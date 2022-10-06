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С приветом из российских нулевых: пост ностальгии о самом неоднозначном времени

С приветом из российских нулевых: пост ностальгии о самом неоднозначном времени

Автор:
06 октября 2022 18:04
Метки: 2000-е   Путин   Россия   было время   ельцин   история   ностальгия   нулевые   
1954
16
Перед вами подборка интересных фотографий, которые с головой окунут в 2000-е года. Здесь про детство, моду, политику и многое другое. Короче говоря, наглядно о среднестатистической жизни обычных россиян.
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Источник:

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Метки: 2000-е   Путин   Россия   было время   ельцин   история   ностальгия   нулевые   
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5  комментариев
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31k
Snork Snorkoff Полчаса назад
С чего бы самое неоднозначное? Наоборот. Наконец-то закончилась война, цены встали, появился смысл думать если не на годы вперед, то хотя бы о завтрашнем дне. Появилась реально хоть какая-то надежда на что-то лучшее. Ибо до этого был просто пистец без конца и края. Ну и да, мы были молоды, сильны и здоровы ))
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620
Легендарный В-ий 15 минут назад
Ну, это ж так давно было, шо капец... ещё при Путине)
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537
Александр Долматов 22 минуты назад
Нокиа 6060 мой первый телефон, до сих пор у матери работает. 6290 смартфон на Симбиане тоже у меня был, я на нём играл в "Galaxy on Fire" с зачётом в международном рейтинге и даже добирался до 7 места в мире, а 6085 в тот момент был у моей жены. Жаль, что Нокиа вовремя не перешла на Андроид.

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8k
Billi_Bons Полчаса назад
Никакой ностальгии по нулевым не испытываю.
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