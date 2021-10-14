Японцы придумали очки для эпохи ковида

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Японские изобретатели создали очки-маску, как нельзя более подходящие для эпохи пандемии. Закрывающие практически все лицо, они защищают буквально от всего - от ультрафиолета до вирусов!
Японская компания ZGHYBD создала цельные прозрачные солнцезащитные очки с защитой от запотевания, брызг и ультрафиолетовых лучей. Солнцезащитные очки сделаны из легкого пластика и максимально эргономичны. Потребителям при покупке выдаются специальные подушечки для носа, чтобы носить очки было комфортнее. По утверждению производителя, очки-маска сделаны из особо прочного пластика, и поэтому их невозможно ни поцарапать, ни сломать.
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По словам производителей, очки-маска полностью соответствуют сегодняшней моде на вещи оверсайз. Кроме того, они находятся и в другом модном тренде - заботы о здоровье: они предохранят аллергиков о т попадания на слизистые пыльцы цветущих растений, а также, подобно обычной маске, будут защищать от встречи с вирусами.
Как утверждают производители, "благодаря использованным современным технологиям, очки хорошо прилегают к лицу любой формы", поэтому носить их будет удобно каждому.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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От каких вирусов это забрало защищает - вопрос открытый.