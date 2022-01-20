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Сообщество Без кота и жизнь не та 1101 пост • 407 подписчиков подписаться
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Очаровательные уличные котейки

Очаровательные уличные котейки (19 фото)

Автор:
20 января 2022 09:15
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Масаюки Оки   животные   кот   кошка   милота   фото   фотограф   
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19

Если кто-то думает, что только чистые породистые котики могут хорошо получаться на фотографиях, то это совершенно не так. И эту мысль прекрасно доказывают работы японского фотографа Масаюки Оки.

У него есть настоящий талант снимать уличных котов так, что на снимках видна особенная харизма этих хвостатых хулиганов и разбойников. Смотрите сами!


Ах, какая когтеточка!

×
×

Улыбочку!

Удобненько

Саня, ты в порядке?

Уличная драка

Иллюзия

Угон тачки

Когда впереди рабочая неделя, а ты уже всё

Серая банда

Зловещая пасть

Сладкий сон

Хвост трубой

Бои без правил

Рыба моей мечты

Их авторитет был огромен

В ямку бух!

Умывание

Полёт кота

Источник:

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Метки: Масаюки Оки   животные   кот   кошка   милота   фото   фотограф   
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