3 факта о хвосте снежных барсов: зачем они носят его в зубах и как еще используют

Снежный барс, он же ирбис, он же снежный леопард — хищник из семейства кошачьих. У этого грациозного зверя очень длинный хвост. Нередко на фотоснимках можно увидеть, как снежный барс несет его в зубах. Зачем же он это делает?
Эти мегапушистые пятнистые кошки живут в скалистых горах Центральной Азии и любят забираться в них повыше, где безопаснее и обзор окружающей местности лучше. Снежных барсов можно увидеть на высоте от 1500 до 6000 метров над уровнем моря. Однако встретить их не так-то просто: в мире этих удивительных кошек насчитывается всего несколько тысяч.
Об ирбисе известно не так много из-за труднодоступности мест его обитания. Много вопросов связано в том числе с хвостом снежного барса. Например, почему он такой длинный? Зачем ирбис носит его в пасти?
Зачем такой длинный хвост
Снежные барсы не такие уж и крупные кошки, если сравнивать их с другими хищными представителями этого семейства. Они меньше леопарда и лесной рыси, если не учитывать их хвост. Дело в том, что хвост у ирбисов больше трех четвертей длины туловища вместе с головой. Ни один крупный хищник из семейства кошачьих не может похвастать «такими данными».
Однако природа создала его таким вовсе не для красоты. Длинный хвост помогает снежным леопардам балансировать и удерживать равновесие, когда те пробираются по обрывистым скалам и крутым склонам гор.
Зачем берет хвост в зубы
Как и наши домашние кошки, снежные барсы любят спать, свернувшись клубком. При этом ирбис берет в зубы свой хвост либо же кладет его поверх мордочки. Несмотря на то, что у ирбисов очень густая и теплая шубка, не будет лишним укутать нос во время сна и отдыха. А самки ирбисов используют хвост еще и для обогрева своего новорожденного потомства, укрывая им котят. Также снежные леопарды могут брать в зубы свой хвост во время ходьбы. Дело в том, что постоянно держать на весу такой длинный, пушистый и тяжелый хвост ирбис просто устает. Поэтому иногда упрощает себе передвижение, таская его в пасти.
А у белых медведей нет такого шикарного хвоста, однако выглядят они не менее впечатляюще. Не так давно одному фотографу удалось заснять то, как они хозяйничали на заброшенной метеостанции.
Еще одно применение
Итак, ирбисы используют хвост как одеяло и для того, чтобы балансировать во время передвижения по склонам гор. Однако это еще не всё. С помощью него самки учат маленьких котят первым навыкам охоты. Малыши обожают подобные игры, и когда вырастают, могут время от времени, когда становится скучно, поохотиться на свой собственный хвост. Ирбисы обладают игривым нравом: любят валяться в снегу и даже кататься с горок. Котят забавляет подкарауливать братьев и сестер в засаде и нападать на них в самые неожиданные моменты.
Кстати, что любопытно, эти дикие и опасные кошечки способны урчать, совсем как наши питомцы. А вот рычать они не умеют.
Источник:
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