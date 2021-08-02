Ностальгия по восьмидесятым: теплые фотографии того времени

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Перед вами подборка фотокарточек из частных архивов, которая окунает нас с головой в прошлое. Здесь запечатлены трудовые будни советских людей, их быт и досуг. Приятного просмотра!
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Чтооо!?
Ретро-блогер.
А у меня родилась дочь в 88-м, а потом в 89-м - сын, и жизнь впереди виделась вполне предсказуемой.
Просто я измерял старыми шаблонами, советскими, которые будут выброшены на помойку совсем скоро.