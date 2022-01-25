Пес, который сыграл Бима, повторил его судьбу

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Фильм Станислава Ростоцкого не мог оставить равнодушным никого - в США ему аплодировали стоя, его выдвигали на "Оскар", как лучший иностранный фильм 1978 года. Вот только мало кто решится пересмотреть его еще раз...
Картина просто пропитана болью и несправедливостью. Слишком уж тяжело, чтобы выбрать её для вечернего просмотра за чашечкой чая (скорее уж за чашечкой чего покрепче)... История сеттера Стива, которого на съемочной площадке с первого же дня назвали Степкой, сложилась почти также трагически.
Повесть Гавриила Троепольского написанная как "слово к маленьким людям, которые будут взрослыми" и "слово к взрослым, которые не забыли, что были детьми" впервые увидела свет в 1971 году в журнале "Наш современник".
Ростоцкого спрашивали, почему он взялся за детский фильм, что он такое увидел в этой истории. Он всегда отвечал: "Это история о том, что делает человека человеком".
Ростоцкого спрашивали, почему он взялся за детский фильм, что он такое увидел в этой истории. Он всегда отвечал: "Это история о том, что делает человека человеком".
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Работу над фильмом переносили дважды. Ростоцкий ждал, когда Вячеслав Тихонов закончит съемки в "Семнадцати мгновениях". Актер, кстати, с нетерпением ждал начала съемок, так как очень хотел сыграть "героя без формы", а роль бывшего фронтовика и писателя Ивана Ивановича была как раз кстати.
"Белый Бим" стал, кстати, шестой совместной работой Ростоцкого и Тихонова.
"Белый Бим" стал, кстати, шестой совместной работой Ростоцкого и Тихонова.
На роль Бима взяли двух собак - Стива и Денди. Именно Денди снялся в той невыносимо страшной сцене на железнодорожных путях. Все остальное сделал Степка. Он был чистокровным сеттером, охотником, раньше уже снимался в кино и его хозяин быстро просчитал выгоду от "аренды" собаки.
И до "Белого Бима" и после он не единожды сдавал его киностудиям, съемочным группам и профессиональным охотникам. Съемки "Белого Бима" шли полтора года (в Калуге) и хозяин ни единого раза не приехал навестить Степку, который каждый день искал его среди малознакомых людей и очень скучал.
И до "Белого Бима" и после он не единожды сдавал его киностудиям, съемочным группам и профессиональным охотникам. Съемки "Белого Бима" шли полтора года (в Калуге) и хозяин ни единого раза не приехал навестить Степку, который каждый день искал его среди малознакомых людей и очень скучал.
Когда съемки пришли к концу и настало время вернуть пса, то он долго не приезжал за своим питомцем, ссылаясь на занятость. Кинолог студии на своей машине сам повез Степку домой и когда пса привезли в родной двор, он не мог перестать носиться по кругу, а потом замер у двери подъезда, в ожидании, когда же поведут домой. Хозяин вышел и счастливый Степка чуть не сбил его с ног, пытаясь облизнуть лицо. Кинолог подписал акт передачи и уехал.
Потом выяснилось, что "Бим" недолго пробыл дома. Его хозяин за почти двухлетний период съемок женился и молодожены сделали в квартире ремонт. В интерьер собака явно не вписывалась, да и вообще... мешала. Хозяин выставил его на продажу и отвез Степку на передержку в питомник, пока не найдется покупатель.
Покупателей не было долго, Степка понял, что его предали. Опять. Он затосковал, замкнулся, перестал есть и когда в очередное утро, когда служащий питомника зашел убраться, он увидел, что Степка умер.
Умер, обнимая игрушку, которую хозяин передал вместе с ним в питомник.
Покупателей не было долго, Степка понял, что его предали. Опять. Он затосковал, замкнулся, перестал есть и когда в очередное утро, когда служащий питомника зашел убраться, он увидел, что Степка умер.
Умер, обнимая игрушку, которую хозяин передал вместе с ним в питомник.
Эта история стала известна, благодаря помощнице режиссера Ростоцкого, которая, в свою очередь, узнала это от того самого кинолога. Он за время съемок очень привязался к Степке и догадывался, что псу не очень повезло с хозяином. Кинолог всегда помнил о сеттере и хотел заехать к нему, навестить, когда плотный съемочный график это позволит. Забрать себе Степку он не мог - слишком частые командировки. Но в скором времени, когда кинолог поговорил со своими родственниками, то проблема, с кем оставить собаку на время его командировок, была решена. Мужчина позвонил хозяину Степки, узнал, что он продается и помчался в питомник - забирать. Но опоздал...
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потом у всех появились собаки которых звали Бим.
до этого все были Шарики...
Люди, такие нелюди иногда…