удобненько
Саня, ты в порядке?
Уличная драка
Иллюзия
Угон тачки
Когда впереди рабочая неделя, а ты уже всё
Серая банда
Зловещая пасть
Сладкий сон
Хвост трубой
Бои без правил
Рыба моей мечты
Их авторитет был огромен
В ямку бух!
Умывание
Полёт кота
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