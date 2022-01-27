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В Дагестане женщин запрягли вытаскивать машину из снега

В Дагестане женщин запрягли вытаскивать машину из снега (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2022 10:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   авто   видео   дагестан   женщины   интересное   помощь   фото   
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В Дагестане машина застряла в снегу в подножья горы. Женщины взяли трос и потащили автомобиль в гору. Мужчины сзади толкали. Совместными усилиями они вытащили автомобиль.

В соцсетях появился видеоролик, на котором женщины и несколько мужчин вытягивают машину из снега. Спереди женщины с тросами тащат машину, а мужчину сзади её толкают или бегают вокруг. В итоге в метель машину удалось вытащить совместными силами.

В соцсетях люди разделились на два лагеря. Одни хвалили женщин за помощь, а другие ругали мужиков за то, что запрягли женщин.

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Метки: Россия   авто   видео   дагестан   женщины   интересное   помощь   фото   
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25  комментариев
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
Удивительный народ. Женщин запрягают, а е.бут ишаков.
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22k
weiter 3 минуты назад
Есть женщины не только в русских селеньях...
А вообще - да, нам нужно учиться у кавказцев сплоченности и дружбе.
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1k
Vad 19 минут назад
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552
WORLD 50 минут назад
Равноправие ёпта... ;)))))
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5k
ишты 56 минут назад
Я вот не понял, чего так все возбудились? Обычная ситуация, когда проблему решили СООБЩА. Ведь видно, что мужики одни бы не вытащили авто по такому склону. Там только автор ролика не помогал... Мужики там и спереди тащили и сзади толкали. Никто в воздух не стрелял, лезгинку не плясал, ишаков не беспокоил - о чем тут спор-то? Это повседневная жизнь обычных людей, в горах и не такое бывает. Автор видать решил лайков поднабрать на муслимской волне. Я отнюдь не поклонник кавказцев (прям совсем), но справедливость-то должна быть, иначе чем я буду от лезгинщиков отличаться?
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6k
Виктор 56 минут назад
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3k
Константин Час назад
Смотрел до конца. Хотел, чтобы зубило полетело вниз!... Не. Расходимся...
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8k
Александр Час назад
Машина в застряла в снегу в горах. Женщины помогают потому-что а как? Сидящие в соцсетях задроты поспешили поделиться своим важным мнением по данному важному событию.
Лять, пздц.
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48k
Albert GER Час назад
возмущение почему???
женщина тоже человек, как тов. Сухов завещал.
не по минному полю же шли.
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5k
Duckk Час назад
Ну хотя бы их жизнь на несколько минут наполнилась смыслом.
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2k
сеньор Леонсио Час назад
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27k
lem02 2 часа назад
Я удивился, что "мужчины" вообще из машины вышли...
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405
Шурман lem02 2 часа назад
На какой секунде ?:) я просто пересмотрел и не увидел :)
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405
Шурман lem02 Полчаса назад
Я тебе правду открою , они мне и в Бельгии надоели правда вот им албанцы и курды помогли успокоиться .
Ссылка www.youtube.com
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948
SHAGREEN 2 часа назад
"на два лагеря". Я основал третий, для тех кому пох.
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405
Шурман 2 часа назад
Фатима веди подруг , Заур зачем ? нужна Машина вытащить , хорошо мой царь , ты главное сиди что бы тебе тепло было и музыка сделай Черные Глаза :))) сто процентов так и было
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12k
Taximaxi 2 часа назад
Цоб-цобее !
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15k
Booka1a 2 часа назад
стояла себе в нормальном снегу, нет, пришли женщины и перетащили в метель... спасибо, блин
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