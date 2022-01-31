"Ты в нулевые жил?": В Московском баре охранник избил посетителя из-за разбитой банки огурцов

Многие из нас помнят время, когда в конце 90-х и в начале нулевых годов на предприятиях выдавали зарплату продуктами. Тогда родители всеми силами пытались нас прокормить и главным источником витаминов была дача. Выращенные овощи закручивали в баночки, тогда соленья имели особый статус. Похоже, дефицит товаров особо сильно отпечатался в памяти этого охранника одного из столичных баров.
В баре "Дежурная" на Новом Арбате произошла потасовка. Виной всему не дебош, не кража и даже не оскорбление.
Компания молодых людей отдыхала за барной стойкой и один их парней случайно смахнул локтем банку солёных огурчиков, сообщает Mash. Тут же появился защитник консервированных овощей. Охранник накинулся на посетителя, прижал его к полу и начал кричать:
"Ты в нулевые, с*ка, жил? Ни**я, походу, не жил! В нулевые так еб*ли!"
Похоже, в нулевые парню досталось от судьбы.
Осторожно! В видео есть ненормативная лексика.
Друзья уничтожителя огурчиков сняли с него охранника, заплатили 3900 в кассу и ретировались ещё до появления полицейских. Возможно они почувствовали, как сильно охранник расстроен из-за огурчиков.
Источник:
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Такое всегда было. Да срать все хотели как там было во время ,когда у тебя еще х"й стоял...)))
они вообще в доску оборзели ради хайпа..