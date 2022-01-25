Пес, который сыграл Бима, повторил его судьбу

Эта история стала известна, благодаря помощнице режиссера Ростоцкого, которая, в свою очередь, узнала это от того самого кинолога. Он за время съемок очень привязался к Степке и догадывался, что псу не очень повезло с хозяином. Кинолог всегда помнил о сеттере и хотел заехать к нему, навестить, когда плотный съемочный график это позволит. Забрать себе Степку он не мог - слишком частые командировки. Но в скором времени, когда кинолог поговорил со своими родственниками, то проблема, с кем оставить собаку на время его командировок, была решена. Мужчина позвонил хозяину Степки, узнал, что он продается и помчался в питомник - забирать. Но опоздал...