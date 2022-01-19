3 факта о хвосте снежных барсов: зачем они носят его в зубах и как еще используют

Эти мегапушистые пятнистые кошки живут в скалистых горах Центральной Азии и любят забираться в них повыше, где безопаснее и обзор окружающей местности лучше. Снежных барсов можно увидеть на высоте от 1500 до 6000 метров над уровнем моря. Однако встретить их не так-то просто: в мире этих удивительных кошек насчитывается всего несколько тысяч.

Об ирбисе известно не так много из-за труднодоступности мест его обитания. Много вопросов связано в том числе с хвостом снежного барса. Например, почему он такой длинный? Зачем ирбис носит его в пасти?

Зачем такой длинный хвост

Снежные барсы не такие уж и крупные кошки, если сравнивать их с другими хищными представителями этого семейства. Они меньше леопарда и лесной рыси, если не учитывать их хвост. Дело в том, что хвост у ирбисов больше трех четвертей длины туловища вместе с головой. Ни один крупный хищник из семейства кошачьих не может похвастать «такими данными».