"Ты в нулевые жил?": В Московском баре охранник избил посетителя из-за разбитой банки огурцов

В баре "Дежурная" на Новом Арбате произошла потасовка. Виной всему не дебош, не кража и даже не оскорбление.

Компания молодых людей отдыхала за барной стойкой и один их парней случайно смахнул локтем банку солёных огурчиков, сообщает Mash. Тут же появился защитник консервированных овощей. Охранник накинулся на посетителя, прижал его к полу и начал кричать:

"Ты в нулевые, с*ка, жил? Ни**я, походу, не жил! В нулевые так еб*ли!"

Похоже, в нулевые парню досталось от судьбы.