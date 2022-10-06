С приветом из российских нулевых: пост ностальгии о самом неоднозначном времени

Автор:
06 октября 2022 18:04
Перед вами подборка интересных фотографий, которые с головой окунут в 2000-е года. Здесь про детство, моду, политику и многое другое. Короче говоря, наглядно о среднестатистической жизни обычных россиян.
1. Мода начала 00-х. Тогда это считали модным...
2. Продолжаем тему моды того времени
3. Бесячая игра нулевых. Сколько нервов было потрачено...
4. Журнал "Связной". Помните, как внимательно мы рассматривали эти новинки?
7. Хит 2005-го года. А помните свою первую трубку?
8. Мэрилин Мэнсон гуляет по зимней Красной площади. Фото сделано 24 февраля 2001 года
9. Щедрый Медведев дарит Коле Лукашенко золотой пистолетик. Конец нулевых
10. Группа "ВИА Гра". 2002 год
11. Будущий миллиардер Паша Дуров с друзьями. Санкт-Петербург, начало 2000-х
12. 22 года назад, 26 марта 2000 года, Путин впервые победил на досрочных выборах Президента РФ
13. Владимир Путин и Алина Кабаева. 2003 год
14. Ребята катаются держась за задний бампер автобуса ЛИАЗ-677. Тольятти, 2000 год
14. Светлана Чуйкина в сериале "Нина. Расплата за любовь". 2001 год.
Источник:
АНТИФИШКИ
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