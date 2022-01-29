Красный волк и интересные факты о нем

- Красные волки прыгающие и прыгучие способности красного волка, поистине поразительны. Прыжки в длину с места: от 3 до 3,5 м, с разбега: от 5 до 6 м, в высоту: от 3 до 3,5 м.

- Красные волки — чрезвычайно разговорчивые звери. Бодрствующие животные почти постоянно издают тихое поскуливание, поддерживая, по- видимому, акустический контакт с членами группы. Их вокальный репертуар довольно разнообразен. Порой они даже напоминает пение, из-за чего вид получил еще одно название «поющий горный волк».

- Красные волки охотятся преимущественно в ранние часы утра. Ночью охотятся редко, за исключением лунных ночей. Это указывает на то, что они в значительной степени полагаются на зрение при охоте.

- Ископаемый подвид красного волка Cuon alpinus europaeus обитал на большей части Западной и Центральной Европы в течение среднего и позднего плейстоцена. Он был заметно крупнее современных подвидов и приближался по размерам к серому волку. Он вымер на большей части территории Европы в конце последней ледниковой эпохи, хотя он, возможно, сохранился на Пиренейском полуострове вплоть до раннего голоцена. Одним из факторов, способствовавших его исчезновению, возможно, была межвидовая конкуренция с серым волком и другими крупными псовыми.

- В пределах Российской Федерации встречается в очень ограниченном количестве. В основном это территория восточной части Сибири, дальний восток.

- В 2005 году Банк России выпустил серебряную коллекционную монету достоинством в 1 рубль, на которой был изображен красный волк. В том же году появился более дорогой эксклюзивный казахский вариант. Эта монета номиналом 500 тенге и массой 7,78 г выполнена из золота 999-й пробы. На ней есть две вставки из бриллиантов.