Ностальгия по восьмидесятым: теплые фотографии того времени

Перед вами подборка фотокарточек из частных архивов, которая окунает нас с головой в прошлое. Здесь запечатлены трудовые будни советских людей, их быт и досуг. Приятного просмотра!

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1. Квартирный вопрос. Молодая семья получила ключи от нового жилища. Москва, 80-е 0 Источник:

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2. Быть советской семьи. 80-е 0 Источник:

3. Москва, 1987 год 0 Источник:

4. Несравненная классика 0 Источник:

5. Популярность данной модели трюмо не знала границ 0 Источник:

6. Продажа мяса на Грузинском валу. 1988 год 0 Источник:

7. Условия одного из магазинов. СССР, 1989 год 0 Источник:

8. Осужденный за тунеядство. 1987 год 0 Источник:

9. Свадьба Юрия и Галины Клинских. Воронеж, 80-е 0 Источник:

10. Обслуживание атомного реактора РБМК-1000 1 энергоблока ЧАЭС. Припять, 80-е 0 Источник:

11. 26 апреля 1986 года. Спасибо вам за храбрость! 0 Источник:

12. Николай Караченцов на съемках фильма "Человек с бульвара Капуцинов", 1987 год 0 Источник:

13. Плакат на демонстрации 1989 года 0 Источник:

14. Передовица еженедельной газеты "Смена". 1988 год 0 Источник:

15. Участница конкурса красоты 1988 года в СССР 0 Источник: