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Японцы придумали очки для эпохи ковида

Японцы придумали очки для эпохи ковида (5 фото)

Автор:
14 октября 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Япония   изобретение   новости   очки и маска   сохранить здоровье   техника   технологии   
1489
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Японские изобретатели создали очки-маску, как нельзя более подходящие для эпохи пандемии. Закрывающие практически все лицо, они защищают буквально от всего - от ультрафиолета до вирусов!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Япония   изобретение   новости   очки и маска   сохранить здоровье   техника   технологии   
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17  комментариев
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5k
ГГалка Час назад
всё давно до них придумано
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924
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК Полчаса назад
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76
ВИТАС Час назад
почему тратить, если можно использовать крышку от кастрюли
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5k
Ruk Час назад
в РФ такие запрещены, в масках полностью закрывающих лицо запрещено управлять автомобилем, участвовать в митингах и демонстрациях (даже разрешённых) а так же в публичных местах, да и во многих странах так же.
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13k
alexis Час назад
Будут популярны.

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11k
Дядя Саша Час назад
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5k
pilgrimnl 2 часа назад
и тут гребанный кальмар
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58k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
фото с изнанки где ?
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14k
Booka1a 2 часа назад
выглядит прикольно
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2k
Nyash 2 часа назад
только не японцы а китайцы. я такую же купил на алике. летом классная вещь на самокате гонять.
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26
Konstantin Kapanadze 2 часа назад
"очки хорошо прилегают к лицу любой формы" - а дышать чем, жабрами?
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