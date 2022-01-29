Красный волк и интересные факты о нем

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Продолжим знакомиться с героями "Маугли", сегодня «…рыжие собаки из Декана идут войной, а волки знают очень хорошо, что даже тигр уступает этим собакам свою добычу. Они бегут напрямик через джунгли и все, что попадается им навстречу, сбивают с ног и разрывают в клочья...» именно так Киплинг описал красных волков, познакомимся с этими необычными представителями псовых поближе. (Если лень читать видео как обычно в конце)
Дяначала немного биологии:
Красный волк, или горный волк (лат. Cuon alpinus) — хищное млекопитающее семейства псовых; единственный вид рода Cuon.
Внешний облик очень своеобразен — в нём смешаны черты серого волка, шакала и лисицы. Длина тела 76–103 см, хвоста — 40–48 см, вес — 14–21 кг. У красного волка густая длинная рыжевато-красная шерсть на спине и боках, грудь, живот и внутренняя сторона ног кремового цвета. Длинный пушистый хвост похож на лисий, он немного темнее остальных частей тела, почти черный на конце. На голове прослеживается тёмный узор вокруг глаз и на носу. Половой диморфизм не выражен, зато у северных форм резко выражен сезонный: зимний мех очень густой и длинный. У животного хорошо развита мимика.
Внешний облик очень своеобразен — в нём смешаны черты серого волка, шакала и лисицы. Длина тела 76–103 см, хвоста — 40–48 см, вес — 14–21 кг. У красного волка густая длинная рыжевато-красная шерсть на спине и боках, грудь, живот и внутренняя сторона ног кремового цвета. Длинный пушистый хвост похож на лисий, он немного темнее остальных частей тела, почти черный на конце. На голове прослеживается тёмный узор вокруг глаз и на носу. Половой диморфизм не выражен, зато у северных форм резко выражен сезонный: зимний мех очень густой и длинный. У животного хорошо развита мимика.
На основании изменчивости окраски, густоты меха и размеров тела описано 10 подвидов красного волка, на территории России встречались 2 подвида.
Красный волк типичный хищник - основу питания составляют различные дикие копытные. Известно также, что летом этот зверь употребляет и растительную пищу, в частности, горный ревень. В логовах со щенками постоянно находили это растение и будто бы волки кормят им молодых, отрыгивая полупереваренные ещё нераспустившиеся соцветия ревеня. Иногда волки могут поедать падаль. Красные волки преимущественно дневные хищники, охотятся, используя различные методы охоты и нападения на жертву в зависимости от размера стаи, рельефа территории и вида жертвы. На грызунов и зайцеобразных волки охотятся в одиночку, крупного зверя может добыть только стая. Группа, состоящая из 15–20 волков, действует очень слаженно и может успешно охотиться даже на буйвола.
Красный волк типичный хищник - основу питания составляют различные дикие копытные. Известно также, что летом этот зверь употребляет и растительную пищу, в частности, горный ревень. В логовах со щенками постоянно находили это растение и будто бы волки кормят им молодых, отрыгивая полупереваренные ещё нераспустившиеся соцветия ревеня. Иногда волки могут поедать падаль. Красные волки преимущественно дневные хищники, охотятся, используя различные методы охоты и нападения на жертву в зависимости от размера стаи, рельефа территории и вида жертвы. На грызунов и зайцеобразных волки охотятся в одиночку, крупного зверя может добыть только стая. Группа, состоящая из 15–20 волков, действует очень слаженно и может успешно охотиться даже на буйвола.
Во время охоты все члены стаи действую быстро, слаженно и очень четко. Красные волки разыскивают и находят добычу по запаху, затем начинается погоня. Они бегают медленнее, чем шакалы и лисы, но чрезвычайно выносливы и преследуют свою добычу до тех пор, пока она не выбьется из сил. Догнав крупную жертву, волки кусают её, через некоторое время жертва падает, и участь её решена. Им нехарактерен захват жертвы за горло. Они нападают сзади. Известны случаи, когда волки загоняли преследуемое животное к обрыву, где оно разбивалось. Часто могут загонять жертву в водоем, если таковой имеется поблизости. Красные волки отрывают куски от туши и едят в уединении. В отличие от волчьих стай, в которых брачная пара является монополистом еды, красные волки отдают приоритет щенкам, позволяя им есть первыми. Они, как правило, терпимы к падальщикам. Члены семьи кормят молодняк и их матерей, срыгивая пищу.
Красный волк — типичный обитатель гор, поднимается до 5000 м над уровнем моря. Большую часть года он держится в субальпийском и альпийском поясах, на юге ареала — в низко- и среднегорных тропических лесах, а в северо-восточных районах — в горной тайге, но везде его пребывание приурочено к скалистым местам и ущельям. На открытых равнинах не селится, но в поисках пищи совершает дальние сезонные перекочёвки, иногда появляясь в непривычных ландшафтах — лесостепи, степи и даже в пустынях. С установлением в горах высокого снегового покрова хищник вслед за дикими парнокопытными — архарами, горными козлами, косулями и маралами — спускается в предгорья или переходит на южные солнечные склоны и в другие малоснежные участки. На домашних животных нападает редко. Летом регулярно поедает растительную пищу.
Основная часть ареала приходится на Центральную и Южную Азию, южную половину Восточной Азии, включая Индию, Индонезию, Китай, Тибет, Монголию, острова Суматру и Яву. Северная граница ареала проходит узкой полосой по территории России — это южные окраины Дальнего востока, Восточной и Средней Сибири, однако здесь красный волк очень редок.
Красные волки держатся группами, характер и размер которых различен, они могут делиться и позже объединяться в большие или меньшие группировки. В стае бывает от 5 до 30, а иногда и больше зверей (в Южной Азии отмечали стаи до 40 животных), но наиболее обычное число членов в стае — это 5–12. Интересно, что размер стай не коррелирует с размерами добываемых ими животных.
Основная часть ареала приходится на Центральную и Южную Азию, южную половину Восточной Азии, включая Индию, Индонезию, Китай, Тибет, Монголию, острова Суматру и Яву. Северная граница ареала проходит узкой полосой по территории России — это южные окраины Дальнего востока, Восточной и Средней Сибири, однако здесь красный волк очень редок.
Красные волки держатся группами, характер и размер которых различен, они могут делиться и позже объединяться в большие или меньшие группировки. В стае бывает от 5 до 30, а иногда и больше зверей (в Южной Азии отмечали стаи до 40 животных), но наиболее обычное число членов в стае — это 5–12. Интересно, что размер стай не коррелирует с размерами добываемых ими животных.
взаимодействия между щенками и подростками красного волка, но частота таких контактов снижается с возрастом и агрессия не наблюдается после 7–8 месячного возраста, что объясняют стабилизацией иерархических отношений. Убежищами красным волкам обычно служат расщелины скал, пещеры и ниши в склонах; нор они не роют. Не существует «нормального» или «типичного» логова волков.; по конструкции они варьируются от простых нор с одним входом и одной пещерой до замысловатых сложных структур с несколькими входами и несколькими пещерами, на раскопки которых, возможно, ушли поколения собак. Тем не менее, нет сообщений о том, что волки на самом деле роют себе логово, в то время как наблюдается использование логова, вырытого другими животными, например, дикобразами. Логова имеют свободный доступ к воде и обеспечивают четкий обзор окрестностей. Они хорошо спрятаны среди кустарников на берегах высохших русел или среди выходов скал, а непосредственное окружение на удивление чисто от фекалий и остатков убитых. Рядом с логовом можно найти «игровую площадку» для щенков, площадь диаметром от 2 до 3 м, где щенки (и взрослые) играют и отрабатывают свои охотничьи навыки. Людей красные волки избегают; в неволе размножаются, но не приручаются. Случаи нападения красных волков на людей неизвестны.
Красные волки — строгие моногамы; самцы участвуют в охране и воспитании молодняка, размножается в стае только одна пара, все остальные — либо их потомки, либо родственники. В Индии красные волки могут размножаться в течение примерно 5-ти месяцев в году, в период с сентября по январь включительно. В зоопарках звери спариваются в январе — феврале; щенятся в апреле после 60—62 дней беременности, принося по 5—9 детёнышей. Новорождённые щенки покрыты короткой тёмно-коричневой шёрсткой и напоминают обычных волчат или щенков немецкой овчарки.
Щенки красного волка рождаются слепыми, без зубов, с закрытыми слуховыми проходами, весом 200–350 г. Глаза открываются между 13-тым и 15-тым днём. В природе щенки покидают нору в возрасте от 70 до 80 дней. Половой зрелости достигают на 1—2 году жизни. В период роста потомства стая не уходит далеко от логова даже в процессе охоты. По достижению семи, восьмимесячного возраста молодняк допускается к участию в охоте.
Известны случаи жизни в неволе до 16 лет, в природе продолжительность жизни меньше.
Известны случаи жизни в неволе до 16 лет, в природе продолжительность жизни меньше.
Интересные факты:
- Красных волков под именем рыжих псов изобразил Редьярд Киплинг в сборнике рассказов «Вторая книга джунглей». У Киплинга рыжие псы — животные, опасные для всех обитателей джунглей. Они кочуют огромной стаей, встречи с которой избегают даже слон Хатхи и тигр Шерхан.
- Устрашающая репутация животного в Индии отражается количеством уничижительных имен, которыми оно обладает на хинди , которые по-разному переводятся как «красный дьявол», «дьявольская собака», «дьявол джунглей» или «гончая Кали ».
- Этот вид внесен в список Международного союза охраны природы (МСОП) как находящийся под угрозой исчезновения , поскольку его популяция сокращается и, по оценкам, составляет менее 2500 взрослых особей. Основная масса их сосредоточена на территории Индии, Монголии.
- У красного волка меньше коренных зубов, чем у представителей других родов семейства псовых, общее количество зубов уменьшено с обычных 42 до 40. и большим количеством сосков (6—8 пар).
- Умеренный размер помета красного волка противоречит (для псовых) исключительно большому количеству молочных желез (до 16). Поскольку ничего не известно об эволюционном давлении, которое могло вызвать эту адаптацию, все попытки объяснить эту особенность (нереализованный репродуктивный потенциал, адаптация к совместному размножению и кормлению грудью, черта выживания у одной кормящей самки может воспитывать чужих щенков, которые не могут выкормить своих собственных, и т. д.) может быть не более чем предположением.
- Шея короткая по отношению к общей длине грудной клетки и поясничного отдела (35%); из псовых только у песца ( Alopex lagopus) шея короче (34%).
- Двое-трое красных волков способны убить 50-килограммового оленя менее, чем за 2 минуты.
- Устрашающая репутация животного в Индии отражается количеством уничижительных имен, которыми оно обладает на хинди , которые по-разному переводятся как «красный дьявол», «дьявольская собака», «дьявол джунглей» или «гончая Кали ».
- Этот вид внесен в список Международного союза охраны природы (МСОП) как находящийся под угрозой исчезновения , поскольку его популяция сокращается и, по оценкам, составляет менее 2500 взрослых особей. Основная масса их сосредоточена на территории Индии, Монголии.
- У красного волка меньше коренных зубов, чем у представителей других родов семейства псовых, общее количество зубов уменьшено с обычных 42 до 40. и большим количеством сосков (6—8 пар).
- Умеренный размер помета красного волка противоречит (для псовых) исключительно большому количеству молочных желез (до 16). Поскольку ничего не известно об эволюционном давлении, которое могло вызвать эту адаптацию, все попытки объяснить эту особенность (нереализованный репродуктивный потенциал, адаптация к совместному размножению и кормлению грудью, черта выживания у одной кормящей самки может воспитывать чужих щенков, которые не могут выкормить своих собственных, и т. д.) может быть не более чем предположением.
- Шея короткая по отношению к общей длине грудной клетки и поясничного отдела (35%); из псовых только у песца ( Alopex lagopus) шея короче (34%).
- Двое-трое красных волков способны убить 50-килограммового оленя менее, чем за 2 минуты.
- Красные волки прыгающие и прыгучие способности красного волка, поистине поразительны. Прыжки в длину с места: от 3 до 3,5 м, с разбега: от 5 до 6 м, в высоту: от 3 до 3,5 м.
- Красные волки — чрезвычайно разговорчивые звери. Бодрствующие животные почти постоянно издают тихое поскуливание, поддерживая, по- видимому, акустический контакт с членами группы. Их вокальный репертуар довольно разнообразен. Порой они даже напоминает пение, из-за чего вид получил еще одно название «поющий горный волк».
- Красные волки охотятся преимущественно в ранние часы утра. Ночью охотятся редко, за исключением лунных ночей. Это указывает на то, что они в значительной степени полагаются на зрение при охоте.
- Ископаемый подвид красного волка Cuon alpinus europaeus обитал на большей части Западной и Центральной Европы в течение среднего и позднего плейстоцена. Он был заметно крупнее современных подвидов и приближался по размерам к серому волку. Он вымер на большей части территории Европы в конце последней ледниковой эпохи, хотя он, возможно, сохранился на Пиренейском полуострове вплоть до раннего голоцена. Одним из факторов, способствовавших его исчезновению, возможно, была межвидовая конкуренция с серым волком и другими крупными псовыми.
- В пределах Российской Федерации встречается в очень ограниченном количестве. В основном это территория восточной части Сибири, дальний восток.
- В 2005 году Банк России выпустил серебряную коллекционную монету достоинством в 1 рубль, на которой был изображен красный волк. В том же году появился более дорогой эксклюзивный казахский вариант. Эта монета номиналом 500 тенге и массой 7,78 г выполнена из золота 999-й пробы. На ней есть две вставки из бриллиантов.
- Красные волки — чрезвычайно разговорчивые звери. Бодрствующие животные почти постоянно издают тихое поскуливание, поддерживая, по- видимому, акустический контакт с членами группы. Их вокальный репертуар довольно разнообразен. Порой они даже напоминает пение, из-за чего вид получил еще одно название «поющий горный волк».
- Красные волки охотятся преимущественно в ранние часы утра. Ночью охотятся редко, за исключением лунных ночей. Это указывает на то, что они в значительной степени полагаются на зрение при охоте.
- Ископаемый подвид красного волка Cuon alpinus europaeus обитал на большей части Западной и Центральной Европы в течение среднего и позднего плейстоцена. Он был заметно крупнее современных подвидов и приближался по размерам к серому волку. Он вымер на большей части территории Европы в конце последней ледниковой эпохи, хотя он, возможно, сохранился на Пиренейском полуострове вплоть до раннего голоцена. Одним из факторов, способствовавших его исчезновению, возможно, была межвидовая конкуренция с серым волком и другими крупными псовыми.
- В пределах Российской Федерации встречается в очень ограниченном количестве. В основном это территория восточной части Сибири, дальний восток.
- В 2005 году Банк России выпустил серебряную коллекционную монету достоинством в 1 рубль, на которой был изображен красный волк. В том же году появился более дорогой эксклюзивный казахский вариант. Эта монета номиналом 500 тенге и массой 7,78 г выполнена из золота 999-й пробы. На ней есть две вставки из бриллиантов.
- Красный волк внесен в Красную книгу России (ККРФ). Достоверных данных о том, что красный волк обитает на территории нашей страны нет. Скорее всего на Дальнем Востоке он заходит на территорию в поисках пищи со стороны Монголии, Китая. До революции животное можно было встретить в Хабаровском крае, на Алтае, в Приморье и некоторых других местах.
- Отрицательным фактором деятельности человека, сказавшемся на красном волке, стало почти полное уничтожение тигра и последующее за этим быстрое увеличение численности серого волка, который успешно вытесняет красного.
- В отличие от серых волков, красные волки не воют и не лают. У красных волков сложный язык тела. Дружелюбное или покорное приветствие сопровождается горизонтальным втягиванием губ и опусканием хвоста, а также облизыванием. Во время игры они открывают пасть, втягивают губы и держат хвост в вертикальном положении. Агрессивные или угрожающие волки морщат губы вперед в рычании и поднимают волосы на спине, а также держат хвост горизонтально или вертикально. Когда они боятся, они оттягивают губы горизонтально, поджав хвост и прижав уши к черепу.
- Свою встречу с небольшой стаей красных волков в южном Приморье описал В. К. Арсеньев в повести «Дерсу Узала» (1907 год).
- Во время мочеиспускания волки, особенно самцы, могут поднимать одну или обе задние лапы, чтобы встать на передние. Подобное поведение также наблюдается у кустарниковых собак. Именно этот способ мочеиспускания и породил легенду о том, что красные волки ослепляют свою добычу струей мочи.
- Отрицательным фактором деятельности человека, сказавшемся на красном волке, стало почти полное уничтожение тигра и последующее за этим быстрое увеличение численности серого волка, который успешно вытесняет красного.
- В отличие от серых волков, красные волки не воют и не лают. У красных волков сложный язык тела. Дружелюбное или покорное приветствие сопровождается горизонтальным втягиванием губ и опусканием хвоста, а также облизыванием. Во время игры они открывают пасть, втягивают губы и держат хвост в вертикальном положении. Агрессивные или угрожающие волки морщат губы вперед в рычании и поднимают волосы на спине, а также держат хвост горизонтально или вертикально. Когда они боятся, они оттягивают губы горизонтально, поджав хвост и прижав уши к черепу.
- Свою встречу с небольшой стаей красных волков в южном Приморье описал В. К. Арсеньев в повести «Дерсу Узала» (1907 год).
- Во время мочеиспускания волки, особенно самцы, могут поднимать одну или обе задние лапы, чтобы встать на передние. Подобное поведение также наблюдается у кустарниковых собак. Именно этот способ мочеиспускания и породил легенду о том, что красные волки ослепляют свою добычу струей мочи.
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