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В Москве был обнаружен необычный грузовик: с экраном

В Москве был обнаружен необычный грузовик: с экраном (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 ноября 2021 17:36
Сообщество : RealFishki
Метки: Россия   авто   интересное   новости   помощь   
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Странную машину заметили недавно в столице России. На задней стенке кузова вместо дверей был расположен огромный экран.
Грузовик принадлежит Владимиру Иванову из Новосибирска, который приехал в Москву на выставку и немного задержался из-за появившихся заказов. Владимир рассказал, что таких машин у него пять и у каждой из них по три экрана: два по бокам и один сзади. Такие машины заказывают на различные мероприятия или же концерты.

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Метки: Россия   авто   интересное   новости   помощь   
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11  комментариев
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2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
Обычный рекламный экран ...Стоит порядка 100 баксов за квадратный метр.Плюс крепления..
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27k
Aqueronte Час назад
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33k
Опаньки Час назад
фига себе там задержка ...
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38k
Сергей Час назад
А что интересно на это говорит наша славная ГИБДД
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23k
Юрьевич 2 часа назад
Обычно я вижу газели с такими экранами сзади

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23k
Юрьевич 2 часа назад
Главное что б он на экране на трассе эротику не врубил
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4k
a_komolow 2 часа назад
Молодец!!!
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