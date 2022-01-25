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Пес, который сыграл Бима, повторил его судьбу

Пес, который сыграл Бима, повторил его судьбу (8 фото)

Автор:
25 января 2022 18:09
Сообщество : RealFishki
Метки: животные   кино   классика кино   собаки   советские актеры   советское кино   факты   
1321
8
Фильм Станислава Ростоцкого не мог оставить равнодушным никого - в США ему аплодировали стоя, его выдвигали на "Оскар", как лучший иностранный фильм 1978 года. Вот только мало кто решится пересмотреть его еще раз...
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Метки: животные   кино   классика кино   собаки   советские актеры   советское кино   факты   
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12  комментариев
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4k
Горожанин 2 часа назад
Блин! Как же так! Прочитал текст - словно весь фильм пересмотрел. Но только больнее стало - больнее, чем от кино.
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4k
Александр Минуту назад
Смотрел этот фильм ещё пацаном,лет 10 мне было тогда. Сейчас мне 47,но до сих пор помню,как рыдала вся семья 37 лет назад.
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658
Куртуазный Маньерист 6 минут назад
тот момент, когда не стыдно плакать
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48k
Albert GER 36 минут назад
фильм хороший. я плакал когда в первый раз смотрел.
потом у всех появились собаки которых звали Бим.
до этого все были Шарики...
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995
Ян 43 минуты назад
Так расстроился что чуть плюсануть не забыл(((.
Люди, такие нелюди иногда…
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4k
Песчинка 46 минут назад
Пора показывать этот фильм сыну, но как я буду его смотреть, просто не представляю. А надо...
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6k
Думай о хорошем! Час назад
тяжёлое кино
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2k
cfhfwby Час назад
Да ладно,хотел, но не мог... Сказки, кто хочет, тот сделает все, чтобы выполнить эту хотелку. Хозяину собаки сдохнуть, как собаке, брошенному детьми и женой.
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916
Дмитрий Час назад
Нет хуже зверя чем человек
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15k
Alex ASK 2 часа назад
К сожалению, самые опасные звери - это совсем не звери
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