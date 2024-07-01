Пока идет СВО, Россия процветает. Пост о новых производствах, товарах производимых в нашей стране, модернизации производств, инновациях, открытиях, успехах на мировых рынках, и прочих значимых событиях в жизни России
ООО «ТБ ЖБИ» в Нижнем Новгороде ввела в эксплуатацию новую производственную линию.
Мощность производства на предприятии возрастёт вдвое, до 250 тысяч бетонных плит в год. У подрядчиков есть запрос на строительство 600 тысяч квадратных метров жилья в многоквартирных домах.
Бюджет проекта составил 100 млн рублей. Создано 50 новых рабочих мест.
Фермер из подмосковных Серебряных Прудов Барзани Слоян решил продолжить семейное дело в Подмосковье и отремонтировал старую ферму. Он занимается выращиванием бычков породы герефорд, которых уже насчитывается более 200 голов.
Животные обитают в условиях свободного выгула и питаются качественным кормом. Новое сельскохозяйственное предприятие, расположенное в деревне Благодать и начало свою работу в текущем году. Основатель фермы, Барзани Слоян, имеет большой опыт в аграрной отрасли, переданный от отца, который занимался разведением овец и коров.
Компания «КомплектСнаб», г. Курган, приняла участие в общероссийском творческом конкурсе «Лучший кадр» от компании «ЧЕТРА», крупнейшего российского производителя спецтехники.
Головной патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550 вышел на первые испытания, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.Спуск корабля на воду состоялся на судостроительном заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге в 2019 году.
На этой рабочей неделе ГТЛК передала в лизинг для региональных перевозчиков Московской области, Кургана, Владикавказа и Нарьян-Мара городской пассажирский транспорт по инвестпроекту с использованием средств ФНБ.
ГТЛК подписала акт приемки нового морского пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М», построенного по заказу компании на заводах ОСК «Вымпел» и «Море» в рамках программы с государственным финансированием.
Шесть новых линий по производству мороженого открыты на фабрике «Айсберри-ФМ» в Ярославской области
28 июня на фабрике мороженого «Айсберри-ФМ» в Тутаеве Ярославской области запущены шесть новых производственных линий.
Мощность каждой — до 18 тысяч штук в час.
Капитальные вложения в реализацию проекта составили более 7 млрд рублей.
Действующему дата-центру ScalableMDC TelecomOutdoor NGm, компании ДКС (Тверь) увеличили мощность вдвое. Монтаж модуля расширения занял всего один день и был проведен без перерыва в работе.
С 2018 года в компании ДКС в Твери в качестве основного ЦОДа успешно эксплуатируется МЦОД модели ScalableMDC TelecomOutdoor NGm на 6 серверных стоек и 24 кВт полезной нагрузки, состоящий из двух модулей. В 2023 возникла потребность установить дополнительное вычислительное оборудование и в связи с этим увеличить количество стоек до 10, а полезную мощность — до 50 кВт.
Производитель титана «ВСМПО-Ависма» запустил в промышленную эксплуатацию новый ковочный комплекс
Комплекс с усилием 4 000 тонн запустили в кузнечно-штамповочном цехе на производственной площадке «ВСМПО-Ависма» в Верхней Салде в Свердловская области.
Работа над проектом стоимостью более 2,5 млрд рублей и закупка оборудования стартовали еще в 2019 году. На сегодняшний день комплекс обладает высшей производительностью и точностью ковки. Имеет техническую возможность полностью автоматизировать производственный процесс по ранее разработанным «рецептам». Как результат — ковка на его прессе позволяет снизить трудоёмкость, производить заготовки большего диаметра, экономить на энергоносителях и в целом повысить операционную эффективность.
В России запустили отечественный аналог YouTube — видеохостинг «Платформа», идеей создания в первую очередь послужило удаление с американской платформы госканалов и «крупнейших патриотических блогеров», сообщается в Telegram-канале Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ)."
C 2020 года YouTube удалил все государственные каналы России и продолжает удалять крупнейших патриотических блогеров. Именно поэтому мы хотим предложить «Платформу», альтернативу YouTube", — говорится в сообщении.
Новую инфраструктуру построили вдоль дальневосточных рек Туюн, Эльгакан и Эльга. Для защиты от паводков обустроили кюветы, переработали 413 тыс. м³ грунта. Кроме того, реконструировали 10 мостов.
Завод «Электросила» поставил на Киришскую ГРЭС новый турбогенератор серии ТЗФП мощностью 80 МВт
Модернизация турбоагрегата № 4 проходит в рамках масштабной программы перевооружения Киришской ГРЭС в Ленинградской области. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2025 году.
«"Благоверфь» уже не первый раз выполняет заказ для другого региона. Сегодня мы можем здесь наблюдать изделия, которые построили в прошлом году. Сейчас они ожидают приёмки и последующей транспортировки в Магадан. Закладка двух новых судов — важный проект для судостроительной отрасли в Благовещенске. И большой стимул для её дальнейшего развития", — отметил в ходе церемонии закладки заммэра Благовещенска Александр Калашников.
Вес морского плашкоута — 220 тонн. Он предназначен для перевозки грузов в трюмах. Буксир же, хоть и почти вдвое меньше по своим размерам, отличается мощностью — 800 лошадиных сил. Он будет выполнять кантовочные работы в акватории бухты.
«С заказчиком — Магаданским рыбным портом — работаем уже давно. Причём не только строим, не и ремонтируем их судна. Проект плашкоута — типовой, по нему мы изготавливаем уже второй раз. Планируем спустить его на воду уже в январе. Буксир строим впервые. Его спуск ожидается только в августе следующего года», — рассказал директор «Благоверфи» Сергей Жеребцов.
Судостроительное предприятие «Благоверфь» работает в областном центре с 2015 года. За это время компания изготовила 68 судов, в основном, для рыболовецкой отрасли, сообщает на своей странице «Вконтакте» администрация Благовещенска.
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Станочный парк механического производства Раменского приборостроительного завода (РПЗ) концерна «Радиоэлектронные технологии» пополнился новыми системами обработки металла с числовым программным управлением (ЧПУ). Новое оборудование позволит сократить время производства изделий и нарастить их выпуск. В зависимости от сложности деталей, эффективность будет увеличена на 40-50%, а по некоторым операциям ожидаемый эффект может быть увеличен кратно.
Ямал получил лучший в России рейтинг по устойчивому развитию. По итогам 2023 года округ вошел в пятёрку лучших регионов по уровню инвестиций в основной капитал. Благодаря сотрудничеству с крупными предприятиями заключены концессионные соглашения на строительство инфраструктурных объектов. В округе уже появились несколько новых: построен мост через реку Пур и самый большой в Арктике аэропорт — в Новом Уренгое. Отмечаются высокие показатели развития региональной экономики, комфортный уровень инвестиционной привлекательности, сбалансированное исполнение бюджета и сильные позиции
В Ростове запустили новую линию импортозамещающего производства
На Дону стартовала новая линия производства деталей подшипников. Она позволит повысить качество выпускаемых изделий и освоить выпуск новых видов продукции. Благодаря реализации проекта на предприятии появится 25 новых рабочих мест.
Нижегородское судостроительное предприятие Kalao Boats спустило на воду два судна-хаусбота. Оба судна отправятся заказчикам в Самару, сообщил «Коммерсанту» генеральный директор верфи Максим Бурганов, Также компания получила заказы на строительство хаусботов для Нижнего Новгорода.
ГК «Бештау» объявила о начале производства микропроцессоров с использованием импортных IP-блоков и ядер. Проект реализуется на производственной площадке в Ростове-на-Дону, сообщил РБК Ростов соучредитель компании Владимир Кузнецов.
По его словам, общий объем инвестиций в проект составит порядка 2 млрд руб., это позволит выйти на объем 2-2,5 млн чипов в год.
«Все будет зависеть от спроса. Рассчитываем, что примерно половина процессоров будет использоваться для нужд компании, а остальная часть поставляться в пределах страны», — отметил он.
Производство продуктов питания в январе-мае этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 7,3%, напитков — на 11,2%, сообщил Росстат.
В мае в годовом выражении производство продуктов выросло на 7,9%.
Производство мяса птицы и субпродуктов за 5 месяцев по сравнению аналогичным периодом прошлого года выросло на 1%, до 2,2 млн тонн. В мае в годовом выражении производство было выше на 3,8%, по сравнению с апрелем этого года — на 5,1%.
Говядины, свинины, баранины и мяса других животных (охлажденного) за 5 месяцев было произведено 1,5 млн тонн (на 5,2% больше), колбасных изделий — 1 млн тонн (на 3,5% больше), рыбной продукции (включая ракообразных и моллюсков) — 1,8 млн тонн (на 3,4% больше).
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех завершил разработку миниатюрных светодиодов поверхностного монтажа под шифром «Капля». По техническим параметрам изделия не уступают импортным аналогам и могут применяться для подсветки бортовой аппаратуры в самолетах, вертолетах, автомобилях и на кораблях.
Он находится на одном из сложных горно-перевальных участков магистрали Комсомольск-на-Амуре — Ванино. Протяжённость двухпутной вставки всего 4,5 км, но чтобы её проложить, железнодорожники проделали большой объём работы.
Площадь нового комплекса на промплощадке «Искож» в Твери составляет более 5,5 тыс. кв. метров.
Объём инвестиций в проект — 300 млн рублей.
С открытием нового производства создано ещё 100 рабочих мест.
Новые производственные площади позволят компании увеличить ассортимент выпускаемых изделий из пластиков для аграрного сектора, товаров народного потребления, пластиковых комплектующих в рамках межзаводской кооперации с другими промышленными предприятиями.
В новых береговых ракетных комплексах «Рубеж-МЭ» реализована концепция «катер на колесах»: на одном «КамАЗе» смонтированы и пункт управления, и РЛС, и пусковые установки. Об этом рассказал «Известиям» генеральный директор компании-разработчика АО «Тайфун» Андрей Петраков.
«Бал» тяжелый, на больших машинах. А здесь всё построено по системе «катер на колесах». Всё в одном: четыре ракеты, свой локатор, свои системы управления, питания, связь. Эти машины производятся на базе КамАЗа. Они могут работать как автономно, так и в составе соединения ― дивизиона из восьми машин. Ударная мощь восьми таких единиц ― 32 ракеты в едином залпе, такая же, как у дивизиона «Балов».
Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех поставил авиакомпании «АЛРОСА» новый Ми-8МТВ-1. Машина изготовлена на Казанском вертолетном заводе и может работать в сложных условиях Крайнего Севера при температуре воздуха до -50 градусов.
«КАМАЗ» поставил в адрес Лебединского горно-обогатительного комбината, входящего в состав компании «Металлоинвест», партию пригородных автобусов НЕФАЗ.
Новая техника приобретена в рамках программы обновления автобусного парка Лебединского ГОКа, запущенной компанией «Металлоинвест». На комбинат поступили восемь пригородных автобусов НЕФАЗ-5299-31-52. Всего доставку работников на Лебединский ГОК осуществляют 70 пассажирских автобусов.
В России открылся первый завод по производству изделий из вторичного пластика и древесно-полимерного композита (ДПК) методом 3D-печати, а также по производству FGF (гранульных) 3D-принтеров. Из ДПК будут изготавливать предметы интерьера и мебель. В открытии мини-завода компании TRASHBACK 25 июня принял участие генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.
Во вторник, 25 июня, в селе Засечном Пензенского района открыли транспортно-пересадочный узел, включающий административно-бытовой комплекс, пункт предрейсового осмотра, помещение для мойки машин, тяговую и распределительную подстанцию.
Также имеются открытая площадка для троллейбусов, которая рассчитана на 45 машин, работающих на маршрутах № 7 и 105, и парковка для автовладельцев, решивших оставить на время личный транспорт и пересесть на общественный.
Система контроля воздушного пространства (СКВП), которая способна обнаруживать не только самолёты или вертолёты, но и мини- и микродроны на предельно малых высотах, начала работать в Подмосковье. Об этом рассказал заместитель главного инженера компании-разработчика «Центральное конструкторское бюро аппаратостроения» из Тулы (входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех»).
"Сделать так, чтобы радиолокационная станция (РЛС) видела истребитель или бомбардировщик — это доступно любому производителю в мире. Мы же можем обнаружить такие типы воздушных целей, как беспилотники коптерного типа размером с лист бумаги. Коптер, который несет на себе максимум видеокамеру, например Mavic 2, мы гарантированно обнаруживаем на дальностях до 4 км", — отметил заместитель главного инженера.
25 июня в Туле открылся новый спортивный комплекс «Тулица» с легкоатлетическим манежем и универсальным игровым залом.
В последние годы в регионе благодаря «Газпрому» появились новые современные спортивные объекты, в том числе Ледовый дворец, 2 ФОКа с плавательными бассейнами и более 175 открытых плоскостных спортивных сооружений во всех муниципалитетах.
Спортивный комплекс «Тулица» состоит из легкоатлетического манежа на 1000 мест и универсального спортивного зала на 1500 мест. Он будет использоваться для тренировок профессиональных и сборных команд Тульской области по легкой атлетике, волейболу и баскетболу. Также в нем можно проводить международные, всероссийские и окружные соревнования по этим видам спорта.
На Челябинском электрометаллургическом комбинате в ферросплавном цехе № 7 после капитального ремонта запущена новая плавильная печь. Инвестиции в проект, нацеленный на дальнейшее улучшение экологической ситуации в южноуральской столице, составили более одного миллиарда рублей.
Замена плавильной печи — это часть масштабной модернизации предприятия, которая проводится системно и выводит ЧЭМК на принципиально иной уровень используемых технологий. Новое производственное оборудование имеет более высокую энергоэффективность, улучшенные экологические показатели, позволит повысить качество выпускаемых ферросплавов и улучшить условия труда рабочих. Печь уже поставлена под напряжение, идет период ее освоения техническим персоналом. Капитальный ремонт проводился силами предприятия и отечественных проектировщиков.
АО «Концерн «Калашников» выполнило опережающую отгрузку управляемых барражирующих боеприпасов (УББ) «КУБ», предусмотренную государственным контрактом, в адрес заказчика.
Производство комплекса «КУБ» осуществляется совместно с ООО «Научно-производственное объединение «Ижевские беспилотные системы» (концерн «Калашников»). В 2024 году данное предприятие увеличило производственные площади в 10 раз, вследствие чего получилось реализовать массовое производство изделий различного целевого назначения.
Новая ферма в СПК Искра расположена в селе Чекан Увинского района. Животноводческий объект рассчитан на 250 голов КРС.
В животноводческом помещении предусмотрены родильное отделение, места для содержания сухостойных коров и нетелей. Новая ферма — холодного типа, таким образом содержаться КРС будет в естественных условиях. До двух месяцев телята будут находиться в клетках, выполненных из древесины. В морозы телят будут согревать специальными жилетами. Всего новая ферма может принять до 250 голов КРС.
На производстве Геоскана (участке радиоэлектронной аппаратуры) модернизировали линию поверхностного монтажа — это увеличит производительность почти в два раза, а также позволит собирать печатные узлы с большим количеством разных компонентов высокой сложности. Линию доукомплектовали автоматическим загрузчиком и разгрузчиком печатных плат, принтером трафаретной намазки, предназначенным для нанесения паяльной пасты через трафарет, еще одним установщиком SMD-компонентов*, а также 11-зонной конвекционной печью.
Раньше в Геоскане при поверхностном монтаже электронных модулей платы закладывались и выгружались в станок по ходу всего изготовления вручную, так же происходило и нанесение паяльной пасты. Теперь процесс стал более автоматизированным: загрузчик размещает плату в принтере, где она распознается машинным зрением и совмещается с трафаретом, после чего происходит распределение пасты. Далее плата перемещается в установщик, расставляющий компоненты, а затем происходит оплавление припоя в печи. На выходе разгрузчик раскладывает готовые изделия. Специалистам остается только произвести отмывку от остатков флюса, осуществить контроль и отдать на следующие этапы производства.[cut]
Российская компания выпустила и запатентовала горизонтальный пневматический пресс для сыра
Натуральная альтернатива сырным ароматизаторам: уникальная разработка российских ученых
Специалистам лаборатории молекулярной биотехнологии НИЦ пищевой промышленности и фармацевтики ГК «СОЮЗСНАБ» удалось разработать натуральную высококонцентрированную альтернативу сырным ароматизаторам. Продукт не имеет аналогов на российском рынке и открывает для производителей новые возможности, позволяя создавать продукты с аутентичным вкусом благородных сыров.
Получить максимально концентрированную систему удалось благодаря особой коллекции штаммов-продуцентов из 10 000 экземпляров, выведенных и культивированных в лаборатории НИЦ. Штаммы производят большое количество летучих органических соединений в виде продуктов вторичного метаболизма, которые в ходе дальнейшей переработки и сушки преобразуются в натуральные высококонцентрированные добавки, полностью воссоздающие вкус и аромат благородных сыров.
Ферментированная сырная паста не содержит компонентов с кодом «Е» и производится на основе микроорганизмов для выращивания сыров с благородной плесенью по уникальному методу, позволяющему добиться концентрации ароматических веществ в 100 раз. Продукт используется в производстве сыров с коротким сроком созревания, плавленых, мягких и творожных, а также для мороженого и молочных десертов.
Компания «Элкон» (Новочебоксарск) открыла новый цех по производству импортозамещающей системы покрытий. Стоимость инвестпроекта составила 60 млн рублей, из которых ровно половина — льготный заём регионального Фонда развития промышленности.
Система покрытий на основе цинконаполненных грунт-эмалей не имеет аналогов в России по долговечности, а это 35 лет, сообщил глава «Элкона» Анатолий Катанаев.
Расположенное в Новочебоксарске производство сегодня занимает позиции ведущего российского разработчика и создателя лакокрасочных материалов спецназначения. Именно в недрах «Элкона» создаются кремнийорганические лакокраски и именно ими окрашены знаковые для России объекты — к примеру, стартовая площадка «Байконура», десятки других стратегически важных объектов.
Ростех поставил российским войскам партию новейших 152-мм самоходных колесных гаубиц «Мальва». Они маневреннее артустановок на гусеничном ходу, при этом обладают большим техресурсом и дешевле в эксплуатации. Гаубицы предназначены для поражения командных пунктов, оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника.
На конференции в Москве Геоскан представил новинки в образовательной линейке — дрон «Геоскан Пионер FPV» и симулятор виртуальных скоростных полетов. Беспилотник разработан специально для гонок и отлично подойдет как для самостоятельных тренировок, так и для соревнований, а симулятор позволит регулярно практиковаться в пилотировании без риска повредить БВС. Продукты проходят последние тестовые испытания и в скором времени будут доступны для заказа.
На Пионере FPV установлена специальная рама, моторы для быстрых полетов и обновленная плата. Она позволяет подключать еще более мощные двигатели, обеспечивает большую маневренность, грузоподъемность и улучшенные скоростные характеристики дрона. А благодаря совместимости с экосистемой квадрокоптера «Геоскан Пионер», открываются широкие возможности для программирования и создания разных модификаций. Надежная связь с пультом гарантирована на расстоянии до одного километра за счет поддержки протокола ExpressLRS, а небольшой вес коптера — менее 500 грамм — дает быстрый разгон и легкое ускорение.[cut]
Источники бесперебойного питания (ИБП) для серверных
Понимая специфику рынка и его актуальные потребности, компания ENERGON в начале 2024 г. вывела на рынок однофазных ИБП линейку продуктов под брендом SMARTWATT. Ультрасовременные и надежные устройства разработаны с учетом потребностей клиентов из разных сфер.
Источники бесперебойного питания (ИБП) относятся к жизненно важным системам центров обработки данных, больниц, офисных зданий и промышленных объектов. Первостепенную важность играют надежность и безопасность системы. Спрос на ИБП постоянно растет: по данным аналитической компании Mordor Intelligence, объем мирового рынка ИБП, который к 2023 г. достиг $11,24 млрд, к 2028 г. вырастет до $13,83 млрд при среднегодовом темпе роста в 4,23%.
«КАМАЗ» досрочно поставил крупную партию газомоторных низкопольных автобусов НЕФАЗ 5299-40-57 на КПГ в Вологду.
Поставщиком выступил официальный дилер ПАО «КАМАЗ» по продажам пассажирской техники ООО «Автобусный — Центр Столица», при этом вся партия автобусов была передана более чем на месяц раньше срока, предусмотренного муниципальным контрактом. В общей сложности в распоряжение заказчика передан 31 автобус НЕФАЗ 5299-40-57 на КПГ. Новый пассажирский транспорт поступил в автопарк «ПАТП № 1», осуществляющего регулярные перевозки пассажиров в Вологде.
Боевые машины пехоты БМП-3 нашего холдинга «Высокоточные комплексы» начали серийно оснащать системами подавления дронов.
Напомним, что сейчас эти бронемашины штатно оборудуют противокумулятивными решетками, броневыми экранами, а также «Накидками» — комплектами снижения заметности в тепловом и радиолокационном спектре. Они изготовлены из синтетического огнестойкого материала и затрудняют обнаружение техники с помощью наблюдательных приборов, например тепловизоров. Кроме того, «тройки» оснащены комплектами защиты верхней полусферы.
Это стадион «Волга» и крытый каток в микрорайоне «Новый город».
О стадионе «Волга»
Является одним из старейших спортивных объектов республики, он не эксплуатировался более 20 лет из-за его неудовлетворительного состояния. В 2021 году начата реконструкция стадиона.
На территории стадиона площадью 5,8 га расположились крупнейший в республике физкультурно-спортивный комплекс, крытый ледовый каток, стадион с искусственным газоном и легкоатлетическими дорожками, трибунами для зрителей, специализированный открытый тир для стрельбы из лука. В трехэтажном здании разместились детский и 25-метровый плавательные бассейны, 2 спортивных зала для игровых видов спорта, залы для тяжелой атлетики и единоборств, специализированные тиры для стрельбы из лука и пневматического оружия, гостиница для приезжих спортсменов на 42 места, восстановительный центр, кафе и другие вспомогательные помещения.
С нового учебного года на базе стадиона «Волга» заработают секции по футболу, волейболу, плаванию, тяжелой атлетике, самбо, регби, стрельбе из лука, пулевой стрельбе.
Комплекс построен с привлечением средств федерального бюджета в рамках государственной программы России «Развитие физической культуры и спорта».
Необходимость строительства моста через Витим на севере Иркутской области назрела давно, об этом я рассказывал в своих статьях «Малые города Приангарья (часть 2)» и «Развитие Сибири (часть 7)». Теперь этот проект вышел на совершенно новый этап, главное управление государственной экспертизы выдало положительное заключение на проект строительства мостового перехода через реку Витим на автомобильной дороге «Таксимо-Бодайбо» в Бодайбинском районе Иркутской области. Новости из Бодайбо поступают всё чаще, и теперь только в позитивном ключе…
На Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова — филиале АО «Туполев» (входит в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) завершено техническое перевооружение цехов подготовки производства, механосборочного производства и летно-испытательной базы. Реализация этой программы позволит вплотную подойти к кратному увеличению выпуска полностью отечественного среднемагистрального самолета Ту-214 и других изделий компании.
Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех презентовал новый Производственно-учебный центр в Татарстане. Комплекс построен на Казанском вертолетном заводе и позволит ежегодно готовить до 3500 специалистов для промышленных предприятий.
Производственно-учебный центр имеет 15 производственных участков, 12 лабораторий и 21 учебный класс. В нем планируется обучать специалистов широкого профиля, которые осваивают сразу несколько квалификаций. Образовательные программы помогут учащимся получить практические навыки, востребованные на предприятиях.
Для обучения специалистов разработаны образовательные программы по восьми направлениям и 38 профессиям, востребованным в индустрии. Кроме того, действующие сотрудники предприятий смогут повысить в центре свою квалификацию и пройти переподготовку. Также комплекс позволит обучать наставников и мастеров для производств.
Инновационная разработка Группы ПОЛИПЛАСТИК для аграрного сектора — полимерные трубы МУЛЬТИКЛИН АГРО — теперь производятся на «Чебоксарском трубном заводе», входящем в Группу. Отечественных аналогов данному продукту нет, в производстве используются только российское сырье и комплектующие, что позволяет отнести трубы МУЛЬТИКЛИН АГРО к импортонезависимым техническим решениям.
В ОЭЗ «Технополис Москва» заработало новое производство печатных плат.Оно развернулось на заводе «Протон» на площадке «МИЭТ».
Все технологические процессы с использованием электрохимической обработки изделий проводятся исключительно на российском оборудовании и с использованием российских реактивов. Практически вся продукция завода отправится производителя отечественной радиоэлектроники.
Известно, что площадка «МИЭТ» представляет собой первый из корпусов Инновационного центра электроники в Зеленограде. Там запущено производство электронных модулей и радиоэлектронной аппаратуры, а также экспериментальный и опытный цеха. Второй корпус достроят к осени этого года.
23 мая в посёлке Светлый Яр Волгоградской области запущено новое оборудование по производству керамического кирпича.
Производство налажено на заводе «Биотех», который выпускает кирпич и термоблоки.
Инвестиционный проект позволит увеличить выпуск продукции с 15 до 33 млн штук условного кирпича в год.
Стоимость нового производства составила 1,7 млрд рублей.
Корпус площадью 12,9 тыс. кв.м рассчитан на 26 коек круглосуточного стационара и 50 коек дневного стационара. Здесь будут проводить 3D и 4D лучевую терапию при онкологических заболеваниях. В здании будет работать отделение радионуклидной диагностики, где специалисты смогут выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях. Для оснащения корпуса была закуплена новейшая медицинская техника, в т. ч. системы лучевой терапии, аппараты для брахитерапии, комбинированный комплекс для получения медицинских изображений методом ПЭТ/КТ, аппараты КТ, МРТ, ОФЭКТ/КТ и близкофокусной рентгенотерапии. Такое оборудование позволит подбирать для пациентов правильную терапию, которая направлена на борьбу со злокачественной опухолью и не затрагивает соседние здоровые клетки.
19 июня в СХПК «Новый путь» в Аликовском округе в д. Большие Шиуши открылась вторая роботизированная ферма.
Новая система рассчитана на 140 голов. Главное её отличие от предыдущей робофермы — она отечественного производства. Как отмечают в кооперативе, во время тестового использования российская техника работала исправно, без сбоев.
Сотрудники Научно-методического отдела кремниевых трековых систем (НМОКТС) Лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований разработали устройство для сборки супермодулей кремниевой трековой системы (КТС) эксперимента «Барионная материя на нуклотроне» (BM@N). Экспериментальная установка BM@N — это один из ключевых элементов мегасайенс-проекта NICA, нацеленный на обнаружение фазового перехода и исследование свойств сверхплотной ядерной материи.
Дочернее предприятие АО «Русский Уголь» внедрило на производстве новую систему видеонаблюдения. Как пояснили в компании, это решение обеспечит полный контроль за территорией месторождения, а также позволит эффективно следить за работой горного транспорта.
В 2023 г. в России произвели 9269 металлорежущих станков, что оказалось на 14% больше, чем годом ранее. Из них токарных станков с числовым программным управлением (ЧПУ) сделали 879 шт. (+45%), следует из оперативных данных Росстата. Также построено 10894 кузнечно-прессовых машин (+8%) и 7145 деревообрабатывающих станков (-10%). Всего произведено 27308 станков (+4%).
Станкостроение стало активно расти в последние четыре года. По сравнению с 2019-м производство станков увеличилось на 88%.
В посёлке Левашово состоялась официальная церемония открытия второй производственной линии завода «Лузар».
Новая линия запущена при участии финансирования Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга.
На второй линии завода будут производиться паяные радиаторы.
Объем инвестиций в расширение производства составил 400 млн рублей.
Одну часть ангара занимает мебельное производство, вторую приспособили для строительства алюминиевых судов. Сейчас там создают хаусбот — дом на воде для отельной структуры на Байкале.
Часть новой площадки отдана под производство катамаранов. В цехе расположена стапельная площадка 26 на 12 метров. Это позволяет строить любые суда до десяти метров шириной. Например, широкие двухкорпусные катамараны.
Сейчас на предприятии работает около 40 человек, и почти ежемесячно на воду спускают по одному судну. Строительство каждого занимает около года. Большие суда требуют больше времени. Работа может продолжаться полтора года и дольше, всё зависит от масштабов задач.
Обновлёнными осями планируется оснащать прицепную технику производства ПАО «ТЗА», дочернего предприятия «КАМАЗа» в Башкирии. Оси производятся на автомобильном заводе компании в Набережных Челнах и по своим техническим характеристикам не уступают популярным аналогам. Собственные осевые агрегаты комплектуются дисковыми или барабанными тормозными механизмами, при этом необслуживаемый ступичный узел не требует подтяжки и смазки на весь период эксплуатации. К слову, заявленный ресурс новых осей КАМАЗ составляет 1 млн километров.
Система управления артиллерией нового поколения «Планшета-А», которая уже поставляется в войска, — продукт нашего холдинга «Высокоточные комплексы». Специалисты продолжают работу над следующим поколением этих изделий.
В холдинге отмечают, что инженеры постоянно получают информацию о боевом применении «Планшетов-А» в зоне СВО. На основании этих данных комплекс дорабатывается.
Как сообщили в Союзе машиностроителей России «в прошлом году было создано 12 таких машин, в текущем запланировано увеличить выпуск вдвое».
Это является рекордом для данного многофункционального истребителя ВКС России.
На протяжении последних лет завод в Комсомольске-на-Амуре разворачивал серийное производство Су-57:
— 3 машины в 2021 году,
— 6 машин в 2022 году,
— 12 в 2023 году (по информации из других источников 11).
«Краснотурьинск-Полиметалл» (Свердловская область), подразделение холдинга «Полиметалл», запустил в работу II очередь обогатительной своей фабрики. Об этом 19 июня 2024 года сообщили на официальном сайте компании.
Как рассказали в компании, помимо золотосульфидного фабрика теперь способна выпускать медный, цинковый и гравитационный золотосодержащий концентраты. Сырьевой базой стали руды Саумского и Галкинского месторождений, а также перспективное месторождение Новопетровское в Республике Башкортостан.
Новая технологическая линия предназначена для переработки полиметаллических медно-цинковых, цинковых, золотосодержащих руд методом флотационного и гравитационного обогащения. С ее запуском годовой объем переработки «Краснотурьинск-Полиметалла» составит 450 тысяч тонн полиметаллических руд разного минералогического состава, а число сотрудников возрастет до 530 человек.
Компания «Гумич» при участии Ростеха разработала универсальную роботизированную гусеничную платформу «Импульс-М». На нее можно устанавливать различные боевые модули, например, противотанковый, оснащенный ракетами. Испытания платформы с ПТРК запланированы на ближайшее время.
А вот и видео
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У простого народа жизнь сложная.