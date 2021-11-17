В Москве был обнаружен необычный грузовик: с экраном

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Странную машину заметили недавно в столице России. На задней стенке кузова вместо дверей был расположен огромный экран.
На него в режиме реального времени транслировалась картинка с видеорегистратора, стоящего в кабине. Грузовик стал будто бы "прозрачным", ведь едущие позади грузовика водители видели, что происходит на дороге и могут ли они его обогнать.
Грузовик принадлежит Владимиру Иванову из Новосибирска, который приехал в Москву на выставку и немного задержался из-за появившихся заказов. Владимир рассказал, что таких машин у него пять и у каждой из них по три экрана: два по бокам и один сзади. Такие машины заказывают на различные мероприятия или же концерты.
А в самом Новосибирске Владимир не только берет коммерческие проекты. Он занимается благотворительными акциями (поздравления ветеранов или же концерты для детских домов). На 9 мая он устроил для ветеранов уличную трансляцию парада.
Владимир рассказал, что создать такую необычную машину, его подтолкнул коронавирус:
"Подтолкнула к такой идее пандемия: из-за ограничений не все могут попасть на площадки, так что бесплатные трансляции многих спасают. Когда кинотеатры были закрыты, мы на улице показывали фильмы и мультики".
Идея не новая, ведь в советское время по отдаленным поселкам уже курсировали киномобили. Но так уж ли это важно, если идея отлично живет до сих пор?
"Подтолкнула к такой идее пандемия: из-за ограничений не все могут попасть на площадки, так что бесплатные трансляции многих спасают. Когда кинотеатры были закрыты, мы на улице показывали фильмы и мультики".
Идея не новая, ведь в советское время по отдаленным поселкам уже курсировали киномобили. Но так уж ли это важно, если идея отлично живет до сих пор?
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Метки: Россия авто интересное новости помощь
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