В Москве был обнаружен необычный грузовик: с экраном

Владимир рассказал, что создать такую необычную машину, его подтолкнул коронавирус:

"Подтолкнула к такой идее пандемия: из-за ограничений не все могут попасть на площадки, так что бесплатные трансляции многих спасают. Когда кинотеатры были закрыты, мы на улице показывали фильмы и мультики".

Идея не новая, ведь в советское время по отдаленным поселкам уже курсировали киномобили. Но так уж ли это важно, если идея отлично живет до сих пор?