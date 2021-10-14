Японцы придумали очки для эпохи ковида

По словам производителей, очки-маска полностью соответствуют сегодняшней моде на вещи оверсайз. Кроме того, они находятся и в другом модном тренде - заботы о здоровье: они предохранят аллергиков о т попадания на слизистые пыльцы цветущих растений, а также, подобно обычной маске, будут защищать от встречи с вирусами.