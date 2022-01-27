В Дагестане женщин запрягли вытаскивать машину из снега

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В Дагестане машина застряла в снегу в подножья горы. Женщины взяли трос и потащили автомобиль в гору. Мужчины сзади толкали. Совместными усилиями они вытащили автомобиль.
В соцсетях появился видеоролик, на котором женщины и несколько мужчин вытягивают машину из снега. Спереди женщины с тросами тащат машину, а мужчину сзади её толкают или бегают вокруг. В итоге в метель машину удалось вытащить совместными силами.
В соцсетях люди разделились на два лагеря. Одни хвалили женщин за помощь, а другие ругали мужиков за то, что запрягли женщин.
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А вообще - да, нам нужно учиться у кавказцев сплоченности и дружбе.
Лять, пздц.
женщина тоже человек, как тов. Сухов завещал.
не по минному полю же шли.
- Ты чего это. Ведь даже в Коране написано что жена не должна идти впереди мужа!
- Когда Коран писали, дороги не минировали!!!