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"Ты в нулевые жил?": В Московском баре охранник избил посетителя из-за разбитой банки огурцов

"Ты в нулевые жил?": В Московском баре охранник избил посетителя из-за разбитой банки огурцов (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 января 2022 08:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   бар   видео   дефицит   драка   нулевые   огурцы   
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Многие из нас помнят время, когда в конце 90-х и в начале нулевых годов на предприятиях выдавали зарплату продуктами. Тогда родители всеми силами пытались нас прокормить и главным источником витаминов была дача. Выращенные овощи закручивали в баночки, тогда соленья имели особый статус. Похоже, дефицит товаров особо сильно отпечатался в памяти этого охранника одного из столичных баров.

В баре "Дежурная" на Новом Арбате произошла потасовка. Виной всему не дебош, не кража и даже не оскорбление.

Компания молодых людей отдыхала за барной стойкой и один их парней случайно смахнул локтем банку солёных огурчиков, сообщает Mash. Тут же появился защитник консервированных овощей. Охранник накинулся на посетителя, прижал его к полу и начал кричать:

"Ты в нулевые, с*ка, жил? Ни**я, походу, не жил! В нулевые так еб*ли!"

Похоже, в нулевые парню досталось от судьбы.

Друзья уничтожителя огурчиков сняли с него охранника, заплатили 3900 в кассу и ретировались ещё до появления полицейских. Возможно они почувствовали, как сильно охранник расстроен из-за огурчиков.

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Метки: Москва   бар   видео   дефицит   драка   нулевые   огурцы   
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6k
SuperTroll 50 минут назад
Охраник чмо и быдло то факт. Но брови он зачем нарисовал? Для тик тока?)
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61k
Опиум для народа 17 минут назад
Выросло новое поколение долбо"бов "а вот в наше время...". На смену долбо"бов "а вот в 90-х", пришли долбо"бы "а вот в 00-х"...
Такое всегда было. Да срать все хотели как там было во время ,когда у тебя еще х"й стоял...)))
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61k
Опиум для народа 22 минуты назад
Лысому походу в нулевых всю башку отбили.
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11k
котегRUS 44 минуты назад
правильно говорит.. "тиктокер ипучий"
они вообще в доску оборзели ради хайпа..
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926
Monher Час назад
Да он прав 100 %. Если руки из ж@пы,нехрен ими размахивать.
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17k
homerchik Час назад
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