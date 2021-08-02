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Ностальгия по восьмидесятым: теплые фотографии того времени

Ностальгия по восьмидесятым: теплые фотографии того времени (17 фото)

Автор:
02 августа 2021 10:58
Сообщество : СССР
Метки: 80-е   СССР   быт   восьмидесятые   конкурс красоты   ностальгия   прошлое   
1896
17
Перед вами подборка фотокарточек из частных архивов, которая окунает нас с головой в прошлое. Здесь запечатлены трудовые будни советских людей, их быт и досуг. Приятного просмотра!
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Метки: 80-е   СССР   быт   восьмидесятые   конкурс красоты   ностальгия   прошлое   
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5  комментариев
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3k
ride 55 минут назад
Комментарий к фото
Красивые
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1k
Broscan 4 минуты назад
2. Быть советской семьи. 80-е

Чтооо!?
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8k
Uron 8 минут назад
"Осужденный за тунеядство. 1987 год"
Ретро-блогер.
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55k
Андрей 10 минут назад
В основном - фото конца 80-х. Уж начались тряски и пляски, Перестройка (с последующей перестрелкой); открыли окно в Европу - оттуда потянуло неоднозначным. Многое разрешили того, что до этого было как-то и ни к чему - и на этой волне впоследствии поднялись те, кому, по хорошему, надо было сидеть. А основная масса продолжала жить по ранее заведённым порядкам и правилам, да и привычкам - не ожидая, что ещё немного, и вся страна будет вброшена в бетономешалку, и привычное станет отрицаемым, а неизвестное - упорно насаждаемым. Многие так и не выберутся из этой свистопляски.
А у меня родилась дочь в 88-м, а потом в 89-м - сын, и жизнь впереди виделась вполне предсказуемой.
Просто я измерял старыми шаблонами, советскими, которые будут выброшены на помойку совсем скоро.
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14k
seller-k Полчаса назад
ТС, ты бредишь?
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Richard

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